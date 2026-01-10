محلل سياسي: إعلام الجماعة الإرهابية يستهدف جيل Z بالأخبار الكاذبة.. فيديو

قال محمد صلاح، المحلل السياسي، إن منظومة الإعلام للجماعة الإرهابية تضم مهرجين وليسوا إعلاميين بجانب المواقع الإخبارية التابعة لها والتي تبث الأخبار المزيفة والكاذبة.

وأضاف محمد صلاح، في مداخلة هاتفية مع برنامج "الساعة 6" على قناة "الحياة"، أن هناك أيضا كتائب إلكترونية بأعداد كبيرة جدا يعرفون بمجاهدين اليوتيوب والفيس بوك وينشروا هذه الأخبار الكاذبة على أنها حقائق لا تقبل الجدال ولا النقاش.

وأشار إلى أن إعلام الجماعة الإرهابية يحاول إقناع الشباب الصغير أو جيل Z الذي لم يكن موجودا في 2013 ولم يرى بنفسه إرهاب هذه الجماعة، وبالتالي يستغلون عدم المعرفة والخبرات القليلة لدى هذا الجيل.

وأوضح أن جيل Z لا يمتلك الخبرات الكافية ولا التفصيلات المهمة ولا يقدر على التمييز، وبالتالي يستغل إعلام الجماعة الإرهابية هذه الأمور للتلاعب بهذا الجيل.