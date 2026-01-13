حملات مكبرة لكسح تجمعات مياه الأمطار من شوارع دسوق بكفر الشيخ| صور

شهدت مدينة دسوق بكفر الشيخ، اليوم، حملات نظافة مكبرة لكسح تجمعات مياه الأمطار من الشوارع تنفيذاً لتوجيهات اللواء الدكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، بتكثيف الجهود الميدانية لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

وتابع جمال ساطور، رئيس مركز ومدينة دسوق، استمرار أعمال رفع وشفط مياه الأمطار بكافة أحياء المدينة وقرى المركز، في ظل موجة الطقس غير المستقر التي تشهدها المنطقة.

ووجه "ساطور" نواب رئيس المدينة ورؤساء الأحياء والقرى برفع حالة الطوارئ والتنسيق المستمر مع كافة الجهات المعنية لمواجهة تقلبات الطقس.

وانتشرت فرق العمل التابعة لجهاز النظافة والتجميل، مدعومة بسيارات الكسح، لشفط تراكمات المياه وفتح صفايات الأمطار وتطهيرها لضمان السيولة المرورية، بالتزامن مع استمرار أعمال رفع المخلفات والقمامة اليومية.