النائب طارق الطويل: الشارع وصندوق الاقتراع هما الفيصل الوحيد في حسم النتائج

قال النائب طارق الطويل، عضو مجلس النواب الفردي عن دائرة منشأة القناطر، الذي حقق الفوز في الجولات الانتخابية الثلاث بالدائرة، إن هذه الانتخابات أثبتت أن الرهان الحقيقي في أي انتخابات هو "الشارع ثم الشارع ثم الشارع" في إشارة إلى أهمية التواجد الميداني والتواصل المباشر مع المواطنين.

وأضاف الطويل ، في تصريحات علي هامش استخراج العضوية للفصل التشريعي الثالث (2026-2031) أن الانتخابات البرلمانية الأخيرة بعثت رسالة واضحة مفادها أن نجاح النائب مرتبط بمدى وجوده بين الناس، مشددا على أن الشارع وصندوق الاقتراع هما الفيصل الوحيد في حسم النتائج، وأن الداعم الأساسي لأي مرشح هم الناخبون أنفسهم.

وأضاف الطويل، أن الأجواء الانتخابية شهدت حراكا سياسيا ملحوظا في الشارع المصري لاسيما بعد توجيهات القيادة السياسية بضبط العملية الانتخابية، الأمر الذي شجع المواطنين على النزول والمشاركة الفاعلة، لافتا إلى أن الجميع شعر بطعم النجاح الحقيقي من خلال الإقبال والمشاركة.

وأكد عضو مجلس النواب أن الشفافية كانت واضحة وعلى الملأ، حيث حصل مندوبو المرشحين على محاضر الفرز، وهو ما يعد – بحسب وصفه – دليلا قاطعا على نزاهة وشفافية العملية الانتخابية.

وأشار النائب طارق الطويل إلى التزامه الكامل بالأجندة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري، موضحا أن أولوياته خلال المرحلة المقبلة تتركز على ملفي الصحة والتعليم باعتبارهما من أهم القضايا التي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر.