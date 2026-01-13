قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وسط أنباء عن مقتل 505 متظاهر بإيران.. عراقجي: سنحمي سيادتنا من أي عدو
شوبير يكشف عن تحول مفاجئ في ملف تجديد أليو ديانج مع الأهلي
قنوات مجانية ناقلة لمباراة مصر والسنغال بالتردد
حماس: الاحتلال يرتكب أبشع أنواع الإبادة بارتقاء الشهداء من المرض والبرد
اخماد حريق معهد خدمة اجتماعية بالإسكندرية وقرار عاجل بشأن الامتحانات
شوبير يحذر لاعبى المنتخب قبل مواجهة السنغال في نصف نهائى أفريقيا
نهاية سريعة لتجربة تشابي ألونسو مع ريال مدريد.. ماذا قدم المدرب مع الملكي وماذا قال النجوم فى ليلة وداعه؟
إجراء قرعة الدور التمهيدي لتصفيات أمم أفريقيا 2027 اليوم في الرباط
حافظوا على أرواحكم.. تحذير شديد اللهجة من الجيش السوري لتنظيم قسد
عيار 21 وصل إلى 6084.. سعر الذهب بالمصنعية الآن
غزة تواجه شتاء قاسيا.. كارثة إنسانية تقترب مع موجة جديدة من الأمطار
وزير الخارجية: مصر ماضية نحو مركز عالمي في مجال الهيدروجين الأخضر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

مرصد الأزهر يحذر من مخاطر تقنيات التعرية عبر الذكاء الاصطناعي على منصة إكس

مرصد الأزهر يحذر
مرصد الأزهر يحذر
عبد الرحمن محمد

حذر مرصد الأزهر لمكافحة التطرف من التطورات التقنية الخطيرة التي تشهدها منصة إكس، في وقت تشهد فيه وتيرة الغضب الدولي والمطالبات الرسمية بحظر المنصة تصاعدا ملحوظا ، وأشار إلى أن هذه التحركات تأتي وسط تحذيرات أمنية وحقوقية من تحول الفضاء الرقمي إلى ساحة لانتهاك الحرمات دون رادع.

ولفت المرصد في بيان إلى أن الأزمة تبلورت بشكل متسارع مع مطلع عام 2026، حيث كشفت تقارير عن قدرات صادمة لنموذج الذكاء الاصطناعي "Grok".

 فبعد أن كانت أدوات التوليد الصوري تلتزم بقيود أخلاقية صارمة، أتاحت التحديثات الأخيرة ثغرات مكنت المستخدمين من تحويل صور عادية لأشخاص بملابسهم إلى صور عارية أو شبه عارية بدقة عالية.

وأكد أن خطورة هذه التكنولوجيا تكمن في عدة نقاط، أبرزها المحاكاة الواقعية التي تجعل التمييز بين الصور المزيفة والحقيقية صعبا، مما يسبب أضرارا نفسية واجتماعية جسيمة.

 كما تتيح التقنية إعادة تشكيل الجسد في أوضاع مخلة بسرعة كبيرة، حيث سجلت معدلات استخدام وصلت إلى ستة آلاف طلب في الساعة لتخليق مثل هذه الصور مطلع يناير الجاري.

وأوضح البيان أن ما يفاقم الموقف هو تحويل هذه الخوارزميات المسيئة إلى ميزة مدفوعة، حيث اتجهت سياسات المنصة إلى حصر استخدام تقنية التعرية خلف جدار اشتراك مالي لأصحاب الحسابات المدفوعة، بينما استمر التطبيق المنفصل في العمل بكفاءة.

 واعتبر الخبراء هذا التوجها بمثابة تجارب غير أخلاقية تهدف للربح من انتهاك الخصوصية، مما دفع الحكومات للبحث في سبل فرض قيود قانونية صارمة أو الإغلاق التام للمنصة.

وأكد المرصد أنه يتابع هذه التطورات بقلق، معتبرا إياها انتهاكا صارخا للقيم الإنسانية، وأنه كان قد استشرف هذه المخاطر سابقا وناقشها في إصدارات خاصة. 

وشدد على الحاجة الماسة لتعزيز الوعي المجتمعي والرقمي بالتهديدات الأخلاقية والأمنية لهذه التقنيات، موضحا أن الأمر يتطلب جهودا دولية موحدة لإطلاق مبادرات مراقبة ووضع قوانين صارمة، حيث لا يمكن قبول انتهاك الحقوق تحت ذرائع الحرية الشخصية أو حرية التعبير.

مرصد الأزهر منصة إكس الذكاء الاصطناعي تقنيات التعرية Grok انتهاك الخصوصية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الدواجن

هبوط قوي في أسعار الدواجن اليوم بالأسواق.. اعرف بكام

حالة الطقس

بعد تحذيرات هيئة الأرصاد.. موعد انتهاء العاصفة الترابية

شيرين

معروف مين ورا كل ده.. تعليق مفاجئ من شقيق شيرين عبد الوهاب على أزمتها الأخيرة

مشغولات ذهبية

قفزات قوية .. مفاجاة في أسعار الذهب في مصر

السنغال

بيان عاجل من الاتحاد السنغالي قبل مواجهة مصر في أمم إفريقيا

الدواجن والبيض

هتشتريها بكام؟.. تراجع سريع في أسعار الدواجن بالأسواق

مشغولات ذهبية

تراجع الآن.. سعر الذهب اليوم الثلاثاء 13 يناير 2026

حالة الطقس اليوم

البسوا كمامة.. حالة الطقس اليوم

ترشيحاتنا

جانب من الازالات

إزالة مخالفات بناء بمدن الشروق ودمياط والشيخ زايد والنوبارية الجديدة

رشا عبد العال

الضرائب: إخضاع صابون ومنظفات الاستخدام المنزلي لضريبة 14% يسمح بخصم مدخلات الإنتاج

شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، موقف عددٍ من مشروعات

بدء تسليم الفائزين بقطع أراضي الإسكان المتميز بمدينة أسيوط الجديدة.. الأحد

بالصور

طاجن البطاطس.. أكلة بيتي بطعم زمان وخطوات مضمونة للنجاح

طاجن البطاطس
طاجن البطاطس
طاجن البطاطس

وسط أجواء من الفرحة.. صبحي خليل يحتفل بخطوبة ابنته جيهان

العروسين ابنة صبحي خليل والمخرج ثائر الصرفي
العروسين ابنة صبحي خليل والمخرج ثائر الصرفي
العروسين ابنة صبحي خليل والمخرج ثائر الصرفي

القوات المسلحة تنظم احتفالها السنوي بذكرى ليلة الإسراء والمعراج

القوات المسلحة تنظم احتفالها السنوي بذكرى ليلة الإسراء والمعراج
القوات المسلحة تنظم احتفالها السنوي بذكرى ليلة الإسراء والمعراج
القوات المسلحة تنظم احتفالها السنوي بذكرى ليلة الإسراء والمعراج

سعر سيارة جيب رانجلر 2026 بعد خفض أسعارها

جيب رانجلر
جيب رانجلر
جيب رانجلر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مي حمدي

مي حمدي تكتب: إلى كل أم.. إملأي وعائك!

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: سباق البحث العلمي.. بين كثافة النشر وقوة التأثير

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د. محمد عسكر يكتب: كيف يصنع العالم العربي قيمة حقيقية من التحول الرقمي؟

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: امبراطور القطب الأوحد يترنح !

محمد مندور

محمد مندور يكتب: سلطنة عمان.. سياسة الحكمة والتوازن

المزيد