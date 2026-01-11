قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مصر والسنغال في نصف نهائي أمم إفريقيا.. مفاجآت وكواليس بعد الفوز على كوت ديفوار
الاحتلال يعتقل صحفيا أثناء تغطية الأحداث جنوب الضفة الغربية
من فرحها للكفن.. القصة الكاملة لوفاة عروس الغربية بعد اختناقها بالغاز في كفر الزيات
القارئ البريطاني بعد تقبيل رأس القلاجي: أنا جنبه أروح فين.. ولجنة التحكيم: أداؤك يليق بالكبار
بورسعيد تسجل إنجازا طبيا عالميا بتقنية مصرية مبتكرة لعلاج مرض نادر دون جراحة..تفاصيل
وزير التعليم: نسعى للوصول إلى 500 مدرسة يابانية خلال 5 سنوات
بدء اختبارات المتقدمين للعمل بمشروع الضبعة براتب يصل إلى 35 الف جنيه
صخور من فجر الزمن تكشف لغز نشأة القمر | إيه الحكاية
تصاعد التوترات يرفع أسعار الذهب.. وهذه قيمة عيار 21 الآن
المهن فى الإسلام.. انطلاق المؤتمر التحضيري للإعلان عن مؤتمر الأوقاف الـ36
إسرائيل ترفع التأهب القصوى تحسباً لتدخل أمريكي محتمل في إيران
60 شحنة بـ2.7 مليار دولار.. مصر تضمن إمدادات الغاز المحلية بتجديد العقود مع شركات عالمية
النائب طارق الطويل: الشارع وصندوق الاقتراع هما الفيصل الوحيد في حسم النتائج

النائب طارق الطويل
النائب طارق الطويل
ماجدة بدوى

قال النائب طارق الطويل، عضو مجلس النواب الفردي عن دائرة منشأة القناطر، الذي حقق الفوز في الجولات الانتخابية الثلاث بالدائرة، إن هذه الانتخابات أثبتت أن الرهان الحقيقي في أي انتخابات هو "الشارع ثم الشارع ثم الشارع" في إشارة إلى أهمية التواجد الميداني والتواصل المباشر مع المواطنين.

وأضاف الطويل ، في تصريحات علي هامش استخراج العضوية للفصل التشريعي الثالث (2026-2031) أن الانتخابات البرلمانية الأخيرة بعثت رسالة واضحة مفادها أن نجاح النائب مرتبط بمدى وجوده بين الناس، مشددا على أن الشارع وصندوق الاقتراع هما الفيصل الوحيد في حسم النتائج، وأن الداعم الأساسي لأي مرشح هم الناخبون أنفسهم.

وأضاف الطويل، أن الأجواء الانتخابية شهدت حراكا سياسيا  ملحوظا في الشارع المصري لاسيما بعد توجيهات القيادة السياسية بضبط العملية الانتخابية، الأمر الذي شجع المواطنين على النزول والمشاركة الفاعلة، لافتا إلى أن الجميع شعر بطعم النجاح الحقيقي من خلال الإقبال والمشاركة.

وأكد عضو مجلس النواب أن الشفافية كانت واضحة وعلى الملأ، حيث حصل مندوبو المرشحين على محاضر الفرز، وهو ما يعد – بحسب وصفه – دليلا قاطعا على نزاهة وشفافية العملية الانتخابية.

وأشار النائب طارق الطويل إلى التزامه الكامل بالأجندة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري، موضحا أن أولوياته خلال المرحلة المقبلة تتركز على ملفي الصحة والتعليم باعتبارهما من أهم القضايا التي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر.

صرخات ورعـ.ـب.. «إطفاء الجيزة» تنقذ إمبابة من كارثة بإخماد حريق هائل التهم عقارًا | شاهد

اتحاد الكرة: حسام حسن سيقود منتخب مصر بكأس العالم 2026.. والشكر لمدرب ليفربول لهذا السبب

بعد الإجراءات الحكومية الأخيرة .. تراجع أسعار الدواجن اليوم بالأسواق

الست محتاجة مساعدة .. عمرو أديب: أرجوكم حد يلحق شيرين عبد الوهاب

موعد صرف معاشات شهر فبراير 2026 .. شوف هتقبض كام

حصانة ومكافأة شهرية الأبرز ..حقوق كفلها القانون لعضو مجلس النواب بعد أدائه اليمين الدستورية مباشرة

بعد انتهاء الأعياد.. مفاجأة في أسعار الدواجن بالأسواق اليوم

رسميًا.. أسعار البنزين والسولار في مصر اليوم

رسميًا.. أسعار البنزين والسولار في مصر اليوم

الانتهاكات لن تمر دون حساب.. الإدارة الذاتية الكردية تصدر أول بيان بعد معارك حلب

استشهاد فلسطينيين اثنين برصاص وقصف الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة

استشهاد فلسطينيين اثنين برصاص الاحتلال بقطاع غزة

رئيس السنغال يبدأ زيارة رسمية إلى الكويت غدا

نانسي عجرم بفستان من إيلى صعب يبلغ سعره ربع مليون جنيه

الموجة 28.. إزالة 13 حالة تعد بالبناء على أراضي زراعية في الشرقية

احم كبدك: نصائح يومية ومشروبات طبيعية للفئات الأكثر عرضة لأمراض الكبد

منة عرفة تثير الجدل بإطلالة أنيقة

وزير الدفاع ورئيس الأركان يلتقيان نائب القائد العام للجيش الوطنى الليبي لبحث التعاون العسكري

وعكة صحية مُفاجئة.. نادية مصطفى تكشف قصة مرض هاني شاكر

عرفت الخبر من السوشيال ميديا.. ياسمين جيلاني تكشف تفاصيل صادمة عن طلاقها | فيديوجراف

عبد السلام فاروق يكتب: تيه الأيديولوجيا بين الأقنعة والوجوه

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إلهام أبو الفتح تكتب: متحف برلمان الشعب

هند عصام تكتب: الملك شيشنق الثالث

أحمد عاطف آدم يكتب: 2026.. روح الميلاد المتجدد

