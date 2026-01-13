قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مصر تروج لفرص التعدين وجذب الاستثمارات في المؤتمر الدولي بالرياض
الملك.. قرار عاجل من ليفربول حول مستقبل محمد صلاح| ماذا حدث؟
الأرصاد تزف أخبارا سارة للمواطنين.. فيديو
إيران .. إحالة عدد من كبار المسئولين بالدولة والبنك المركزي إلى القضاء
الداخلية تنقذ 19 طفلا من عصابات التسول بالجيزة
المنطقة الشمالية العسكرية تستكمل تنفيذ حملة بلدك معاك.. 24 ألف كشف طبي و60 ألف قطعة ملابس جديدة للمواطنين
قبل مواجهة المغرب.. هيمنة نيجيرية كاسحة في كأس أمم إفريقيا 2025
وزير الخارجية يؤكد لمبعوث الناتو رفض مصر للاعتراف بما يسمى أرض الصومال
شملت تخصصات حيوية.. تعرف على المسميات الجديدة لـ 5 كليات في الجامعات الخاصة
رايحين الامتحان.. العناية الإلهية تنقذ 4 طلاب بعد سقوط سيارتهم في ترعة المريوطية
الرقابة المالية تصدر أول إطار تنظيمي لصرف تعويضات التأمين الإجباري عن مركبات النقل السريع
وسط أنباء عن مقتل 505 متظاهر بإيران.. عراقجي: سنحمي سيادتنا من أي عدو
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

نبيه بري: وحدة اللبنانيين السلاح الأقوى في مواجهة الاعتداءات الإسرائيلية

نبيه بري
نبيه بري
البهى عمرو

أكد رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري أن لبنان يمتلك سلاحًا لا يقل قوة عن أي عامل آخر، يتمثل في وحدة أبنائه وتماسك مكوناته الداخلية، معتبرًا أن هذه الوحدة تشكل خط الدفاع الحقيقي الذي يحصّن البلاد ويمنع استباحتها، في ظل الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة.

وقال بري، إن ما تقوم به إسرائيل اليوم من خروقات واعتداءات وتهديدات ما كان ليحدث لو كان اللبنانيون جميعًا على قلب رجل واحد.

وشدد على أن الاستهداف لا يطال فئة أو منطقة بعينها، بل يشمل لبنان بكل طوائفه ومناطقه، ما يجعل العدوان شاملًا ويضع البلاد بأكملها في دائرة الخطر، لافتًا إلى أن لبنان كله بات في مرمى إسرائيل.

وحول احتمالات التصعيد والحرب، تساءل بري عما إذا كانت الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة منذ إعلان اتفاق وقف إطلاق النار لا تعد في جوهرها حربًا مستمرة، مشيرًا إلى أن إسرائيل لم تتوقف يومًا عن خرق الاتفاق، سواء عبر الاغتيالات أو الضربات التي طالت الجنوب والبقاع والضاحية الجنوبية.

وفي هذا السياق، أبدى رئيس البرلمان تشكيكه في فعالية لجنة "الميكانيزم" المكلفة بضمان تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، مؤكدًا أن لبنان التزم بالكامل ببنود الاتفاق منذ إعلانه في نوفمبر 2024، ونفذ الجيش اللبناني مهامه جنوب الليطاني بصورة كاملة، في حين واصلت إسرائيل انتهاكاتها دون رادع، وسط غياب أي دور فعلي للجنة في فرض الالتزام أو وقف العدوان.

وشدد بري على أن استمرار بقاء لبنان ساحة مفتوحة للاعتداءات أمر غير مقبول، كما رفض أي تساهل حيال استمرار الاحتلال الإسرائيلي لبعض النقاط اللبنانية أو إبقاء الأسرى اللبنانيين في السجون الإسرائيلية.

واعتبر أن هذه الملفات يجب أن تبقى على رأس أولويات الدولة، إلى جانب وقف العدوان بشكل كامل، وقال: على إسرائيل الانسحاب من النقاط الخمس فورًا.

