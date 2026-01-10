قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
حسن الخاتمة| وفاة طالب ساجدا خلال الصلاة مع والده بقليوب.. وأصدقائه: كيف ننعيك.. وهذا المشهد يكفيك؟!
سعر الجنيه الذهب في مصر اليوم السبت 10 يناير 2026
مدبولي: الاستثمار في المنظومة الصحية والارتقاء بها لم يعد هدفا خدميا
واشنطن بوست تكشف خطة لهروب مادورو بوساطة الفاتيكان وعرض لجوء روسي
الجيش السوري يعلن وقف جميع العمليات العسكرية داخل حي الشيخ مقصود بحلب
تشكيل الأهلي لـ مواجهة فاركو في كأس عاصمة مصر
نتائج الإعادة في انتخابات النواب.. فوز مجدي سعداوي وحازم فاروق بالدائرة الرابعة بمركز أبو قرقاص بالمنيا
يناير وعيد الشرطة هذا الشهر.. جدول الإجازات الرسمية 2026 كاملًا
نتائج الإعادة في انتخابات النواب.. فوز على سماح ومجدي الطويل بالدائرة الثانية عشر بمركز منشأة القناطر بالجيزة
ختام الماراثون الانتخابي.. حصص الأحزاب بعد إعلان نتائج آخر جولات الإعادة بمجلس النواب 2025
قبل موقعة كوت ديفوار.. أرقام حسام حسن مع الفراعنة تشعل الآمال
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

واشنطن بوست تكشف خطة لهروب مادورو بوساطة الفاتيكان وعرض لجوء روسي

بوتين و ترامب و مادورو
بوتين و ترامب و مادورو
فرناس حفظي

كشفت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية تفاصيل جديدة حول خطة كانت قيد البحث للسماح للرئيس الفنزويلي السابق نيكولاس مادورو بمغادرة البلاد قبيل العملية العسكرية الأمريكية التي انتهت باعتقاله الشهر الماضي، وذلك بوساطة الفاتيكان وعروض لجوء من موسكو.


وبحسب الصحيفة، استدعى رئيس وزراء الفاتيكان الكاردينال بيترو بارولين سفير الولايات المتحدة لدى الكرسي الرسولي قبل أيام من العملية، وحث واشنطن على تجنب الحل العسكري ومنح مادورو "مخرجا آمنا" مقابل التنحي.

 وأشارت الوثائق إلى أن روسيا عرضت استقبال مادورو ومنحه حق اللجوء مع السماح له بالوصول إلى أمواله وضمانات أمنية من الرئيس فلاديمير بوتين، إلا أن العرض رُفض من جانب مادورو ومن الجانب الأمريكي في آن واحد.

من هم الوسطاء ؟


ووفقا للتقرير، جاءت الوساطة في إطار مساعٍ مشتركة من الولايات المتحدة وروسيا وقطر وتركيا والفاتيكان لتجنب أزمة دبلوماسية واسعة، ورغم التحذيرات التي نقلت إلى مادورو بشأن قرب العملية العسكرية، رفض الأخير المغادرة وظن أنه قادر على البقاء في السلطة بعد محادثة أجراها مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في نوفمبر، اعتقد أنها سارت لصالحه.

مادورو وهو مكبل اليدين 


وبعد فشل المساعي، نفذت الولايات المتحدة عملية عسكرية واسعة في كاراكاس، شاركت فيها وحدات جوية وخاصة وطائرات مسيرة، وانتهت باعتقال مادورو وزوجته ونقلهما إلى نيويورك، وقالت فنزويلا إن العملية أسفرت عن مقتل نحو 100 شخص.


وظهر مادورو لاحقا أمام القضاء الأمريكي مكبّل اليدين والقدمين، معلنا: "أنا رئيس الجمهورية وقد خُطفت"، وحدد القاضي جلسة جديدة له في 17 مارس المقبل.


وفي خضم التطورات، دعمت واشنطن تولي ديلسي رودريغيز ـ نائبة مادورو ـ السلطة مؤقتًا، معتبرة أنها خيار قابل للتعامل، في مقابل تهميش المعارضة التي تقودها ماريا كورينا ماتشادو، الحائزة على جائزة نوبل للسلام لعام 2025 والتي ترشحت سابقًا للرئاسة قبل منعها.

