واشنطن بوست تكشف خطة لهروب مادورو بوساطة الفاتيكان وعرض لجوء روسي

كشفت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية تفاصيل جديدة حول خطة كانت قيد البحث للسماح للرئيس الفنزويلي السابق نيكولاس مادورو بمغادرة البلاد قبيل العملية العسكرية الأمريكية التي انتهت باعتقاله الشهر الماضي، وذلك بوساطة الفاتيكان وعروض لجوء من موسكو.



وبحسب الصحيفة، استدعى رئيس وزراء الفاتيكان الكاردينال بيترو بارولين سفير الولايات المتحدة لدى الكرسي الرسولي قبل أيام من العملية، وحث واشنطن على تجنب الحل العسكري ومنح مادورو "مخرجا آمنا" مقابل التنحي.

وأشارت الوثائق إلى أن روسيا عرضت استقبال مادورو ومنحه حق اللجوء مع السماح له بالوصول إلى أمواله وضمانات أمنية من الرئيس فلاديمير بوتين، إلا أن العرض رُفض من جانب مادورو ومن الجانب الأمريكي في آن واحد.

من هم الوسطاء ؟



ووفقا للتقرير، جاءت الوساطة في إطار مساعٍ مشتركة من الولايات المتحدة وروسيا وقطر وتركيا والفاتيكان لتجنب أزمة دبلوماسية واسعة، ورغم التحذيرات التي نقلت إلى مادورو بشأن قرب العملية العسكرية، رفض الأخير المغادرة وظن أنه قادر على البقاء في السلطة بعد محادثة أجراها مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في نوفمبر، اعتقد أنها سارت لصالحه.

مادورو وهو مكبل اليدين



وبعد فشل المساعي، نفذت الولايات المتحدة عملية عسكرية واسعة في كاراكاس، شاركت فيها وحدات جوية وخاصة وطائرات مسيرة، وانتهت باعتقال مادورو وزوجته ونقلهما إلى نيويورك، وقالت فنزويلا إن العملية أسفرت عن مقتل نحو 100 شخص.



وظهر مادورو لاحقا أمام القضاء الأمريكي مكبّل اليدين والقدمين، معلنا: "أنا رئيس الجمهورية وقد خُطفت"، وحدد القاضي جلسة جديدة له في 17 مارس المقبل.



وفي خضم التطورات، دعمت واشنطن تولي ديلسي رودريغيز ـ نائبة مادورو ـ السلطة مؤقتًا، معتبرة أنها خيار قابل للتعامل، في مقابل تهميش المعارضة التي تقودها ماريا كورينا ماتشادو، الحائزة على جائزة نوبل للسلام لعام 2025 والتي ترشحت سابقًا للرئاسة قبل منعها.

مادورو و زوجته



وقالت ماتشادو في مقابلة مع فوكس نيوز إنها تعتزم العودة إلى فنزويلا وخوض انتخابات "حرة"، لكنها انتقدت دعم واشنطن لرودريغيز التي وصفتها بأنها "من أبرز مهندسي القمع والفساد"، ورد ترامب قائلاً إن فنزويلا "ليست جاهزة للانتخابات بعد" وإن بلاده ستظل "منخرطة في إدارة المرحلة الانتقالية".



ومن المتوقع أن يتحدد مصير مادورو السياسي والقضائي خلال الأشهر المقبلة، بينما تستعد واشنطن لبحث مستقبل السلطة في كاراكاس.