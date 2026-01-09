قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رسميا.. الوداد المغربي يعلن انضمام صلاح مصدق
المشاط: تطبيق دليل خطة التنمية المستجيبة للنوع لتمكين ذوي الإعاقة
علامة الصلاة.. حسين أبو حجاج يسترجع موقفا مؤثرا مع نور الشريف
كبار أفريقيا في مواجهة مصيرية.. 8 منتخبات تتصارع على المجد.. من يحقق اللقب القاري؟
القبض على حارس عقار تعدى على كلب بعصا خشبية في العجوزة
تعرف على أسعار الدواجن والبيض في الوادي الجديد اليوم
الجزائري غربال يدير مباراة منتخب مصر وكوت ديفوار
تطبيق إنستا باي.. خصائص جديدة للمستخدمين بالتحديث الأخير
رئيس جامعة الأزهر: الإمام الطيب.. زهد القائد وعدالة الإمام وهمّ الأمة
بعد وصفه ما يحدث في غزة بـ" الابادة الجماعية.. ادراج أسم جافيير بارديم بالقائمة السوداء
وزيرة التخطيط تبحث مع 'القومي للإعاقة' آليات دمج 11 مليون مواطن في خطط التنمية المستدامة
رفده من الشغل.. شاب يطعن مديره ثم ينهي حياته داخل مطعم بالعجوزة.. تفاصيل صادمة
فن وثقافة

مهرجان عمّان السينمائي الدولي يفتح باب التقديم للدورة السابعة

مهرجان عمّان السينمائي
مهرجان عمّان السينمائي
محمد نبيل

أعلن مهرجان عمّان السينمائي الدولي – أوّل فيلم عن فتح باب التقديم أمام صنّاع الأفلام من المنطقة العربية والعالم للمشاركة في دورته السابعة، المقرر إقامتها خلال الفترة من 26 يوليو إلى 3 أغسطس 2026.
 

ويرحّب المهرجان بتلقي طلبات المشاركة للأفلام الروائية الطويلة، والأفلام الوثائقية الطويلة، إضافة إلى الأفلام الروائية القصيرة، ضمن برامجه التنافسية وغير التنافسية، التي تهدف إلى دعم الأصوات السينمائية الجديدة وتسليط الضوء على التجارب الإبداعية الأولى.

كما يستقبل المهرجان المشاريع السينمائية قيد التطوير ضمن منصّات تسويق المشاريع التابعة لبرنامج «أيّام عمّان لصنّاع الأفلام»، الذي يشكّل مساحة مهنية للتواصل بين صنّاع الأفلام والمنتجين والممولين من مختلف أنحاء العالم.
 

وحدّد المهرجان 15مارس 2026 كموعد نهائي لتقديم الأفلام والمشاريع، داعيًا الراغبين في المشاركة إلى الاطلاع على شروط التقديم عبر الموقع الرسمي للمهرجان.
 

يُذكر أن مهرجان عمّان السينمائي الدولي يواصل، منذ انطلاقه، دوره في دعم السينما المستقلة وتشجيع المواهب الصاعدة، مع تركيز خاص على الأفلام الأولى لصنّاعها.

عمّان السينمائي الدولي عمّان السينمائي مهرجان عمّان السينمائي

