مهرجان عمّان السينمائي الدولي يفتح باب التقديم للدورة السابعة

أعلن مهرجان عمّان السينمائي الدولي – أوّل فيلم عن فتح باب التقديم أمام صنّاع الأفلام من المنطقة العربية والعالم للمشاركة في دورته السابعة، المقرر إقامتها خلال الفترة من 26 يوليو إلى 3 أغسطس 2026.



ويرحّب المهرجان بتلقي طلبات المشاركة للأفلام الروائية الطويلة، والأفلام الوثائقية الطويلة، إضافة إلى الأفلام الروائية القصيرة، ضمن برامجه التنافسية وغير التنافسية، التي تهدف إلى دعم الأصوات السينمائية الجديدة وتسليط الضوء على التجارب الإبداعية الأولى.



كما يستقبل المهرجان المشاريع السينمائية قيد التطوير ضمن منصّات تسويق المشاريع التابعة لبرنامج «أيّام عمّان لصنّاع الأفلام»، الذي يشكّل مساحة مهنية للتواصل بين صنّاع الأفلام والمنتجين والممولين من مختلف أنحاء العالم.



وحدّد المهرجان 15مارس 2026 كموعد نهائي لتقديم الأفلام والمشاريع، داعيًا الراغبين في المشاركة إلى الاطلاع على شروط التقديم عبر الموقع الرسمي للمهرجان.



يُذكر أن مهرجان عمّان السينمائي الدولي يواصل، منذ انطلاقه، دوره في دعم السينما المستقلة وتشجيع المواهب الصاعدة، مع تركيز خاص على الأفلام الأولى لصنّاعها.