الأرصاد: تحرك الرمال المثارة باتجاه الشرق وتدهور مستوى الرؤية
حسن الخاتمة يهز القلوب.. شاب يفارق الحياة أثناء صلاة الفجر
وزير الدفاع يلتقي وفدا من الاتحاد العربي للرياضة العسكرية
محمد صلاح يشارك الأساطير في إعلان الكرة الجديدة لدوري أبطال أوروبا
تفاصيل مران الأهلي قبل مواجهة طلائع الجيش بكأس عاصمة مصر
رئيس البورصة المصرية: نستعد لقيد شركات كبيرة وطرح أدوات استثمار جديدة في 2026
القادم أسوأ.. الأرصاد تحذر من رياح وأتربة وتقلبات جوية غدا بهذه المناطق
النقل: طفرة غير مسبوقة في منظومة السكك الحديدية وتطوير 364 محطة ضمن رؤية "مصر 2030"
موعد نهاية العاصفة الترابية وتحسن الأجواء
11 صفحة مزيفة.. وزارة النقل: لا يوجد أي حساب يخص الفريق كامل الوزير على فيسبوك
سكك حديد مصر تفتح 7 مسارات رقمية لحجز التذاكر وتوفر دفعا إلكترونيا شاملا
محافظ شمال سيناء: مستمرون في إدخال المساعدات رغم العراقيل

قال اللواء خالد مجاور محافظ شمال سيناء، إنّ الدولة المصرية والهلال الأحمر المصري يمتلكان القدرة على إدخال ما يصل إلى 1000 شاحنة مساعدات إنسانية وإغاثية يومياً إلى قطاع غزة، إلا أن الأعداد التي تدخل فعلياً تقل عن ذلك بكثير، نتيجة استخدام معبر واحد فقط في الوقت الحالي، مؤكداً أن فتح باقي المعابر من شأنه مضاعفة أعداد الشاحنات التي يمكن إدخالها.

وأضاف اللواء خالد مجاور محافظ شمال سيناء، في لقاء خاص مع زياد قاسم مراسل قناة "القاهرة الإخبارية"، عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أنّ عدم الوصول إلى الأعداد المطلوبة من الشاحنات لا يرجع إلى أي تقصير من الجانب المصري، مشيراً إلى أنه في حال طلب إدخال 600 شاحنة يومياً، فإن الإمكانات المصرية تتيح إدخال هذا العدد وأكثر، إلا أن القيود المفروضة على المعابر تحد من تحقيق هذا الهدف.

وتابع اللواء خالد مجاور محافظ شمال سيناء، أنّ جزءً من الشاحنات التي تعود إلى الساحة الأمامية لمعبر رفح المصري يكون بسبب رفض إدخال بعض المساعدات، أو إعادتها لإعادة التغليف، وفي أحيان أخرى دون إبداء أسباب واضحة، مؤكداً أن التعامل مع هذه العراقيل يتم بهدوء وحرفية عالية، دون أن يؤثر ذلك على استمرار الجهود الإنسانية.

وأشار اللواء خالد مجاور محافظ شمال سيناء، إلى أن الهدف الاستراتيجي للدولة المصرية أسمى من هذه العراقيل، ويتمثل في إيصال المساعدات إلى الضحايا داخل قطاع غزة، موضحًا، أن مصر تواصل التنسيق مع جميع الجهات المعنية، وتتعامل مع الموقف بذكاء سياسي وهدوء، مع الإصرار على الاستمرار وعدم التوقف أو الملل، حتى وإن تطلب الأمر إعادة المحاولة أكثر من مرة.

وأكد محافظ شمال سيناء أن عودة الشاحنات مرة أو مرتين أو أكثر لن تعرقل الجهود المصرية، مشدداً على أن المساعدات في النهاية تدخل إلى مستحقيها داخل قطاع غزة، وأن العمل الإنساني المصري مستمر بلا توقف رغم كافة التحديات.

بسبب الأحوال الجوية.. سقوط شجرة و4 أعمدة إنارة بطريق تل القاضي بالشرقية

ورقة لحمة خطيرة جدا.. وصفة سريعة بطعم المطاعم في الطاسة

وزير الدفاع يلتقي وفدا من الاتحاد العربي للرياضة العسكرية

بعد أنباء نقل شيرين.. من هي ياسمين شقيقة زينة وصديقة النجمة المقربة؟ صور

