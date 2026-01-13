قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وسط أنباء عن مقتل 505 متظاهر بإيران.. عراقجي: سنحمي سيادتنا من أي عدو
شوبير يكشف عن تحول مفاجئ في ملف تجديد أليو ديانج مع الأهلي
قنوات مجانية ناقلة لمباراة مصر والسنغال بالتردد
حماس: الاحتلال يرتكب أبشع أنواع الإبادة بارتقاء الشهداء من المرض والبرد
اخماد حريق معهد خدمة اجتماعية بالإسكندرية وقرار عاجل بشأن الامتحانات
شوبير يحذر لاعبى المنتخب قبل مواجهة السنغال في نصف نهائى أفريقيا
نهاية سريعة لتجربة تشابي ألونسو مع ريال مدريد.. ماذا قدم المدرب مع الملكي وماذا قال النجوم فى ليلة وداعه؟
إجراء قرعة الدور التمهيدي لتصفيات أمم أفريقيا 2027 اليوم في الرباط
حافظوا على أرواحكم.. تحذير شديد اللهجة من الجيش السوري لتنظيم قسد
عيار 21 وصل إلى 6084.. سعر الذهب بالمصنعية الآن
غزة تواجه شتاء قاسيا.. كارثة إنسانية تقترب مع موجة جديدة من الأمطار
وزير الخارجية: مصر ماضية نحو مركز عالمي في مجال الهيدروجين الأخضر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

غزة تواجه شتاء قاسيا.. كارثة إنسانية تقترب مع موجة جديدة من الأمطار

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
إسراء صبري

وسط ظروف إنسانية بالغة القسوة يعيشها سكان قطاع غزة، تتصاعد التحذيرات من تداعيات موجة جديدة من الأمطار، في وقت يواجه فيه آلاف النازحين خطر البرد والتشريد داخل مخيمات تفتقر لأبسط مقومات الحماية والرعاية الصحية.

وحذّر بسام زقوت، مدير جمعية الإغاثة الطبية في قطاع غزة، من تدهور خطير في الأوضاع الإنسانية مع اقتراب منخفض جوي جديد، مؤكدًا أن آلاف المواطنين، لا سيما النازحين، يعيشون حالة من القلق والخوف في ظل غياب المأوى الآمن وضعف إمكانيات الاستجابة الطارئة.

مخاوف متجددة مع كل منخفض جوي

وقال زقوت، خلال مداخلة على قناة «القاهرة الإخبارية»، إن التجارب السابقة مع المنخفضات الجوية تركت آثارا قاسية على السكان، حيث تسببت الرياح الشديدة والأمطار الغزيرة مرارًا في تدمير خيام النازحين، ما أدى إلى تشريد عائلات بأكملها وتركها في العراء، بينهم أطفال صغار، دون وجود حلول فورية أو فرق إنقاذ قادرة على التدخل السريع.

الأمطار تغرق خيام النازحين في مدينة غزة والرياح تدمر مئات أخرى

إجراءات محدودة داخل المخيمات

وأوضح مدير جمعية الإغاثة الطبية ، أن لجانًا شعبية داخل مخيمات النزوح تحاول اتخاذ بعض التدابير الاحترازية، مثل إقامة سواتر رملية للحد من تسرب مياه الأمطار إلى الخيام، إلا أنه شدد على أن هذه الإجراءات غير كافية ولا توفر حماية حقيقية من البرد القارس أو الأمطار المستمرة.

وفيات بين الأطفال بسبب البرد

وفي تطور خطير، أعلن عن وفاة 6 أطفال حتى الآن نتيجة البرد، محذرًا من احتمالية ارتفاع عدد الضحايا مع استمرار وتأثير الموجات الجوية القادمة، في ظل غياب وسائل التدفئة والمأوى المناسب.

نظام صحي هش وأزمات متراكمة

وأكد أن الوضع الصحي في قطاع غزة لا يزال هشًا للغاية، في ظل نقص حاد في الكوادر الطبية والمستلزمات العلاجية والقدرات التشخيصية، إلى جانب أزمة الوقود التي تؤثر بشكل مباشر على تشغيل المستشفيات والمراكز الطبية، ما يعوق أي جهود حقيقية لاستعادة الحد الأدنى من الخدمات الصحية.

منظومة الإيواء بغزة متهالكة ولن تصمد خلال الشتاء

تحذير من كارثة إنسانية وشيكة

واختتم تحذيراته بالتأكيد على أن استمرار هذه الظروف، بالتزامن مع موجات البرد والأمطار، ينذر بـ كارثة إنسانية متفاقمة، داعيا إلى تحرك عاجل لتوفير الحماية والمساعدات الأساسية للنازحين، خاصة الأطفال وكبار السن.

قطاع غزة غزة الإغاثة الطبية منخفض جوي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الدواجن

هبوط قوي في أسعار الدواجن اليوم بالأسواق.. اعرف بكام

حالة الطقس

بعد تحذيرات هيئة الأرصاد.. موعد انتهاء العاصفة الترابية

شيرين

معروف مين ورا كل ده.. تعليق مفاجئ من شقيق شيرين عبد الوهاب على أزمتها الأخيرة

مشغولات ذهبية

قفزات قوية .. مفاجاة في أسعار الذهب في مصر

السنغال

بيان عاجل من الاتحاد السنغالي قبل مواجهة مصر في أمم إفريقيا

الدواجن والبيض

هتشتريها بكام؟.. تراجع سريع في أسعار الدواجن بالأسواق

مشغولات ذهبية

تراجع الآن.. سعر الذهب اليوم الثلاثاء 13 يناير 2026

حالة الطقس اليوم

البسوا كمامة.. حالة الطقس اليوم

ترشيحاتنا

معرض القاهرة

أحمد مجاهد: 83 دولة تشارك في النسخة الحالية من معرض القاهرة للكتاب

المنتخب

ناقد رياضي: حسام حسن يتعامل مع مباريات الأمم الأفريقية بواقعية شديدة

محافظ شمال سيناء

محافظ شمال سيناء: إدخال المساعدات إلى قطاع غزة يواجه مزيدا من العراقيل

بالصور

طاجن البطاطس.. أكلة بيتي بطعم زمان وخطوات مضمونة للنجاح

طاجن البطاطس
طاجن البطاطس
طاجن البطاطس

وسط أجواء من الفرحة.. صبحي خليل يحتفل بخطوبة ابنته جيهان

العروسين ابنة صبحي خليل والمخرج ثائر الصرفي
العروسين ابنة صبحي خليل والمخرج ثائر الصرفي
العروسين ابنة صبحي خليل والمخرج ثائر الصرفي

القوات المسلحة تنظم احتفالها السنوي بذكرى ليلة الإسراء والمعراج

القوات المسلحة تنظم احتفالها السنوي بذكرى ليلة الإسراء والمعراج
القوات المسلحة تنظم احتفالها السنوي بذكرى ليلة الإسراء والمعراج
القوات المسلحة تنظم احتفالها السنوي بذكرى ليلة الإسراء والمعراج

سعر سيارة جيب رانجلر 2026 بعد خفض أسعارها

جيب رانجلر
جيب رانجلر
جيب رانجلر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مي حمدي

مي حمدي تكتب: إلى كل أم.. إملأي وعائك!

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: سباق البحث العلمي.. بين كثافة النشر وقوة التأثير

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د. محمد عسكر يكتب: كيف يصنع العالم العربي قيمة حقيقية من التحول الرقمي؟

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: امبراطور القطب الأوحد يترنح !

محمد مندور

محمد مندور يكتب: سلطنة عمان.. سياسة الحكمة والتوازن

المزيد