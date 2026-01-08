قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ألمانيا .. انهيار مبنى سكني نتيجة انفجار قوي بمدينة ألبشتات
الأمواج تتجاوز 5 أمتار.. إنذار بحري بشأن الملاحة في المتوسط بمصر
نرحب بالنقد .. النقل تستجيب لشكاوى المواطنين وتنهي أعمال صيانة "وصلة السنانية" بدمياط
ترامب يكشف مدة سيطرة الولايات المتحدة على فنزويلا
نحو 3 ملايين راكب شهريًا.. ارتفاع ملحوظ في حركة المسافرين بمطار القاهرة
شقيت عليه 12 سنة | ماذا قالت والدة السبّاح يوسف محمد أمام المحكمة
دعاؤك رابح في كل الأحوال.. 3 عطايا تنتظرك إحداها عند الدعاء
الجيش السوري يعلن حظر التجوّل في أحياء حلب بهذا الموعد
هنا ابنة شيرين عبد الوهاب تغني لوالدتها على بالي.. فيديو
المجالس الطبية .. طريقة الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة 2026
ارتفاع درجات الحرارة بأغلب الأنحاء .. طقس اليوم الخميس مستقر
أيك أثينا اليوناني يستعد لشراء أليو ديانج من الأهلي
اقتصاد

أسعار الخضروات في الأسواق اليوم الخميس 8-1-2026

ولاء عبد الكريم

يرصد موقع “صدى البلد” أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الخميس 8-1-2026

أسعار الخضروات..

الطماطم من 5 إلى 15 جنيهًا للكيلو

البطاطس 5 من 13 جنيها للكيلو

البصل الأبيض من 4 إلى 10 جنيهات للكيلو

البصل الأحمر من 6 إلى 8 جنيهات للكيلو

الكوسة من 14 إلى 20 جنيها للكيلو

الجزر بدون عروش من 6 إلى 9 جنيهات للكيلو

الفاصوليا من 11 إلى 15 جنيهًا للكيلو

الباذنجان البلدي من 10 إلى 12 جنيها للكيلو

الباذنجان الرومي من 8 إلى 12 جنيها للكيلو

الباذنجان الأبيض من 10 إلى 16 جنيهًا للكيلو

الفلفل البلدي من 14 إلى 18 جنيها للكيلو

الفلفل الألوان من 30 إلى 40 جنيها للكيلو

الخيار البلدي من 12 إلى 16 جنيها للكيلو

الخيار الصوب من 12 إلى 16 جنيها للكيلو

الملوخية من 16 إلى 22 جنيها للكيلو

سبانخ من 11 إلى 15 جنيها للكيلو

الكرنب من 4 إلى 5 جنيهات للواحدة

القرنبيط من 3.5 إلى 5.5 جنيه للواحدة.


أسعار الفاكهة 

البرتقال بلدي من 8 إلى 12 جنيهًا للكيلو

اليوسفي من 5 إلى 11 جنيهًا للكيلو

الفرولة من 18 إلى 22 جنيهًا للكيلو

كانتلوب من 8 إلى 14 جنيهات للكيلو

الجريب فروت من 7 إلى 10 جنيهات للكيلو

الجوافة من 12 إلى 24 جنيهًا للكيلو

التفاح جولدن من 50 إلى 80 جنيهًا للكيلو

التفاح المستورد من 50 إلى 100 جنيه للكيلو

العنب المستورد اصفر من 120 إلى 150 جنيهًا للكيلو

برتقال ابو سرة من 9 إلى 13 جنيهًا للكيلو

نبق من 30 إلى 50 جنيهًا للكيلو

الرمان من 15 إلى 30 جنيهًا للكيلو

بلح أسواني من 15 إلى 35 جنيهًا للكيلو

