جيش الاحتلال: هاجمنا بنى تحتية تابعة لحزب الله في جنوب لبنان للمرة الثانية اليوم

كشف جيش الاحتلال عن مهاجمته بنى تحتية تابعة لحزب الله في جنوب لبنان للمرة الثانية خلال اليوم، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل.

وأصدر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي باللغة العربية، العقيد أفيخاي أدرعي، تحذيراً بالإخلاء لسكان لبنانيين من مواقع تقع في قرية حتا جنوب لبنان.

وقال أدرعي : "سيشن الجيش الإسرائيلي قريباً هجوماً آخر على البنية التحتية العسكرية لحزب الله في القرية، وعلى محاولاته المحظورة لاستئناف نشاطه هناك. سكان المجمع، حفاظاً على سلامتكم، ابقوا على بُعد 300 متر على الأقل من المكان المحدد باللون الأحمر على الخريطة".

طيران الاحتلال الإسرائيلي

وفي وقت سابق، شن طيران الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم "الأحد"، سلسلة غارات جوية في المنطقة الحرجية بمحافظة المحمودية جنوب لبنان، ولم ترد تقارير فورية عن خسائر بشرية، فيما تقوم الجهات اللبنانية المعنية بتقييم الأضرار التي لحقت بالمناطق المستهدفة.

وأكدت مصادر محلية استمرار تحليق الطائرات الإسرائيلية في الأجواء، وسط توتر أمني في المنطقة، بينما تتابع القوى اللبنانية الوضع عن كثب لتحديد مدى تأثير الغارات على المدنيين والبنية التحتية.

في سياق متصل، وصفت الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، كايا كالاس، العلاقات الحالية بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل بأنها معقدة، مؤكدة أن الاتحاد لا يوافق على جميع الخطوات التي تتخذها إسرائيل، خصوصًا فيما يتعلق بالمساعدات الإنسانية والهجمات العسكرية.