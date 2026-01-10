قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رئيس الوزراء يوجه بتشغيل مستشفى بولاق الدكرور قبل شهر رمضان
7 محاذير.. ماذا قال حسام حسن للاعبيه قبل مواجهة كوت ديفوار بساعات؟
مصر ضد كوت ديفوار.. معركة تكتيكية بين حسام حسن وإيميرس فاي في قمة القارة
غطاء للقـ.تل.. استشهاد فلسطيني برصاص جيش الاحتلال قرب الخط الأصفر
أكثر من ألف مسيرة.. مظاهرات عارمة تضرب أمريكا لهذا السبب
أبو شقة لـ"صدى البلد": وجودي أمام حزب له ثوابته يجعلني لا أحتاج إلى برنامج انتخابي جديد
لاعب وادي دجلة: محمد الشيخ "كلمة السر" في نجاح الفريق
مش عايزين وقت إضافي.. ماذا قال نجوم الكرة عن مواجهة مصر وكوت ديفوار؟
حكما لقمة الفراعنة والأفيال.. هل يكرر مصطفى غربال خطأ مباراة مصر والسنغال 2022
هزيمة الأهلي والزمالك.. نتائج مثيرة في دوري أليانز لرجال السلة
كاظم في "الدادة دودي" يحتفل بزفافه على فتاة من خارج الوسط الفني
الفراعنة مستعدون.. موعد مباراة مصر وكوت ديفوار والقنوات الناقلة بالترددات
«أمان ورحمة».. حملة توعوية لمدرسة بلا تنمر فى مطروح

ايمن محمود

أعلنت مديرية التربية والتعليم  بمطروح  انطلاق الحملة التوعوية «أمان ورحمة» مدرسة آمنة = مستقبل مشرق وذلك في إطار دعم الجهود الرامية إلى ترسيخ بيئة تعليمية آمنة في ضوء تكليفات محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم  والتعليم الفني.

وأوضحت نادية فتحي وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح، أن الحملة تهدف إلى نبذ جميع أشكال العنف والتنمر داخل المدارس وتعزيز قيم التسامح والتعاطف والاحترام المتبادل والإسهام في بناء مناخ مدرسي آمن وداعم لجميع أطراف العملية التعليمية.

وأضافت أن الفئات المستهدفة هم الطلاب بمختلف مراحلهم العمرية وكذلك المعلمين والإداريين وأولياء الأمور والمجتمع المدرسي بوجه عام.

واشارت إلى أن فعاليات الحملة تشمل ورش تدريبية متخصصة للمعلمين جلسات توعوية وتفاعلية للطلاب ندوات إرشادية لأولياء الأمور مسابقات فنية وأدبية أنشطة تربوية وتفاعلية متنوعة.

وأكدت أنه تم عقد اجتماع تنسيقي تحت اشراف إيهاب أنور مدير عام التعليم العام بحضور مدير إدارة التدريب ومدير الوحدة المنتجة وموجه عام التربية الاجتماعية وموجه عام التربية النفسية ورئيس قسم الجودة ومدير التخطيط والمشروعات.

وأشارت إلى أن المشاركة متاحة للجميع من خلال المشاركة في فعاليات وأنشطة الحملة والإسهام في نشر الرسائل التوعوية ومتابعة الصفحة الرسمية للحملة على موقع فيسبوك وتقديم المقترحات والأفكار الداعمة لأهداف الحملة حتى نستطيع معًا نصنع مدرسة بلا تنم ومعًا نزرع الأمان ونحصد الرحمة .

رسميًا.. صرف زيادة المعاشات 2026 في هذا الموعد

رسميًا.. صرف زيادة المعاشات 2026 في هذا الموعد

يقرأ الرسول في صلاة الفجر

ماذا كان يقرأ الرسول في صلاة الفجر بعد الفاتحة؟.. كثيرون لا يعرفون

الديزل

المتهم بودي جارد والضحية بطل جمهورية وأب لأربع أطفال| شهادات نارية من شهود عيان على ضرب “ديزل” الشيخ زايد

أسعار الدواجن

بعد القرارات الحكومية الأخيرة.. مفاجأة فى أسعار الدواجن والبانيه اليوم

الشناوي

إعلامي: حسبي الله ونعم الوكيل في أي حد هيسدد على مرمى الشناوي

أسعار الذهب اليوم

أسعار الذهب اليوم السبت 10 يناير 2026 في مصر.. عيار 21 يواصل الصعود

الإيجار القديم

للملاك والمستأجرين.. 4 مقترحات برلمانية لتخفيف حدة أزمة الإيجار القديم

منتخب مصر

مواعيد مباريات اليوم السبت 10-1-2026 والقنوات الناقلة

هاني شاكر

هاني شاكر يتعرض إلى أزمة صحية مفاجئة تتسبب فى تأجيل حفله

محمد رياض

محمد رياض رئيسا للمهرجان القومي للمسرح المصري

درة

تعرضت للإجهاض مرتين.. درة تثير قلق جمهورها في أحدث ظهور

أكثر من ألف مسيرة.. مظاهرات عارمة تضرب أمريكا لهذا السبب

مظاهرات عارمة في أمريكا ضد إدارة الهجرة
مظاهرات عارمة في أمريكا ضد إدارة الهجرة
مظاهرات عارمة في أمريكا ضد إدارة الهجرة

الكشف الطبي على 1500 مريض بقافلة كفر المدينة في الشرقية

قافلة طبية
قافلة طبية
قافلة طبية

ماسك يزيد نيران اشتعال المظاهرات بتغيير العلم الإيراني على إكس

إكس تغير العلم الإيراني
إكس تغير العلم الإيراني
إكس تغير العلم الإيراني

علاج وعمليات جراحية في قافلة طبية مجانية بالعزازي بالشرقية

قافلة طبية
قافلة طبية
قافلة طبية

الفنان أحمد عبد الحميد

محدش يكلمنى ولا يعزينى.. فنان شهير يفقد ابنته بعد رحيل والده

ظاهرة فلكية نادرة

سماء رمضان تشهد ظاهرة فلكية نادرة تزين الشهر المبارك

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: متحف برلمان الشعب

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شيشنق الثالث

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: 2026.. روح الميلاد المتجدد

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: مستقبل اللغات في عالم متغير.. هل ستبقى العربية؟!

