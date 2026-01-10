«أمان ورحمة».. حملة توعوية لمدرسة بلا تنمر فى مطروح

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمطروح انطلاق الحملة التوعوية «أمان ورحمة» مدرسة آمنة = مستقبل مشرق وذلك في إطار دعم الجهود الرامية إلى ترسيخ بيئة تعليمية آمنة في ضوء تكليفات محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

وأوضحت نادية فتحي وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح، أن الحملة تهدف إلى نبذ جميع أشكال العنف والتنمر داخل المدارس وتعزيز قيم التسامح والتعاطف والاحترام المتبادل والإسهام في بناء مناخ مدرسي آمن وداعم لجميع أطراف العملية التعليمية.

وأضافت أن الفئات المستهدفة هم الطلاب بمختلف مراحلهم العمرية وكذلك المعلمين والإداريين وأولياء الأمور والمجتمع المدرسي بوجه عام.

واشارت إلى أن فعاليات الحملة تشمل ورش تدريبية متخصصة للمعلمين جلسات توعوية وتفاعلية للطلاب ندوات إرشادية لأولياء الأمور مسابقات فنية وأدبية أنشطة تربوية وتفاعلية متنوعة.

وأكدت أنه تم عقد اجتماع تنسيقي تحت اشراف إيهاب أنور مدير عام التعليم العام بحضور مدير إدارة التدريب ومدير الوحدة المنتجة وموجه عام التربية الاجتماعية وموجه عام التربية النفسية ورئيس قسم الجودة ومدير التخطيط والمشروعات.

وأشارت إلى أن المشاركة متاحة للجميع من خلال المشاركة في فعاليات وأنشطة الحملة والإسهام في نشر الرسائل التوعوية ومتابعة الصفحة الرسمية للحملة على موقع فيسبوك وتقديم المقترحات والأفكار الداعمة لأهداف الحملة حتى نستطيع معًا نصنع مدرسة بلا تنم ومعًا نزرع الأمان ونحصد الرحمة .