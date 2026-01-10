أكاديمية البحث العلمي تنظم محاضرات دولية في مجال التكنولوجيا النووية

أعلنت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا عن عقد سلسلة من المحاضرات العلمية عن بُعد، في إطار عضوية جمهورية مصر العربية في المعهد المتحد للبحوث النووية (JINR) بدوبنا – روسيا، وتنفيذًا لبروتوكول التعاون العلمي المبرم بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي – ممثلة في أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا – والمعهد، والذي يتم بموجبه تنظيم المدارس العلمية الصيفية والشتوية سنويًا للدول الأعضاء، وذلك بالتعاون مع:

iThemba LABS – مختبرات آي ثمبا للأبحاث النووية - جنوب أفريقيا والمعهد المتحد للبحوث النووية (JINR) - روسيا

وذلك في إطار الإعداد للمدرسة العلمية الدولية التي ينظمها المعهد المتحد للبحوث النووية سنويًا في مجال التكنولوجيا النووية وتطبيقاتها السلمية.

التعليم العالي: التوسع في الجامعات المتخصصة لمواكبة الثورة الصناعية الخامسة .. تسهم في زيادة فرص التوظيف وتعزيز الابتكار الوطني التعليم العالي: حصاد أسبوعي حافل بالأنشطة والقرارات الداعمة لتطوير التعليم والبحث العلمي وزير التعليم العالي يستقبل رئيس جامعة ولفرهامبتون لبحث سبل تعزيز التعاون الأكاديمي المشترك وزير التعليم العالي يهنئ الفرق المصرية الفائزة في البطولة الإفريقية والعربية للبرمجة (ACPC 2025)

تستهدف المحاضرات:

* طلاب السنوات النهائية بكليات العلوم والهندسة

* طلاب الماجستير والدكتوراه في مجالات أنشطة المعهد

وذلك خلال الفترة من 13 إلى 28 يناير 2026.

ويُعد حضور هذه المحاضرات أحد الشروط وأدوات التقييم الأساسية للترشح للمشاركة في المدرسة العلمية الدولية (الصيفية أو الشتوية) التي تُعقد سنويًا بالمعهد خلال عام 2026، وذلك وفقًا لضوابط بروتوكول التعاون.

* آلية التسجيل:

يبدأ التسجيل اعتبارًا من اليوم.

على الراغبين في المشاركة الاطلاع على جدول المحاضرات من خلال الرابط التالي:

https://drive.google.com/file/d/1_SFXmt2JICN3qrpKNs6L-4t8FFPFzT9J/view?usp=drive_link

وملء استمارة التقديم (Application Form)

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdya0x-Kt6qp3dt78Bmpl7_1Y3X0SFK7dvlTTIY_8xVF0kkjw/viewform?usp=dialog

بعد استيفائها كاملة، تُرسل استمارة التقديم على البريد الإلكتروني التالي:

[email protected]

سيتم الرد على البريد الإلكتروني الخاص بالمتقدمين خلال مدة أقصاها 24 ساعة من تاريخ استلام الاستمارة، وذلك لتأكيد المشاركة وإرسال رابط حضور المحاضرات.

سيتم منح شهادات مشاركة لكافة الحضور، وذلك طبقًا لنسبة الحضور الفعلية للمحاضرات.

*تنويه هام

لن يُنظر في الطلبات غير المستوفاة، كما يحق للأكاديمية تطبيق القواعد المنظمة للاختيار والترشح وفقًا لبروتوكول التعاون مع المعهد.