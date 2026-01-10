قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
غطاء للقـ.تل.. استشهاد فلسطيني برصاص جيش الاحتلال قرب الخط الأصفر
أكثر من ألف مسيرة.. مظاهرات عارمة تضرب أمريكا لهذا السبب
أبو شقة لـ"صدى البلد": وجودي أمام حزب له ثوابته يجعلني لا أحتاج إلى برنامج انتخابي جديد
لاعب وادي دجلة: محمد الشيخ "كلمة السر" في نجاح الفريق
مش عايزين وقت إضافي.. ماذا قال نجوم الكرة عن مواجهة مصر وكوت ديفوار؟
حكما لقمة الفراعنة والأفيال.. هل يكرر مصطفى غربال خطأ مباراة مصر والسنغال 2022
هزيمة الأهلي والزمالك.. نتائج مثيرة في دوري أليانز لرجال السلة
كاظم في "الدادة دودي" يحتفل بزفافه على فتاة من خارج الوسط الفني
الفراعنة مستعدون.. موعد مباراة مصر وكوت ديفوار والقنوات الناقلة بالترددات
خطة محكمة لعبور الأفيال.. الدفاع والهجمات المرتدة سلاح مصر أمام كوت ديفوار
السيد البدوي لـ"صدى البلد": أتعهد بإعادة حزب الوفد إلى صدارة المشهد السياسي
لتشييع نجلها..فيروز تصل إلى الكنيسة بمنطقة المحيدثة بصحبة ابنتها ريما
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

الرقابة الصناعية تقود معركة الجودة.. درع حماية للمستهلك ومحرك لتنافسية الصناعة المصرية

كامل الوزير
كامل الوزير
ولاء عبد الكريم

تواصل مصلحة الرقابة الصناعية، باعتبارها أحد الأذرع التنفيذية لوزارة الصناعة، دورها المحوري في الرقابة على جودة المنتجات الصناعية وضمان الالتزام بأعلى معايير الجودة والسلامة، وذلك في مختلف مراحل العملية الإنتاجية، بدءًا من دخول الخامات إلى المصانع وحتى وصول المنتج النهائي إلى الأسواق، بما يعكس توجه الدولة نحو رفع كفاءة المنتج المحلي وزيادة قدرته التنافسية عالميًا، ودعم مسار التنمية الصناعية المستدامة، وحماية المستهلك من المنتجات غير المطابقة للمواصفات القياسية.

وتضطلع المصلحة، من خلال فروعها المنتشرة في جميع محافظات الجمهورية، بمنح تراخيص إقامة وإدارة المراجل البخارية والآلات الحرارية داخل المنشآت الصناعية، بما يضمن التشغيل الآمن وحماية الأرواح والممتلكات، كما تتابع استخدام مستلزمات الإنتاج المستوردة وقطع الغيار الخدمية، للتأكد من توجيهها للغرض المستورد من أجله ومنع تسربها إلى المصانع العشوائية، وذلك وفقًا للقوانين والقرارات الوزارية المنظمة للاستيراد.

كما تختص المصلحة بإصدار شهادات اعتماد مراكز الخدمة والصيانة للسلع المعمرة، ومنح تراخيص نقل وتداول المواد والنفايات الصناعية الخطرة خارج حدود المنشآت الصناعية، حفاظًا على البيئة وسلامة المواطنين، إلى جانب تسجيل واعتماد المطابع العاملة في مجال طباعة مواد التعبئة والتغليف، للحد من تداول المنتجات مجهولة المصدر ومكافحة الممارسات غير القانونية في الأسواق.
 

وفي إطار تعزيز التنسيق المؤسسي، تتعاون مصلحة الرقابة الصناعية مع عدد من جهات الدولة، من بينها مصلحة الجمارك ومصلحة الضرائب المصرية والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والمنطقة الاقتصادية وهيئة الدواء المصرية، لإجراء دراسات معدلات الاستخدام وتقدير نسب الهالك والفاقد للخامات ومستلزمات الإنتاج، بما يدعم دقة احتساب الرسوم والضرائب ويحافظ على حقوق الدولة. 

كما تتعاون مع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات لضمان الاستخدام المشروع للمواد الكيميائية والمواد ثنائية الاستخدام داخل المنشآت الصناعية.

