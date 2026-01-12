قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ألمانيا تحذر من التهديدات في القطب الشمالي.. وتدعو ترامب لمواجهة روسيا والصين
لظروف طارئة.. محمد منير يعلن تأجيل حفله في دبي
تقلبات جوية.. حالة الطقس الآن ودرجات الحرارة المتوقعة
انهيار منزل من طابقين في الإسماعيلية.. صور
بنتايج يرفض العودة للزمالك إلا بعقد جديد.. والنادي يتجه للتصعيد
أحمد الشرع: سوريا تدخل مرحلة جديدة من الاستثمار ونشكر مصر على احتضانها للسوريين
أقل سعر دولار أمام الجنيه اليوم 12-1-2026
سوبارو تكشف عن WRX STI الاختبارية الجديدة.. صور
رسالة امتنان من دمشق إلى القاهرة.. الشرع يشيد بكرم المصريين واحتضان السوريين
إيران تستدعي السفير البريطاني ورسالة عاجلة لمجلس الأمن بشأن التحريض وزعزعة الاستقرار
الأهلي يقرر رحيل نجم الفريق في يناير الجاري
بالموبيل.. كيفية استخراج شهادة براءة الذمة لمخالفات المرور
محافظات

أخبار أسوان.. زيارات ميدانية لمحافظ البنك المركزي المصري ووزير الزراعة ومحافظ أسوان للمشروعات الزراعية والخدمية بقرى نصر النوبة

جهود متنوعة
جهود متنوعة
محمد عبد الفتاح

شهدت محافظة أسوان على مدار الـ 24 ساعة من يوم الأحد الموافق : 11/1/2026 أحداث متنوعة .

اختتم حسن عبد الله محافظ البنك المركزى المصرى ، وعلاء فاروق وزير الزراعة وإستصلاح الأراضى ، واللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان زيارتهم الميدانية للمشروعات الخدمية بقرى مركز نصر النوبة بتفقد جهود الشمول المالى بجمعية تحفيظ القرآن الكريم بقرية أرمنا. 

وحضور تدريب للسيدات على إنتاج المشغولات اليدوية من مخلفات النخيل متمثلة في الوحدات الإنتاجية بالجمعية ، وكذا حضور تصنيع غذائي على إنتاج كرات الطاقة والبلح ، فضلاً عن تفقد معرض المنتجات الغذائية للسيدات ، وهو الذى يأتي لتمكين المرأة إقتصادياً ، ودعم القطاع الزراعى. 

في ختام الجولة التفقدية بقرى مركز نصر النوبة.. محافظ البنك المركزي ووزير الزراعة ومحافظ أسوان يطلعون على جهود تعزيز الشمول المالي وتدريب السيدات على المشغولات اليدوية وأنشطة التصنيع الغذائي

فى زيارة ميدانية رفيعة المستوى لقرى مركز ومدينة نصر النوبة، قام محافظ البنك المركزى حسن عبد الله ، وعلاء فاروق ووزير الزراعة وإستصلاح الأراضى، واللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان بزيارة لعدد من المشروعات التنموية والخدمية الزراعية. 

وذلك برفقة رود الحلبى ممثل برنامج الأغذية العالمي للأمم المتحدة ، ومحمد الأتربي الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري ، وهشام عكاشة الرئيس التنفيذى لبنك مصر ، إلى جانب القيادات البرلمانية والتنفيذية والمجتمعية والشعبية. 

محافظ البنك المركزي ووزير الزراعة يتفقدان مشاريع الري بالطاقة الشمسية وتمكين صغار المزارعين بأسوان

جهود متنوعة 

شهد حسن عبد الله محافظ البنك المركزى المصرى، وعلاء فاروق وزير الزراعة وإستصلاح الأراضى ، واللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان العرض التقديمى حول آليات وبرامج مشروع دعم صغار المزارعين وذلك فى إطار توجه الدولة نحو تعزيز التنمية الزراعية المستدامة وتحسين مستوى معيشة المزارعين.


محافظ البنك المركزي ووزير الزراعة يشهدان مشروع دعم صغار المزارعين بأسوان

اسوان محافظة اسوان اخبار محافظة اسوان

