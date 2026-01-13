قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
خبير زراعي: الدولة وضعت خطة استراتيجية لزيادة الرقعة الزراعية

هاني حسين

أكد محمود عطا الخبير الزراعي، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي له الفضل في وضع خطة استراتيجية متكاملة للنهوض بالقطاع الزراعي وزيادة الاستثمار الزراعي.

وقال محمود عطا في حواره على قناة " المحور"، :" الرئيس السيسي لديه طموح لزيادة رقعة الأراضي الزراعية في مصر لـ 12 مليون فدان ووصلنا الآن إلى 10 مليون فدان يتم زراعتهم ".

وتابع محمود عطا :" في محافظة أسيوط تم إضافة مساحة تقدر بـ 1.5 مليون فدان من الوادي الجديد وهي مساحة واعدة ستضاف للرقعة الزراعية في مصر ".

وأكمل محمود عطا :" ما يخطط على الورق لزيادة الرقعة الزراعية مبني على أسس علمية ".

ولفت محمود عطا :" الزراعة تعني الحياة والمستقبل والزراعة أمن قومي للدولة المصرية ".

