غلق وإنذار 14 منشأة طبية خاصة في حملة بالإسماعيلية

وجه اللواء طيار أ.ح أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، بالمرور المكثف وإحكام الرقابة على المنشآت الطبية غير الحكومية "الخاصة"، وضبط المخالف منها، حفاظًا على الصحة العامة للمواطنين.

في هذا السياق، صرحت الدكتورة ريم مصطفى وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية، أن الحملة أسفرت عن استصدار قرارات غلق لعدد ٤ منشآت مخالفة، بجانب إنذار ١٠ منشأة أخرى لتلافي السلبيات، والتي تضمنت مخالفات لاشتراطات التراخيص ومكافحة عدوى والتخلص الآمن من النفايات الطبية الخطرة.

قامت اللجنة بالمرور على عدد ٢٠ منشأة طبية خاصة وتشمل مستشفى خاص وعيادات تنوعت تخصصتها بين جلدية وتناسلية، نسا وتوليد، رمد، مسالك بولية، أطفال، باطنة وتخصصات أخرى.

كانت إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة بالإسماعيلية قامت بتشكيل لجنة برئاسة دكتورة هبة طه، للمرور على المنشآت الطبية الغير حكومية.



