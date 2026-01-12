قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الأرصاد: تحرك الرمال المثارة باتجاه الشرق وتدهور مستوى الرؤية
حسن الخاتمة يهز القلوب.. شاب يفارق الحياة أثناء صلاة الفجر
وزير الدفاع يلتقي وفدا من الاتحاد العربي للرياضة العسكرية
محمد صلاح يشارك الأساطير في إعلان الكرة الجديدة لدوري أبطال أوروبا
تفاصيل مران الأهلي قبل مواجهة طلائع الجيش بكأس عاصمة مصر
رئيس البورصة المصرية: نستعد لقيد شركات كبيرة وطرح أدوات استثمار جديدة في 2026
القادم أسوأ.. الأرصاد تحذر من رياح وأتربة وتقلبات جوية غدا بهذه المناطق
النقل: طفرة غير مسبوقة في منظومة السكك الحديدية وتطوير 364 محطة ضمن رؤية "مصر 2030"
موعد نهاية العاصفة الترابية وتحسن الأجواء
11 صفحة مزيفة.. وزارة النقل: لا يوجد أي حساب يخص الفريق كامل الوزير على فيسبوك
سكك حديد مصر تفتح 7 مسارات رقمية لحجز التذاكر وتوفر دفعا إلكترونيا شاملا
برلمان

حين تُكافَأ الجدية.. ثقة تُمنَح لمن يستحق.. يارا عفت حسن من رأس سدر إلى قبة البرلمان

النائبة يارا ابنة رأس سدر بجنوب سيناء
النائبة يارا ابنة رأس سدر بجنوب سيناء

ليست كل القرارات مجرد إجراءات رسمية عابرة؛ فبعضها يأتي محمّلًا برسائل أمل، ويعكس إيمان الدولة الحقيقي بقدرة الشباب على تحمّل المسؤولية وصناعة الفارق. ومن هذا المنطلق، جاء القرار الجمهوري بتعيين الدكتورة يارا عفت حسن يوسف عضوًا بمجلس النواب عن دائرة جنوب سيناء، ليؤكد أن الجدية والاجتهاد طريقان لا يضيعان، وأن الكفاءة تفرض حضورها حين يحين وقت الاختيار.

يارا عفت، ابنة مدينة رأس سدر، تمثل نموذجًا مُشرّفًا للشباب المصري الطموح؛ اختارت أن تشق طريقها بالعمل والالتزام لا بالشعارات، فجمعت بين التفوق الأكاديمي، والخبرة العملية، والحضور المجتمعي والسياسي. حضورها تحت قبة البرلمان ليس تتويجًا لمسيرة شخصية فحسب، بل رسالة ثقة في جيلٍ قادر على الإضافة وتحمل الأمانة.

تنتمي يارا إلى عائلة وطنية معروفة بعطائها وحسّها المجتمعي، وهي ابنة السيدة  نسيلة زيدان صاحبة الجهود المجتمعية البارزة، وهو ما انعكس بوضوح على نشأتها وقيمها الإنسانية والوطنية. وُلدت عام 1997 بمحافظة جنوب سيناء، لتصبح صوتًا معبرًا عن شباب المحافظات الحدودية، وحلقة وصل بين طموحاتهم وصناعة القرار.

علميًا، تخرّجت في الجامعة الأمريكية بالقاهرة حاصلة على بكالوريوس الاقتصاد، ثم واصلت رحلتها الأكاديمية في فرنسا بحصولها على درجتي ماجستير من جامعة السوربون بباريس، وتعمل حاليًا باحثة دكتوراه في الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة.

 أما مهنيًا، فقد اكتسبت خبرات أكاديمية واسعة كمدرس مساعد في مؤسسات تعليمية مرموقة، من بينها الأكاديمية العسكرية المصرية، والجامعة الأمريكية، والجامعة البريطانية، وجامعة الجلالة، إلى جانب خبرتها العملية باحثة اقتصاد في قسم الخزانة بالبنك الأهلي المصري سابقًا، وتوليها منصب نائب رئيس مجلس إدارة قرية «كوين يارا» السياحية بمدينة رأس سدر.

سياسيًا، تشغل منصب عضو الأمانة المركزية لحزب الشعب الجمهوري أمانة الشباب ولها إسهامات سابقة في العمل الجماهيري بالأمانة المركزية لحزب مستقبل وطن، بما يعكس خبرة تنظيمية وحزبية تعزّز قدرتها على العمل النيابي الفاعل.

ويأتي اختيارها ترجمةً لرؤية القيادة السياسية في تمكين جيل جديد من الخبراء والكفاءات تحت قبة البرلمان، ممن يجمعون بين العمق الأكاديمي، والخبرة العملية، والارتباط الحقيقي بقضايا محافظاتهم. ومع ما تحمله جنوب سيناء من خصوصية ومكانة استراتيجية، تتطلع آمال أبنائها إلى طاقات شابة واعية قادرة على الاستماع والعمل والتفاعل الصادق مع هموم المواطنين.

وبين الثقة والمسؤولية، تمضي يارا عفت بخطى ثابتة نحو مرحلة جديدة من العطاء الوطني، ليبقى الأمل معقودًا على أن يكون حضورها إضافة حقيقية للحياة النيابية، وصوتًا صادقًا لأهالي جنوب سيناء، ورسالة تشجيع لكل شاب وشابة بأن الجدية تُكافأ، وأن الطريق إلى يبدأ بالعمل.