مادورو و زوجته 


وقالت ماتشادو في مقابلة مع فوكس نيوز إنها تعتزم العودة إلى فنزويلا وخوض انتخابات "حرة"، لكنها انتقدت دعم واشنطن لرودريغيز التي وصفتها بأنها "من أبرز مهندسي القمع والفساد"، ورد ترامب قائلاً إن فنزويلا "ليست جاهزة للانتخابات بعد" وإن بلاده ستظل "منخرطة في إدارة المرحلة الانتقالية".


ومن المتوقع أن يتحدد مصير مادورو السياسي والقضائي خلال الأشهر المقبلة، بينما تستعد واشنطن لبحث مستقبل السلطة في كاراكاس.

نيكولاس مادورو العملية العسكرية الأمريكية الفاتيكان موسكو رئيس وزراء الفاتيكان الكاردينال بيترو بارولين الرئيس الفنزويلي ترامب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميًا.. صرف زيادة المعاشات 2026 في هذا الموعد

رسميًا.. صرف زيادة المعاشات 2026 في هذا الموعد

يقرأ الرسول في صلاة الفجر

ماذا كان يقرأ الرسول في صلاة الفجر بعد الفاتحة؟.. كثيرون لا يعرفون

الديزل

المتهم بودي جارد والضحية بطل جمهورية وأب لأربع أطفال| شهادات نارية من شهود عيان على ضرب “ديزل” الشيخ زايد

أسعار الدواجن

بعد القرارات الحكومية الأخيرة.. مفاجأة فى أسعار الدواجن والبانيه اليوم

الإيجار القديم

للملاك والمستأجرين.. 4 مقترحات برلمانية لتخفيف حدة أزمة الإيجار القديم

أسعار الذهب اليوم

أسعار الذهب اليوم السبت 10 يناير 2026 في مصر.. عيار 21 يواصل الصعود

منتخب مصر

مواعيد مباريات اليوم السبت 10-1-2026 والقنوات الناقلة

منتخب مصر

تشكيل منتخب مصر المتوقع أمام كوت ديفوار في ربع نهائي أمم أفريقيا

ترشيحاتنا

الخدمات الطبية

الصحة: تقديم 8.5 مليون خدمة طبية بمحافظة المنيا في عام 2025

وزير الطيران المدني

توفى في حادث البالون الطائر.. وزير الطيران ينعي موظف بهيئة الأرصاد

انتخابات مجلس النواب

قبل إعلان آخر نتيجة بانتخابات مجلس النواب.. متى يحق للمرشح استرداد قيمة التأمين؟

بالصور

أكثر من ألف مسيرة.. مظاهرات عارمة تضرب أمريكا لهذا السبب

مظاهرات عارمة في أمريكا ضد إدارة الهجرة
مظاهرات عارمة في أمريكا ضد إدارة الهجرة
مظاهرات عارمة في أمريكا ضد إدارة الهجرة

الكشف الطبي على 1500 مريض بقافلة كفر المدينة في الشرقية

قافلة طبية
قافلة طبية
قافلة طبية

ماسك يزيد نيران اشتعال المظاهرات بتغيير العلم الإيراني على إكس

إكس تغير العلم الإيراني
إكس تغير العلم الإيراني
إكس تغير العلم الإيراني

علاج وعمليات جراحية في قافلة طبية مجانية بالعزازي بالشرقية

قافلة طبية
قافلة طبية
قافلة طبية

فيديو

المشجع الكونغولي

هدية غير متوقعة.. سيارة للمشجع الكونغولي «التمثال»

الفنان أحمد عبد الحميد

محدش يكلمنى ولا يعزينى.. فنان شهير يفقد ابنته بعد رحيل والده

ظاهرة فلكية نادرة

سماء رمضان تشهد ظاهرة فلكية نادرة تزين الشهر المبارك

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: متحف برلمان الشعب

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شيشنق الثالث

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: 2026.. روح الميلاد المتجدد

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: مستقبل اللغات في عالم متغير.. هل ستبقى العربية؟!

المزيد