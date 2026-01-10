المنوفي: الدعم النقدي خطوة جديدة لضمان العدالة الاجتماعية وتحسين حياة المصريين

صرح حازم المنوفي، رئيس جمعية عين لحماية التاجر والمستهلك وعضو شعبة المواد الغذائية، قائلا: إن تحويل الدعم من شكله العيني إلى النقدي يمثل خطوة مهمة ضمن رؤية الدولة لتطوير منظومة الدعم وضمان وصوله بدقة للمستحقين.

وأوضح المنوفي، أن الدعم النقدي يمنح الأسر المستحقة مبلغًا شهريًا يمكن استخدامها بحرية لتلبية احتياجاتها الأساسية، بما يتناسب مع اختلاف احتياجات كل أسرة، ويسهم في تعزيز الكفاءة الاقتصادية وتقليل التجاوزات المرتبطة بتوزيع السلع العينية.

وأضاف أن الموازنة العامة للدولة خصصت حوالي 636 مليار جنيه لدعم البرامج الاجتماعية هذا العام، مؤكّدًا أن التحول النقدي سيساعد على ضبط الموارد المالية وتحقيق استقرار اجتماعي طويل الأمد.

وأشار إلى أن الحكومة ستبدأ تجربة الدعم النقدي خلال العام المالي 2025/2026 في عدد محدود من المحافظات، على أن يتم تقييم النتائج قبل تعميم النظام تدريجيًا.

كما أوضح أن قيمة الدعم ستتم مراجعتها دوريًا لمواكبة التغيرات الاقتصادية ونسب التضخم، مؤكّدًا أن الهدف هو تحسين الدعم بما يخدم المواطن المصري ويواكب متطلبات الحياة الحديثة.

واختتم المنوفي تصريحه بالتأكيد على أن هذا التحول يمثل خطوة استراتيجية لتعزيز الكفاءة الاقتصادية وتطوير منظومة الدعم الاجتماعي، ويعكس اهتمام القيادة السياسية بتحسين جودة حياة المواطنين وتحقيق تنمية مستدامة وشاملة.