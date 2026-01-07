قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أعداد كبيرة من النازحين تغادر أحياء الشيخ مقصود والأشرفية في حلب
الأردن وتركيا يؤكدان على ضرورة دعم سوريا وتثبيت وقف إطلاق النار في غزة
عبر معبر رفح.. مصر تواصل إرسال مساعدات إنسانية إلى غزة رغم معوقات الاحتلال
الثلوج تغطي شمال وغرب فرنسا.. وإلغاء نحو 140 رحلة جوية في باريس
وزير البترول: سيناريوهات استباقية لتوفير احتياجات محطات توليد الكهرباء
وزيرة خارجية كولومبيا تتوقع هجوما أمريكيا ضد بلادها
مفاجأة بشأن أسعار الذهب والدولار وحالة الطقس| فيديو
استقرار سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم الأربعاء 7-1-2026
وزير الخارجية: نرفض الانتهاكات بحق المدنيين ونطالب بحمايتهم في السودان وغزة
ردا على مزاعم تقرير مضلل..المالية : رصيد الديون تشهد تراجعا كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي
مدرب كوت ديفوار : نركز على منتخب مصر وليس محمد صلاح.. وهدفنا النهائي
الآثار: ترميم مسجد الأمير عثمان بمدينة جرجا وفقًا للمعايير العلمية
مخرج فلسطيني: 700 مسرحي يأتون لمصر للمشاركة بمهرجان المسرح العربي

المخرج الفلسطيني غنام غنام
المخرج الفلسطيني غنام غنام
البهى عمرو

أكد المخرج الفلسطيني غنام غنام رئيس اللجنة الإعلامية لمهرجان المسرح العربي، أن مهرجان المسرح العربي، يتم عقدة للدورة الـ 16، موضحًا أن هذه المرة تعتبر الثالثة التي تتم في القاهرة.

وأضاف غنام غنام، خلال حواره على قناة صدى البلد، أن ميلاد المهرجان كان في عام 2009، وكان في مصر وأنه في عام 2019 كان في القاهرة وفي هذا العام كان يتم للمرة الثانية، وأن الدورة الحالية تعبر الثالثة التي تعقد في القاهرة.

ولفت إلى أن الدورة الحالية تعتبر الأكبر من حيث كل شئ، فعدد العروض المنافسة وصل إلى 15 عرض متنافس، موضحًا أنه في السنوات الماضية كان 10 و12 عرض، لكن هذا العام يعتبر الأكبر.

وأوضح أن هناك 700 مسرحي عربي يأتي لمصر للمشاركة في المهرجان، وأن هناك تركيز على جودة العرض، وأن كل عرض مشترك يكون به قيمة فكرية، وأن الجمهور المصري سيتابع عروض مسرحية مميزة.

المخرج الفلسطيني غنام غنام مهرجان المسرح العربي المسرح العربي

مادورو وزوجته

قبلة على المسرح تغيّر مسار الحفل وتفجر موجة جدل واسعة بحفل محمد رمضان

فجّرت موجة جدل واسعة.. قُبلة على المسرح تغيّر مسار حفل محمد رمضان باستاد القاهرة | شاهد

فجّرت موجة جدل واسعة.. قُبلة على المسرح تغيّر مسار حفل محمد رمضان باستاد القاهرة | شاهد

ناقلة نفط

غواصة روسية ترافق ناقلة نفط حاولت الولايات المتحدة السيطرة عليها

طارق يحيى

إحنا بنهزر ولا إيه .. طارق يحيى يفتح النار على إدارة الزمالك بسبب طارق مصطفى

ترامب

ترامب: فنزويلا ستسلّم واشنطن قرابة 50 مليون برميل نفط

ناصر صقر

تعرف على موعد ومكان جنازة وعزاء ناصر صقر.. اليوم

ترامب

ترامب: النفط الفنزويلي سيُباع بسعر السوق .. وسأتحكم في تلك الأموال

عيدروس الزبيدي

التحالف العربي باليمن: «الزبيدي» هرب إلى مكان غير معلوم دون إبلاغ المجلس الانتقالي الجنوبي

منتخب مصر

ثلاثة لاعبين مصريين ضمن تشكيل الأفضل في دور الـ 16 بكأس أمم أفريقيا

صلاح - مروان عطية - ياسر إبراهيم

ثلاثي منتخب مصر ضمن التشكيلة المثالية لدور الـ16 بكأس أمم أفريقيا

خالد بيومي

خالد بيومي: الكل يخشى منتخب مصر

بالصور

محافظ الشرقية يزور مطرانية فاقوس لتهنئة المسيحيين بعيد الميلاد

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

بمكون واحد.. أكلات اقتصادية تشبع عيلة كاملة بأقل تكلفة

أكلات تشبع عيلة
أكلات تشبع عيلة
أكلات تشبع عيلة

مستقبل وطن الشرقية يشارك الأقباط الاحتفال بعيد الميلاد

مستقبل وطن الشرقية
مستقبل وطن الشرقية
مستقبل وطن الشرقية

محافظ الشرقية يزور المطرانية والكنيسة الكاثوليكية بالزقازيق لتقديم التهنئة بعيد الميلاد المجيد

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

رد لقاء الخميسي

تجاهلها كان أنسب رد.. لقاء الخميسي تلتزم الصمت بعد جدل زواج محمد عبد المنصف وإعلان زوجته الانفصال

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: ماضيك هو هويتك.. لماذا يجب أن تقبل ماضيك؟

أحمد نبيوة

أحمد نبيوة يكتب: 6 يناير.. ثمانون عاما من الغرس الطيب

غعبد الله الثقافي

عبد الله الثقافي يكتب: رحلة النور الخالدة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: حرب الهوية 3

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: حاجة قديمة

