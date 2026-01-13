قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
ديني

الأوقاف تعلن أسماء المتقدمين للمقابلة الشخصية للعمل بالإدارة العامة للأملاك

عبد الرحمن محمد

أعلنت وزارة الأوقاف، أسماء المتقدمين من العاملين بالوزارة للمقابلة الشخصية للعمل بالإدارة العامة للأملاك؛ وذلك تمهيدًا لاستكمال إجراءات المقابلة الشخصية.

إعلان أسماء المتقدمين من العاملين بوزارة الأوقاف للمقابلة الشخصية للعمل بالإدارة العامة للأملاك

وأهابت وزارة الأوقاف، في بيانها اليوم الثلاثاء، بالمتقدمين الذين انطبقت عليهم الشروط ضرورة الحضور إلى مقر وزارة الأوقاف في تمام الساعة التاسعة صباحًا، وفقًا للمواعيد الموضحة بالملف المرفق، مع الالتزام بإحضار ما يفيد موافقة جهة العمل على الندب أو الانتقال إلى الإدارة العامة للأملاك، وبيان حديث للحالة الوظيفية.

للاطلاع على الأسماء ومواعيد المقابلة، يُرجى نقر الرابط التالي: اضغط هنا

الأوقاف تحيي ذكرى وفاة الشيخ الجليل الشحات محمد أنور

يذكر أن وزارة الأوقاف، أحيت الذكرى السنوية لرحيل الشيخ الجليل الشحات محمد أنور –رحمه الله– أحد رواد دولة التلاوة وأعلام المدرسة المصرية في تلاوة القرآن الكريم، وصاحب المدرسة المتفرّدة في الأداء التي جمعت بين الخشوع والتمكّن.

وأكدت الوزارة أن الشيخ الراحل مثّل القارئ المصري خير تمثيل في المحافل المحلية والدولية، وكان له أثر بالغ في نشر كتاب الله وترسيخ مكانة التلاوة المصرية عالميًا، كما أُطلق اسمه على مسابقة وزارة الأوقاف العالمية الثانية والثلاثين للقرآن الكريم، تقديرًا لعطائه ومسيرته القرآنية.

وأكدت وزارة الأوقاف استمرارها في تكريم رموز التلاوة والوفاء لأعلامها، سائلين الله أن يتغمد الشيخ الشحات محمد أنور بواسع رحمته، وأن يجعل القرآن شفيعًا له.

وتحل اليوم، الثلاثاء 13 يناير، الذكرى 18 على وفاة أحد أعظم عملاقة التلاوة في مصر والعالم الإسلامي، فقد شهد له الجميع من مختلف البلدان بصوته العذب وأدائه المميز في تلاوة القرآن الكريم، وهو الشيخ الشحات أنور الملقب بعدة ألقاب منها "الأستاذ، والعالمي، وسفير دولة التلاوة"، وفي السطور التالية نتعرف على أبرز محطات حياة عبقري دولة التلاوة.

وقال الشيخ محمود الشحات محمد أنور، في ذكرى وفاة والده: “أبي الحبيب يامن علمتني حب القرآن فعرفت مَعنى الحياة، أنت مَن أمسكت بيدي على دروبها، أجدك معي في ضيقي، أجدك حولي في فرحي، أجدك توافقني في رأي حتى لو كنت على خطئي”.

وأضاف: «فأنت مُعلمي، وحبيبي فكنت تنصحني إذا أخطأت، وكنت تأخذ بيدي إذا تعثرت، وكنت تسقيني إذا ضمئت، وكنت تمسح على رأسي إذا أحسنت، أبي أنتَ مثلي الأعلى في الحياة، منك وحدك تعلمت كيف أكون مؤمنًا محباً للقرآن رحمة الله عليك ياحبيبي».

