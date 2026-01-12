محافظ شمال سيناء: مستمرون في إدخال المساعدات رغم العراقيل

قال اللواء خالد مجاور محافظ شمال سيناء، إنّ الدولة المصرية والهلال الأحمر المصري يمتلكان القدرة على إدخال ما يصل إلى 1000 شاحنة مساعدات إنسانية وإغاثية يومياً إلى قطاع غزة، إلا أن الأعداد التي تدخل فعلياً تقل عن ذلك بكثير، نتيجة استخدام معبر واحد فقط في الوقت الحالي، مؤكداً أن فتح باقي المعابر من شأنه مضاعفة أعداد الشاحنات التي يمكن إدخالها.

وأضاف اللواء خالد مجاور محافظ شمال سيناء، في لقاء خاص مع زياد قاسم مراسل قناة "القاهرة الإخبارية"، عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أنّ عدم الوصول إلى الأعداد المطلوبة من الشاحنات لا يرجع إلى أي تقصير من الجانب المصري، مشيراً إلى أنه في حال طلب إدخال 600 شاحنة يومياً، فإن الإمكانات المصرية تتيح إدخال هذا العدد وأكثر، إلا أن القيود المفروضة على المعابر تحد من تحقيق هذا الهدف.

وتابع اللواء خالد مجاور محافظ شمال سيناء، أنّ جزءً من الشاحنات التي تعود إلى الساحة الأمامية لمعبر رفح المصري يكون بسبب رفض إدخال بعض المساعدات، أو إعادتها لإعادة التغليف، وفي أحيان أخرى دون إبداء أسباب واضحة، مؤكداً أن التعامل مع هذه العراقيل يتم بهدوء وحرفية عالية، دون أن يؤثر ذلك على استمرار الجهود الإنسانية.

وأشار اللواء خالد مجاور محافظ شمال سيناء، إلى أن الهدف الاستراتيجي للدولة المصرية أسمى من هذه العراقيل، ويتمثل في إيصال المساعدات إلى الضحايا داخل قطاع غزة، موضحًا، أن مصر تواصل التنسيق مع جميع الجهات المعنية، وتتعامل مع الموقف بذكاء سياسي وهدوء، مع الإصرار على الاستمرار وعدم التوقف أو الملل، حتى وإن تطلب الأمر إعادة المحاولة أكثر من مرة.

وأكد محافظ شمال سيناء أن عودة الشاحنات مرة أو مرتين أو أكثر لن تعرقل الجهود المصرية، مشدداً على أن المساعدات في النهاية تدخل إلى مستحقيها داخل قطاع غزة، وأن العمل الإنساني المصري مستمر بلا توقف رغم كافة التحديات.