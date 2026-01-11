أحمد هشام يتوج ببرونزية الجائزة الكبرى لسلاح السيف في تونس

توج أحمد هشام ببرونزية الجائزة الكبرى لسلاح السيف رجال، والتي تستضيفها العاصمة التونسية تونس في الفترة من 9 حتى 11 يناير الجاري.

وحصل "هشام" على الميدالية البرونزية؛ عقب خسارته في دور نصف النهائي من لاعب فرنسا سيباستيان باتريس بنتيجة 10-15.

واستهل "هشام" مشواره في البطولة من دور الـ 64 الرئيسي؛ وذلك بسبب تواجده ضمن قائمة أفضل 16 لاعب في البطولة.

وبدأ مشواره بمواجهة زميليه ياسين خضير وتحقيق الفوز عليه بنتيجة 15-13، ثم في دور الـ32 تغلب "هشام" على لاعب تركيا طلحة كاليندر بنتيجة 15-13.

واستمر "هشام" في سلسة الفوز؛ حيث فاز على زميليه زياد السيسي في دور ثمن النهائي بنتيجة 15-8، وضَمَن التتويج بميدالية؛ عقب فوزه في دور ربع النهائي على الإيطالي بيترو توريه بنتيجة 15-11.

واكتفى "هشام" ببرونزية البطولة، الليلة؛ عقب خسارته في دور نصف النهائي من لاعب فرنسا سيباستيان باتريس.