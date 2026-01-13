قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الثوم المصري يغزو أمريكا وأوروبا.. صادرات قياسية تقفز 6 أضعاف في 2025

شيماء مجدي

في إنجاز جديد لوزارة الزراعة، حققت صادرات مصر من الثوم للولايات المتحدة رقما قياسيا خلال عام 2025، وارتفعت 6 أضعاف عن عام 2024، ومتوقع مضاعفتها خلال العام الحالي.

وسجلت مصر 10% من واردات الثوم الأمريكية خلال يونيو ويوليو،  وصدرت مصر 2500 طن من الثوم لأمريكا خلال عام 2025 ، ما يعكس تزايد الطلب على المنتج المصري في الأسواق الدولية.
 

وشهدت صادرات الثوم المصري الطازج طفرة ملحوظة خلال العام الجاري، حيث سجلت الكميات المصدّرة نحو 43 ألفًا و908 أطنان، في مؤشر واضح على تنامي الطلب العالمي على المنتج المصري.

ووفقًا للتقرير، حقق الثوم المصري اختراقًا قويًا داخل الأسواق الأوروبية، بعدما تمكن من التفوق على منافسين دوليين بارزين مثل الأرجنتين وهولندا، ليحتل المرتبة الثانية كأكبر مورد للثوم إلى السوق الإسبانية، متقدمًا بخطوات ثابتة خلف الصين.

كما نجح الحجر الزراعي المصري، خلال الموسم الحالي، في فتح السوق الفلبيني لأول مرة أمام صادرات الثوم والبصل المصريين، في خطوة تعكس تصاعد الثقة الدولية في منظومة الرقابة والجودة والتكويد المعتمدة في مصر.

وتُعد صادرات الثوم أحد الروافد المهمة لتوفير العملة الصعبة، حيث يندرج ضمن قائمة أهم عشرة محاصيل زراعية تصديرية، بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق مستهدفات الدولة للتوسع في الصادرات الزراعية وفتح أسواق جديدة عالميًا.

