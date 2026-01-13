قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
إيران .. إحالة عدد من كبار المسئولين بالدولة والبنك المركزي إلى القضاء
الداخلية تنقذ 19 طفلا من عصابات التسول بالجيزة
المنطقة الشمالية العسكرية تستكمل تنفيذ حملة بلدك معاك.. 24 ألف كشف طبي و60 ألف قطعة ملابس جديدة للمواطنين
قبل مواجهة المغرب.. هيمنة نيجيرية كاسحة في كأس أمم إفريقيا 2025
وزير الخارجية يؤكد لمبعوث الناتو رفض مصر للاعتراف بما يسمى أرض الصومال
شملت تخصصات حيوية.. تعرف على المسميات الجديدة لـ 5 كليات في الجامعات الخاصة
رايحين الامتحان.. العناية الإلهية تنقذ 4 طلاب بعد سقوط سيارتهم في ترعة المريوطية
الرقابة المالية تصدر أول إطار تنظيمي لصرف تعويضات التأمين الإجباري عن مركبات النقل السريع
وسط أنباء عن مقتل 505 متظاهر بإيران.. عراقجي: سنحمي سيادتنا من أي عدو
شوبير يكشف عن تحول مفاجئ في ملف تجديد أليو ديانج مع الأهلي
قنوات مجانية ناقلة لمباراة مصر والسنغال بالتردد
حماس: الاحتلال يرتكب أبشع أنواع الإبادة بارتقاء الشهداء من المرض والبرد
محافظات

حملات مكبرة لكسح تجمعات مياه الأمطار من شوارع دسوق بكفر الشيخ| صور

حملات نظافة
حملات نظافة
محمود زيدان

شهدت مدينة دسوق بكفر الشيخ، اليوم، حملات نظافة مكبرة لكسح تجمعات مياه الأمطار من الشوارع تنفيذاً لتوجيهات اللواء الدكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، بتكثيف الجهود الميدانية لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

وتابع جمال ساطور، رئيس مركز ومدينة دسوق، استمرار أعمال رفع وشفط مياه الأمطار بكافة أحياء المدينة وقرى المركز، في ظل موجة الطقس غير المستقر التي تشهدها المنطقة.

ووجه "ساطور" نواب رئيس المدينة ورؤساء الأحياء والقرى برفع حالة الطوارئ والتنسيق المستمر مع كافة الجهات المعنية لمواجهة تقلبات الطقس. 

وانتشرت فرق العمل التابعة لجهاز النظافة والتجميل، مدعومة بسيارات الكسح، لشفط تراكمات المياه وفتح صفايات الأمطار وتطهيرها لضمان السيولة المرورية، بالتزامن مع استمرار أعمال رفع المخلفات والقمامة اليومية.

المنطقة الشمالية العسكرية تستكمل تنفيذ حملة بلدك معاك.. 24 ألف كشف طبي و60 ألف قطعة ملابس جديدة للمواطنين

طاجن البطاطس.. أكلة بيتي بطعم زمان وخطوات مضمونة للنجاح

وسط أجواء من الفرحة.. صبحي خليل يحتفل بخطوبة ابنته جيهان

القوات المسلحة تنظم احتفالها السنوي بذكرى ليلة الإسراء والمعراج

