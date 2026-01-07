مخرج فلسطيني: 700 مسرحي يأتون لمصر للمشاركة بمهرجان المسرح العربي

أكد المخرج الفلسطيني غنام غنام رئيس اللجنة الإعلامية لمهرجان المسرح العربي، أن مهرجان المسرح العربي، يتم عقدة للدورة الـ 16، موضحًا أن هذه المرة تعتبر الثالثة التي تتم في القاهرة.

وأضاف غنام غنام، خلال حواره على قناة صدى البلد، أن ميلاد المهرجان كان في عام 2009، وكان في مصر وأنه في عام 2019 كان في القاهرة وفي هذا العام كان يتم للمرة الثانية، وأن الدورة الحالية تعبر الثالثة التي تعقد في القاهرة.

ولفت إلى أن الدورة الحالية تعتبر الأكبر من حيث كل شئ، فعدد العروض المنافسة وصل إلى 15 عرض متنافس، موضحًا أنه في السنوات الماضية كان 10 و12 عرض، لكن هذا العام يعتبر الأكبر.

وأوضح أن هناك 700 مسرحي عربي يأتي لمصر للمشاركة في المهرجان، وأن هناك تركيز على جودة العرض، وأن كل عرض مشترك يكون به قيمة فكرية، وأن الجمهور المصري سيتابع عروض مسرحية مميزة.