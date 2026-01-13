قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أبوالغيط: المجتمعات العربية تمتلك طاقات شبابية في وقت يعاني آخرون من الشيخوخة
عبد العاطي: مصر تواصل دعمها للسودان وتستضيف الاجتماع التشاوري الخامس غدا
قسد تفجر جسرًا في حلب.. وترد على هجوم مزعوم من فضائل حكومية
فتحي سند يعلق على أنباء سفر فنانين إلى الغرب: بلاش «الزيطة» قبل مواجهة السنغال
الفرق بين البكالوريا والثانوية العامة.. سؤال يثير الجدل بامتحان أولى ثانوي بالحامول
مربع الوزارات.. جولة حكومية لرسم خريطة تحويل مباني وسط البلد لمشروعات فندقية وخدمية
الركراكي يدافع عن إفريقيا ويشيد بالجماهير قبل موقعة نيجيريا في نصف النهائي
وزير الخارجية يشدد لنظيره الألماني على أهمية الانتقال إلى المرحلة الثانية بغزة
حسام حسن: نحترم منتخب السنغال ونحن أبطال أفريقيا 7 مرات
يورجن كلوب يجيب على السؤال المتكرر : هل اقتربت من تدريب ريال مدريد ؟
تهديد للهوية والانتماء.. أبو الغيط: جيل الشباب الحالي متصل رقميًا ومعزول إنسانيا
مصر تتصدر عالميا في القضاء على فيروس سي وتحصل على الإشهاد الذهبي| تفاصيل
أخبار العالم

متحف "مانشستر" بإنجلترا يفتتح " مركز إفريقيا" لتوثيق 40 ألف قطعة أثرية

متحف "مانشستر" بإنجلترا
متحف "مانشستر" بإنجلترا
أ ش أ

افتتح متحف "مانشستر" الواقع في شمال غرب إنجلترا، "مركز أفريقيا" ضمن مبادرة جديدة تهدف إلى مواجهة ما يعرف بـ"الصمت الاستعماري"، ويركز على التعاون وتبادل المعرفة، من خلال دعوة الزائرين والمجتمعات للمشاركة في كشف تاريخ أكثر من 40 ألف قطعة أثرية أفريقية يحتفظ بها المتحف .


وتعود أغلب القطع بالمتحف إلى فترة الاستعمار البريطاني، والتي كان قد تم شرائها أو الاحتفاظ بها في ظروف غير واضحة، ونتيجة لذلك، يفتقر أمناء المتحف في كثير من الأحيان إلى معلومات أساسية حول صناع هذه القطع أو دلالتها الثقافية أو المجتمعات التي كانت جزءا من حياتها، وقد لا يتوافر سوى اسم المتبرع أو المجموعة التي جاءت منها القطعة.


ويؤكد أمناء المتحف أن "مركز أفريقيا" ليس معرضا تقليديا يعرض نتائج سنوات من البحث، بل هو نقطة انطلاق لرحلة مفتوحة من التعاون وتبادل المعرفة، كما أنه فرصة للتفكير بشكل علني وشفاف، وإشراك الناس في هذه العملية منذ بدايتها، وقد بدأ التعاون بالفعل مع الجالية النيجيرية في مانشستر، حيث ساهمت منظمة "الجالية الإيجبو الكبرى" في البحث حول بعض القطع الأثرية وإبراز تراثهم.


ويدعو المتحف الزائرين، سواء في مقره أو عبر منصاته الرقمية، إلى مشاركة قصصهم ومعارفهم حول هذه القطع الأثرية، في خطوة قد تمهد إلى إعادة بعض القطع إلى بلدانها الأصلية أو لإقامة شراكات جديدة مع مجتمعات أفريقية محليا ودوليا.


ويصف المتحف المركز الجديد بأنه مساحة متطورة للتأمل والحوار والتعلم المشترك، والتي تتشكل ملامح مستقبلها من خلال إسهامات الجمهور، مشيرا إلى أن المبادرة تهدف إلى مواجهة الإرث الاستعماري المرتبط بالعديد من القطع التي تم تجميعها خلال الحقبة الاستعمارية البريطانية، إذ تفتقر هذه القطع غالبا إلى توثيق شامل حول أصولها ودلالتها الثقافية والمجتمعات التي تمثلها، ما أدى إلى فجوة في فهم تاريخها.

متحف مانشستر متحف مانشستر الواقع في شمال غرب إنجلترا الصمت الاستعماري قطعة أثرية أفريقية

