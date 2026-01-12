قافلة الوزراء الطبية تبدأ عملها بمستشفى الداخلة.. وسحب الوحدات المغلقة

شهدت محافظة الوادي الجديد عدة فعاليات علي مدار اليوم كان من أهمها:

قافلة مجلس الوزراء الطبية المجانية تبدأ أعمالها بمستشفى الداخلة

بدأت أعمال قافلة مجلس الوزراء، بالتعاون مع بنك الشفاء، بمستشفى الداخلة العام بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الأحد، من خلال توفير الفحوصات الطبية والعلاج في عدد من التخصصات الطبية.

وصرح الدكتور شريف صبحي، وكيل وزارة الصحة بمحافظة الوادي الجديد، أن القافلة تأتي في إطار حرص الدولة على دعم القطاع الصحي بالمحافظة، وتوفير خدمات طبية متكاملة للمواطنين، خاصة بالمناطق البعيدة، مؤكدًا أن المديرية تقدم كافة أوجه الدعم والتنسيق لضمان حسن سير أعمال القافلة وتحقيق أقصى استفادة للمواطنين.

وأكد شريف، أن القافلة تقدم خدماتها خلال الفترة من 11 إلى 15 يناير الجاري 2026، وتضم تخصصات: عظام - باطنة - أطفال - جلدية - أنف وأذن وحنجرة، بالإضافة إلى قافلة رمد متكاملة، في مركز الداخلة.

ولفت إلى أنه في مركز الفرافرة، ستقدم القافلة خدماتها يومي الأربعاء والخميس الموافق 14 و15 يناير، تشمل تخصصات: عظام - باطنة - أطفال - جلدية - أنف وأذن وحنجرة.

بدأت محافظة الوادي الجديد، اليوم الأحد، تطبيق إجراءات سحب المنازل الريفية من غير المقيمين داخل قرية جناح الجديدة التابعة للوحدة المحلية لمركز الخارجة، في خطوة تستهدف إعادة توجيه الدعم الحكومي إلى المستحقين المقيمين إقامة دائمة، وفق ما أعلنته رئاسة المركز.

وقال المهندس جهاد المتولي، رئيس مركز الخارجة، إن الوحدة المحلية شكلت لجنة للمرور الميداني على منازل قرية جناح الجديدة الواقعة جنوب المركز، وتم تكليفها بحصر الوحدات التي لا يقيم بها منتفعوها، واتخاذ إجراءات سحب المنازل وفق الضوابط المنظمة لذلك، بما يضمن الانضباط في الاستفادة من الدعم.

وأوضح رئيس المركز أن الهدف من الإجراءات الجارية هو إعادة طرح الوحدات مرة أخرى وتسليمها للمستحقين المقيمين إقامة دائمة داخل قرية جناح، بما يحقق الاستفادة الفعلية من المشروع، ويمنع بقاء وحدات مغلقة أو غير مستغلة، خاصة مع ارتفاع احتياجات الإسكان في المناطق الجديدة.

وأكد المتولي أن المحافظة تتحرك لضمان انعكاس الدعم الحكومي على حياة المواطنين المستحقين على أرض الواقع، مشيرًا إلى أن وجود منتفعين من غير المقيمين يحرم المقيمين من فرص الاستقرار والسكن، ويُضعف الهدف الأساسي من إقامة المجتمعات العمرانية الجديدة التي تعتمد على الاستقرار الفعلي داخل القرى.

وأوضح أن الأعمال الجارية تشمل المرور على المنازل، وتدقيق موقف الإقامة للمنتفعين داخل قرية جناح، مع توثيق النتائج ضمن محاضر وإجراءات رسمية، وصولًا إلى استرداد الوحدات التي ثبت عدم الإقامة بها، استعدادًا لإعادة تخصيصها بما يتوافق مع شروط الاستحقاق والإقامة.

وتأتي إجراءات سحب المنازل في قرية جناح ضمن سياق أوسع لمشروعات الإسكان الريفي التي شهدتها محافظة الوادي الجديد خلال السنوات الماضية، حيث تضم قرية جناح الجديدة 100 منزل ريفي، وقد ارتبط المشروع بخطة دعم سكان القرية القديمة بعد تأثرها بزحف الكثبان الرملية، مما دفع إلى تبني نموذج الإسكان الريفي كحل للاستقرار وإعادة التوطين.

محافظة الوادي الجديد تستقبل أول أفواج برنامج «اعرف بلدك» للشباب

استقبلت محافظة الوادي الجديد أول أفواج برنامج «اعرف بلدك» للشباب للموسم الحالي، والذي تنفذه وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بالوادي الجديد، ممثلة في إدارة التنمية الشبابية، بمشاركة 50 شابًا وفتاة، وذلك خلال الفترة من 11 إلى 15 يناير 2026.

وقال محمد فكري يونس، مدير مديرية الشباب والرياضة بالوادي الجديد، اليوم الأحد، إن برنامج «اعرف بلدك» يهدف إلى إتاحة الفرصة أمام الشباب للتعرف على المقومات السياحية والأثرية بمحافظة الوادي الجديد، من خلال زيارة مدن الفرافرة، والداخلة، والخارجة، بما يسهم في تنمية روح الولاء والانتماء الوطني، وتعزيز الوعي بتاريخ الوطن، إلى جانب تشجيع السياحة الداخلية بالمحافظات الحدودية.

وأوضح فكري أن برنامج الفوج الأول يتضمن زيارة عدد من الأماكن السياحية والأثرية بمدينة الفرافرة، شملت مشروع المليون ونصف المليون فدان، ومتحف بدر، على أن يُستكمل البرنامج بمدينة الداخلة من خلال تنفيذ زيارات للمناطق السياحية والأثرية بها. كما يشمل البرنامج، يوم الثلاثاء الموافق 13 يناير 2026، زيارة المناطق الأثرية بمدينة بلاط، ثم التوجه إلى مدينة الخارجة لزيارة أبرز معالمها الأثرية والسياحية.