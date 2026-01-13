استمرار التدريب الأسبوعي لمشروع «نتوحد من أجلهم» لأطفال التوحد بالغردقة

تواصل مديرية الشباب والرياضة بالبحر الأحمر تنفيذ فعاليات المشروع القومي لأطفال التوحد «قادرون باختلاف» تحت عنوان «نتوحد من أجلهم»، من خلال استمرار التدريبات الأسبوعية المخصصة للأطفال من ذوي اضطراب طيف التوحد، وذلك بنادي شدوان الرياضي التابع لإدارة شباب الغردقة.

ويُنظم المشروع من خلال الإدارة العامة للرياضة بمديرية الشباب والرياضة بالبحر الأحمر، بالتعاون مع الإدارة المركزية لبرامج التنمية الرياضية «الإدارة العامة للقاعدة الشعبية» بوزارة الشباب والرياضة، في إطار خطة الوزارة لدعم الأطفال من ذوي الهمم ودمجهم في المجتمع.

ويهدف مشروع «نتوحد من أجلهم» إلى الاهتمام بأطفال التوحد والعمل على رفع قدراتهم البدنية والنفسية، وتعزيز ثقتهم بأنفسهم، من خلال ممارسة الأنشطة الرياضية والترويحية المتنوعة، تحت إشراف مدربين متخصصين في التعامل مع أطفال التوحد، بما يسهم في تنمية مهاراتهم وتحقيق الدمج المجتمعي الإيجابي لهم.

ويأتي تنفيذ المشروع في ضوء حرص القيادة السياسية على دعم ورعاية أطفال التوحد، وتشجيعهم على إظهار مواهبهم الرياضية وغيرها، وإتاحة الفرصة أمامهم للتعبير عن ذواتهم، بما يساعدهم على تطوير قدراتهم وإدخال البهجة إلى نفوسهم، ودمجهم في المجتمع بشكل طبيعي.

ويُنفذ المشروع تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، وبتوجيهات الدكتورة وفاء موسى، رئيس الإدارة المركزية لبرامج التنمية الرياضية، وبإشراف فراج عبد المقصود، وكيل الوزارة مدير المديرية، وغادة جمال، مدير الإدارة العامة للقاعدة الشعبية، وممدوح خليفة، وكيل المديرية للرياضة، وموسى الرشيدي، مدير الإدارة العامة للرياضة، وبمشاركة السيد حكيم، رئيس مجلس إدارة نادي شدوان الرياضي.

ويتولى إدارة المشروع داليا السيد شحاتة، ويشارك في التدريب كل من الكابتن محمد أحمد كامل، والكابتن رشا عبدالوهاب محمد، والكابتن أسماء محمود عبد الحكم، إلى جانب المتطوعتين الدكتورة نسمة فتحي ومنى علي، في إطار دعم العمل التطوعي والمجتمعي بالمحافظة.