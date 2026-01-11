قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
لاعب كوت ديفوار: منتخب مصر لعب مباراة جماعية ونالوا مرادهم
بالفيديو كونفرانس..كواليس محاكمة شاكر محظور.. والمحامى يطالب بالبراءة
فولفو تدخل التحدي.. فولفو EX60 تنافس بي إم دبليو ومرسيدس وتسلا
مؤشر مرصد الأزهر: استقرار نسبي وهجمات محدودة بشرق أفريقيا فى ديسمبر 2025
شوبير: مؤشرات إيجابية قريبًا في الإسماعيلي واستثمار جديد قادم
خطوات التسجيل في كشف الأورام السرطانية مجاناً.. الرابط والخطوات
وزير الثقافة يكرم أحمد مجدي بآداب عين شمس لفوزه بجائزة الدولة التشجيعية 2025
الأزهري: العالم يشهد تسارعًا غير مسبوق يفرض مسؤولية كبرى على المؤسسات الدينية والفكرية
مدبولي: غدا افتتاح مشروع عملاق في مجال الطاقة المتجددة في صعيد مصر
وزير الأوقاف: نعمل على خطاب تنوير وعمران يجمع ولا يفرق
وزير الثقافة يكرم د. أحمد مجدي بآداب عين شمس لفوزه بجائزة الدولة التشجيعية 2025
الأزهري: على المؤسسات الدينية تقديم خطاب يسهم في إخراج الإنسانية من دائرة الظلام
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

رجل أمن فنزويلي: الأمريكيون استخدموا سلاحا غامضا لم أر مثله ليلة القبض على مادورو

مادورو و زوجته
مادورو و زوجته
فرناس حفظي

قال رجل أمن فنزويلي إن القوات الأميركية قضت على مئات الجنود في كاراكاس خلال عملية القبض على الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، دون أن تخسر أي جندي، مستخدمة أسلحة بتقنية لم ير مثلها أو يسمع عنها من قبل، وفق مقابلة مع صحيفة "نيويورك بوست".


وأفادت الصحيفة بأن القوات الأميركية استخدمت سلاحا غامضا وقويا أدى إلى إسقاط الجنود الفنزويليين أرضا، وتعرضهم لنزيف حاد من الأنف وتقيؤ دموي، خلال ما وصفت الصحيفة بـ"العملية الجريئة"، التي أسفرت عن القبض على مادورو، وفق ما رواه شاهد عيان نقلت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت شهادته عبر منصة "إكس".


وفي المقابلة التي وصفتها الصحيفة بـ"المذهلة"، قال رجل الأمن الفنزويلي: "كنا في حالة تأهب للحراسة، لكن فجأة تعطلت جميع أنظمة الرادار لدينا بلا أي تفسير، ثم رأينا الكثير من الطائرات بدون طيار تحلق فوق مواقعنا، لم نكن نعرف كيف نتصرف".


وأشار الشاهد إلى أن المروحيات الأميركية ظهرت بعد لحظات قليلة، "ولا تكاد تتجاوز ثماني مروحيات"، بحسب تقديره، وأنها أنزلت نحو 20 جنديا أميركيا فقط في المنطقة.


وأضاف: "لكن هؤلاء الجنود القلائل كانوا مزودين بشيء أشد فتكا بكثير من البنادق التقليدية".

رجل أمن فنزويلي القوات الأميركية كاراكاس الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لقطة من الحريق

صرخات ورعـ.ـب.. «إطفاء الجيزة» تنقذ إمبابة من كارثة بإخماد حريق هائل التهم عقارًا | شاهد

أسعار الدواجن

بعد الإجراءات الحكومية الأخيرة .. تراجع أسعار الدواجن اليوم بالأسواق

شيرين عبد الوهاب

الست محتاجة مساعدة .. عمرو أديب: أرجوكم حد يلحق شيرين عبد الوهاب

عريس المرج

طعنة 15 سم استقرت في الرئة.. تفاصيل تقرير الطب الشرعي لـ عريس المرج

صورة تعبيرية

حصانة ومكافأة شهرية الأبرز ..حقوق كفلها القانون لعضو مجلس النواب بعد أدائه اليمين الدستورية مباشرة

دواجن وبيض

بعد انتهاء الأعياد.. مفاجأة في أسعار الدواجن بالأسواق اليوم

موعد زيادة المعاشات 2026

موعد صرف معاشات شهر فبراير 2026 .. شوف هتقبض كام

منتخب مصر

بعد موقعة كوت ديفوار.. مصر تقفز 4 مراكز في تصنيف الفيفا

ترشيحاتنا

وزيرة الخارجية الفلسطينية تؤكد وقوف بلادها إلى جانب الصومال

وزيرة الخارجية الفلسطينية تعلن دعم بلادها لجمهورية الصومال

أرشيفية

الدفاع الروسية تتعامل مع 132 هدفا جويا أوكرانيا خلال 24 ساعة

صاروخ فلامنغو الأوكراني

صاروخ أوكراني يثير قلق موسكو.. فلامنجو أطول من حافلة ومداه 2900 كيلومتر

بالصور

إيمان العاصي تخطف الأنظار بوصلة رقص برفقة نانسي عجرم | صور

إيمان العاصي ونانسي عجرم
إيمان العاصي ونانسي عجرم
إيمان العاصي ونانسي عجرم

قوات الدفاع الشعبي والعسكري تنفذ عددا من الأنشطة والفعاليات خلال الفترة الماضية

صورة من أحد فعاليات قوات الدفاع الشعبي والعسكري
صورة من أحد فعاليات قوات الدفاع الشعبي والعسكري
صورة من أحد فعاليات قوات الدفاع الشعبي والعسكري

إدارة الإشارة توقع بروتوكول تعاون مع الكهرباء للحصول على خدمات الشبكة الوطنية للطوارئ

إدارة الإشارة توقع بروتوكول تعاون مع وزارة الكهرباء لتقديم خدمات الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة
إدارة الإشارة توقع بروتوكول تعاون مع وزارة الكهرباء لتقديم خدمات الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة
إدارة الإشارة توقع بروتوكول تعاون مع وزارة الكهرباء لتقديم خدمات الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة

نانسي عجرم بفستان من إيلى صعب يبلغ سعره ربع مليون جنيه

نانسي عجرم بفستان من إيلى صعب يبلغ ربع مليون جنيها
نانسي عجرم بفستان من إيلى صعب يبلغ ربع مليون جنيها
نانسي عجرم بفستان من إيلى صعب يبلغ ربع مليون جنيها

فيديو

فقدان الوزن

ورقة وقلم غيرت حياتها بالكامل.. امرأة تفقد 86 كيلو جراماً

صورة من اللقاء

وزير الدفاع ورئيس الأركان يلتقيان نائب القائد العام للجيش الوطنى الليبي لبحث التعاون العسكري

مرض هاني شاكر

وعكة صحية مُفاجئة.. نادية مصطفى تكشف قصة مرض هاني شاكر

ياسمين جيلاني

عرفت الخبر من السوشيال ميديا.. ياسمين جيلاني تكشف تفاصيل صادمة عن طلاقها | فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: تيه الأيديولوجيا بين الأقنعة والوجوه

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: متحف برلمان الشعب

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شيشنق الثالث

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: 2026.. روح الميلاد المتجدد

المزيد