وتشمل مهام المصلحة كذلك إصدار الموافقات المسبقة لاستيراد السيارات، والتأكد من توافر مراكز خدمة معتمدة وقطع غيار، بما يضمن حقوق المستهلك في خدمات ما بعد البيع، فضلًا عن متابعة شكاوى المواطنين المتعلقة بعيوب التصنيع، ودراسة الشكاوى المحالة من الجهات المختصة لحل النزاعات بين المنتج والمستهلك. وفي هذا الإطار، وفرت المصلحة عدة قنوات لتلقي الشكاوى، تشمل مكتب خدمات المواطنين، والخط الساخن 19873، والبريد الإلكتروني [email protected]، إلى جانب متابعة عمليات إعادة التدوير للرسائل المستوردة للتأكد من استخدامها وفق الغرض المصرح به.

وأكدت المصلحة أن هذه الجهود أسفرت عن نتائج ملموسة في رفع جودة المنتج المحلي، وتقديم الدعم الفني للمصانع من خلال التطوير المستمر لمنظومة التفتيش والرقابة، فضلًا عن المساهمة في زيادة نفاذ الصادرات المصرية إلى الأسواق العالمية، عبر تقديم الدراسات الفنية والدعم اللازم في إطار منظومة دعم وتشجيع الصادرات التي تتبناها الدولة.

المنتجات الصناعية الأسواق حقوق المستهلك الضرائب الصادرات المصرية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميًا.. صرف زيادة المعاشات 2026 في هذا الموعد

رسميًا.. صرف زيادة المعاشات 2026 في هذا الموعد

يقرأ الرسول في صلاة الفجر

ماذا كان يقرأ الرسول في صلاة الفجر بعد الفاتحة؟.. كثيرون لا يعرفون

الديزل

المتهم بودي جارد والضحية بطل جمهورية وأب لأربع أطفال| شهادات نارية من شهود عيان على ضرب “ديزل” الشيخ زايد

أسعار الدواجن

بعد القرارات الحكومية الأخيرة.. مفاجأة فى أسعار الدواجن والبانيه اليوم

الشناوي

إعلامي: حسبي الله ونعم الوكيل في أي حد هيسدد على مرمى الشناوي

أسعار الذهب اليوم

أسعار الذهب اليوم السبت 10 يناير 2026 في مصر.. عيار 21 يواصل الصعود

الإيجار القديم

للملاك والمستأجرين.. 4 مقترحات برلمانية لتخفيف حدة أزمة الإيجار القديم

منتخب مصر

مواعيد مباريات اليوم السبت 10-1-2026 والقنوات الناقلة

ترشيحاتنا

الاهلي

غيابات عديدة للاهلي امام فاركو في كأس عاصمة مصر

منتخب مصر

أحمد فاروق: منتخب مصر سيتأهل على حساب كوت ديفوار.. وتصريحات صلاح "لم تقلل" من اللاعبين

أحمد فاروق لاعب وادي دجلة

مهاجم وادي دجلة: محظوظ بالتسجيل أمام الكبار.. وانتظر مباراة الأهلي

بالصور

أكثر من ألف مسيرة.. مظاهرات عارمة تضرب أمريكا لهذا السبب

مظاهرات عارمة في أمريكا ضد إدارة الهجرة
مظاهرات عارمة في أمريكا ضد إدارة الهجرة
مظاهرات عارمة في أمريكا ضد إدارة الهجرة

الكشف الطبي على 1500 مريض بقافلة كفر المدينة في الشرقية

قافلة طبية
قافلة طبية
قافلة طبية

ماسك يزيد نيران اشتعال المظاهرات بتغيير العلم الإيراني على إكس

إكس تغير العلم الإيراني
إكس تغير العلم الإيراني
إكس تغير العلم الإيراني

علاج وعمليات جراحية في قافلة طبية مجانية بالعزازي بالشرقية

قافلة طبية
قافلة طبية
قافلة طبية

فيديو

الفنان أحمد عبد الحميد

محدش يكلمنى ولا يعزينى.. فنان شهير يفقد ابنته بعد رحيل والده

ظاهرة فلكية نادرة

سماء رمضان تشهد ظاهرة فلكية نادرة تزين الشهر المبارك

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: متحف برلمان الشعب

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شيشنق الثالث

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: 2026.. روح الميلاد المتجدد

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: مستقبل اللغات في عالم متغير.. هل ستبقى العربية؟!

المزيد