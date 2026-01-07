نفاد الرصيد العاطفي.. دوافع لجوء بعض الرجال للزواج الثاني

يشهد موضوع الزواج الثاني جدلا واسعا داخل المجتمع المصري، تتداخل فيه الأحكام المسبقة مع التصورات العاطفية، ويغيب عنه في كثير من الأحيان التحليل النفسي العميق لأسباب اتخاذ هذا القرار.

فبين من يراه هروبا من المسؤولية، ومن يعتبره حقا مشروعا، تبقى الدوافع الحقيقية خلف لجوء بعض الرجال للزواج مرة أخرى محل تساؤل ونقاش مستمر.

مساحة دعم واحتواء

وفي هذا السياق، يبرز مفهوم «نفاد الرصيد العاطفي» كأحد التفسيرات النفسية المهمة، حيث تتحول العلاقة الزوجية مع الوقت من مساحة دعم واحتواء إلى حالة من الجفاف العاطفي وغياب التفاهم.

أزمة نفسية وعاطفية

كما أن هذا التدهور التدريجي لا يحدث فجأة، بل هو نتيجة تراكمات من الإهمال، وسوء التواصل، وتراجع الأدوار داخل الأسرة؛ ومن هنا، يؤكد خبراء الصحة النفسية أن الزواج الثاني لا يكون في الغالب قرارا عشوائيا أو نزوة عابرة، بل انعكاسا لأزمة نفسية وعاطفية سابقة، تستحق الفهم والتحليل بعيدًا عن الاتهام أو التبرير المطلق.

من جانبه؛ قال الدكتور وليد هندي، استشاري الصحة النفسية، إن الجدل المجتمعي الدائر حول الزواج الثاني غالبا ما يتسم بالأحكام المسبقة ويظلم أطرافًا عدة، مشددًا على أن الرجل لا يُجبر على الإقدام على هذه الخطوة، بل يتخذها عن وعي كامل بتداعياتها النفسية والاجتماعية.

مسؤولية تفكك الأسرة

وأوضح هندي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد دياب والإعلامية عبيدة أمير، في برنامج «صباح البلد» المذاع على قناة «صدى البلد» أن تحميل الزوجة الثانية مسؤولية تفكك الأسرة الأولى طرح غير دقيق، مشيرًا إلى أن الرجل الذي يلجأ للزواج الثاني يكون قد وصل نفسيًا إلى حالة من الفراغ أو التدهور العاطفي قبل اتخاذ القرار، وليس بعده.

أبرز الأسباب النفسية

وأضاف أن من أبرز الأسباب النفسية التي تدفع بعض الرجال للزواج الثاني سوء المعاشرة الزوجية وغياب التفاهم، لافتًا إلى أن العلاقات الزوجية قد تشهد في بعض الأحيان أشكالًا من العنف المتبادل، مؤكدًا أن دراسات عدة تشير إلى ارتفاع نسب العنف من الطرفين، وليس من الرجل فقط.

إعادة إحياء الدوافع الحياتية

وأشار استشاري الصحة النفسية، إلى أن الزواج الثاني قد يمثل، في حالات معينة، محاولة لإعادة إحياء الدوافع الحياتية لدى الرجل، وتعزيز ما يُعرف بـ«المفهوم الذاتي» أو تقدير الإنسان لذاته، موضحًا أن القرار لا يكون وليد الملل فقط، بل نتيجة تراكمات نفسية ممتدة عبر سنوات.

نفاد الرصيد العاطفي

وأكد هندي أن ما يُعرف بـ«نفاد الرصيد العاطفي» بين الزوجين يعد من أخطر المؤشرات التي تدفع الرجل للبحث عن علاقة جديدة، مشيرًا إلى أن الإهمال المتبادل وتراجع الأدوار داخل العلاقة الزوجية يلعبان دورًا محوريًا في الوصول إلى هذه المرحلة.