وحمّل بري الحكومة مسؤولية أساسية في هذا الإطار، داعيًا إياها إلى تنفيذ التزاماتها الواردة في بيانها الوزاري، ولا سيما في ما يتعلق بحماية البلاد وإطلاق ورشة إعادة إعمار شاملة للمناطق المتضررة، من الضاحية الجنوبية إلى الجنوب والبقاع وسائر المناطق التي طالتها الاعتداءات.

لبنان مجلس النواب نبيه بري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الدواجن

هبوط قوي في أسعار الدواجن اليوم بالأسواق.. اعرف بكام

حالة الطقس

بعد تحذيرات هيئة الأرصاد.. موعد انتهاء العاصفة الترابية

أرشيفية

اعترافات صادمة لـ 6 سيدات متهمات بممارسة الأعمال المنافية للآداب

شيرين

معروف مين ورا كل ده.. تعليق مفاجئ من شقيق شيرين عبد الوهاب على أزمتها الأخيرة

الدواجن والبيض

هتشتريها بكام؟.. تراجع سريع في أسعار الدواجن بالأسواق

مشغولات ذهبية

تراجع الآن.. سعر الذهب اليوم الثلاثاء 13 يناير 2026

علي محمد علي

تؤثر في أسرتي وأولادي.. علي محمد علي يعلق على موجة الانتقادات الأخيرة

الدولار

عقب تراجعه.. سعر الدولار اليوم الثلاثاء 13-1-2025

ترشيحاتنا

جانب من الازالات

إزالة مخالفات بناء بمدن الشروق ودمياط والشيخ زايد والنوبارية الجديدة

رشا عبد العال

الضرائب: إخضاع صابون ومنظفات الاستخدام المنزلي لضريبة 14% يسمح بخصم مدخلات الإنتاج

شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، موقف عددٍ من مشروعات

بدء تسليم الفائزين بقطع أراضي الإسكان المتميز بمدينة أسيوط الجديدة.. الأحد

بالصور

المنطقة الشمالية العسكرية تستكمل تنفيذ حملة بلدك معاك.. 24 ألف كشف طبي و60 ألف قطعة ملابس جديدة للمواطنين

المنطقة الشمالية العسكرية تستكمل تنفيذ حملة "بلدك معاك" ‎بالتعاون مع صندوق تحيا مصر ومؤسسات المجتمع المدني
المنطقة الشمالية العسكرية تستكمل تنفيذ حملة "بلدك معاك" ‎بالتعاون مع صندوق تحيا مصر ومؤسسات المجتمع المدني
المنطقة الشمالية العسكرية تستكمل تنفيذ حملة "بلدك معاك" ‎بالتعاون مع صندوق تحيا مصر ومؤسسات المجتمع المدني

طاجن البطاطس.. أكلة بيتي بطعم زمان وخطوات مضمونة للنجاح

طاجن البطاطس
طاجن البطاطس
طاجن البطاطس

وسط أجواء من الفرحة.. صبحي خليل يحتفل بخطوبة ابنته جيهان

العروسين ابنة صبحي خليل والمخرج ثائر الصرفي
العروسين ابنة صبحي خليل والمخرج ثائر الصرفي
العروسين ابنة صبحي خليل والمخرج ثائر الصرفي

القوات المسلحة تنظم احتفالها السنوي بذكرى ليلة الإسراء والمعراج

القوات المسلحة تنظم احتفالها السنوي بذكرى ليلة الإسراء والمعراج
القوات المسلحة تنظم احتفالها السنوي بذكرى ليلة الإسراء والمعراج
القوات المسلحة تنظم احتفالها السنوي بذكرى ليلة الإسراء والمعراج

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مي حمدي

مي حمدي تكتب: إلى كل أم.. إملأي وعائك!

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: سباق البحث العلمي.. بين كثافة النشر وقوة التأثير

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د. محمد عسكر يكتب: كيف يصنع العالم العربي قيمة حقيقية من التحول الرقمي؟

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: امبراطور القطب الأوحد يترنح !

محمد مندور

محمد مندور يكتب: سلطنة عمان.. سياسة الحكمة والتوازن

المزيد