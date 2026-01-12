جبران: النواب ركيزة أساسية في الحياة التشريعية وشريكًا أصيلًا في دعم جهود التنمية

قدّم محمد جبران وزير العمل التهنئة إلى المستشار هشام بدوي بمناسبة انتخابه رئيسًا لمجلس النواب، خلال الجلسة الافتتاحية للمجلس التي عُقدت بمقره الجديد في العاصمة الجديدة، متمنيًا له دوام التوفيق والسداد في قيادة السلطة التشريعية، واستكمال مسيرتها الوطنية العريقة، بما يرسخ دعائم دولة القانون والمؤسسات.

كما هنّأ وزير العمل كلاً من الدكتور عاصم الجزار والدكتور محمد الوحش بمناسبة اختيارهما وكيلين لمجلس النواب، متمنيًا لهما التوفيق في أداء مهامهما البرلمانية.

وأكد الوزير أن مجلس النواب يُمثل ركيزة أساسية في الحياة السياسية والتشريعية، وشريكًا أصيلًا في دعم جهود الدولة نحو التنمية الشاملة، من خلال التشريع الرشيد والرقابة البناءة، مشددًا على أهمية التعاون والتكامل بين السلطتين التنفيذية والتشريعية بما يحقق مصالح المواطنين، ويخدم قضايا العمل والعمال، ويعزز مسارات العدالة الاجتماعية والاستقرار المجتمعي، في إطار توجيهات القيادة السياسية ورؤية الجمهورية الجديدة.