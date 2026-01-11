غارات إسرائيلية على كفر حتا بجنوب لبنان تتسبب في دمار واسع.. تفاصيل

قال أحمد سنجاب، مراسل قناة القاهرة الإخبارية من بيروت، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي شنت سلسلة غارات استهدفت مناطق في جنوب لبنان وخصوصاً بلدة كفر حتا، بالإضافة إلى مناطق في البقاع الشرقي، في أطول تصعيد منذ دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ.

وأوضح سنجاب، خلال مداخلة مع الإعلامية إيمان الحويزي، على قناة القاهرة الإخبارية، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي أصدر تحذيراً لسكان أحد المباني في كفر حتا، وهو جزء من منطقة سكنية مكتظة بالسكان، ما تسبب في حالة من الذعر والهلع ومحاولات لإخلاء المباني المحيطة.

الغارة بدأت بصاروخ تحذيري على المبنى المستهدف

وأضاف المراسل أن الغارة بدأت بصاروخ تحذيري على المبنى المستهدف، تلاه هجوم جوي من الطيران الحربي الإسرائيلي، أدى إلى تدمير المبنى بالكامل، بالإضافة إلى أضرار جسيمة في عدد من المنازل والمناطق المحيطة، وشملت الغارات أكثر من خمس دفعات، فيما وصفه سنجاب بأنه "حزام ناري" حول المبنى المستهدف، ما أدى إلى دمار واسع في محيط المنطقة.

وأشار سنجاب إلى أن الطيران الإسرائيلي شن الهجمات على مرحلتين، مع موجة أولى وثانية، ما زاد من حجم الدمار والخسائر في كفر حتى والمناطق المحيطة بها، مشدداً على خطورة التصعيد في ظل استمرار التوتر في جنوب لبنان.

https://www.youtube.com/shorts/FBs91gSsBUU?feature=share