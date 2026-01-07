الوطنية للإعلام: وثائقي إذاعي احتفاء بالإعلامي الكبير صبري سلامة

قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
"الوطنية للإعلام":
"الوطنية للإعلام":
أ ش أ

تواصل الهيئة الوطنية للإعلام، برئاسة الكاتب أحمد المسلماني، الاحتفاء بتاريخ الإذاعي والكاتب والشاعر المصري الكبير صبري سلامة، عبر سهرة خاصة على إذاعة البرنامج العام، وكذلك إنتاج وثائقي إذاعي يتناول حياته وتاريخه المهني وعطاءه الكبير للإذاعة المصرية، ويتحدث في الوثائقي عدد من تلاميذه ومحبيه.

والإذاعي صبري سلامة من مواليد محافظة المنوفية 4 يناير 1925، تخرج في كلية الحقوق عام 1956، التحق بالإذاعة المصرية عام 1957، وتدرج في مختلف المناصب حتى أصبح مديراً لمعهد الإذاعة والتليفزيون" اكاديمية ماسبيرو"، وكتب وقدم العديد من البرامج الإذاعية من أشهرها برنامج "ع الماشي" و" قطوف الأدب من كلام العرب"، كما قدم البيان رقم 7 الصادر عن القوات المسلحة المصرية في انتصارات أكتوبر 1973.

وكتب العديد من الأعمال الفنية منها: المسلسل التليفزيوني "على باب زويلة" و"ابن عروس" وسهرات: رابعة العدوية، خباب ابن الأرت، فارس الليل التائب، القديسة دميانة، وسهرة "أشواك على طريق الورود"، كما كتب سيناريو وحوار قصة عبدالحميد جودة السحار" محمد رسول الله". 

وكان عضواً باتحاد الكتاب، ثم عضواً بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية ، والمجالس القومية المتخصصة،وقد عمل الراحل الكبير محاضراً بكليات الإعلام، حتي رحيله في 5 أبريل 1994.

كنز أحمر على سفرتك.. فوائد البنجر بدون سلق تذهل الأطباء وتغير صحتك في أيام

نصائح ذهبية للمراجعة قبل الامتحانات.. أخصائية الصحة النفسية تحذّر من خطأ شائع

محافظ الشرقية يزور مطرانية فاقوس لتهنئة المسيحيين بعيد الميلاد

بمكون واحد.. أكلات اقتصادية تشبع عيلة كاملة بأقل تكلفة

