أخبار أسوان.. زيارات ميدانية لمحافظ البنك المركزي المصري ووزير الزراعة ومحافظ أسوان للمشروعات الزراعية والخدمية بقرى نصر النوبة

اختتم حسن عبد الله محافظ البنك المركزى المصرى ، وعلاء فاروق وزير الزراعة وإستصلاح الأراضى ، واللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان زيارتهم الميدانية للمشروعات الخدمية بقرى مركز نصر النوبة بتفقد جهود الشمول المالى بجمعية تحفيظ القرآن الكريم بقرية أرمنا.

وحضور تدريب للسيدات على إنتاج المشغولات اليدوية من مخلفات النخيل متمثلة في الوحدات الإنتاجية بالجمعية ، وكذا حضور تصنيع غذائي على إنتاج كرات الطاقة والبلح ، فضلاً عن تفقد معرض المنتجات الغذائية للسيدات ، وهو الذى يأتي لتمكين المرأة إقتصادياً ، ودعم القطاع الزراعى.

فى زيارة ميدانية رفيعة المستوى لقرى مركز ومدينة نصر النوبة، قام محافظ البنك المركزى حسن عبد الله ، وعلاء فاروق ووزير الزراعة وإستصلاح الأراضى، واللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان بزيارة لعدد من المشروعات التنموية والخدمية الزراعية.

وذلك برفقة رود الحلبى ممثل برنامج الأغذية العالمي للأمم المتحدة ، ومحمد الأتربي الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري ، وهشام عكاشة الرئيس التنفيذى لبنك مصر ، إلى جانب القيادات البرلمانية والتنفيذية والمجتمعية والشعبية.

شهد حسن عبد الله محافظ البنك المركزى المصرى، وعلاء فاروق وزير الزراعة وإستصلاح الأراضى ، واللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان العرض التقديمى حول آليات وبرامج مشروع دعم صغار المزارعين وذلك فى إطار توجه الدولة نحو تعزيز التنمية الزراعية المستدامة وتحسين مستوى معيشة المزارعين.



