رئيس الوزراء يشهد احتفالية "سكن كل المصريين".. 10 سنوات من الإنجاز

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال "احتفالية سكن لكل المصريين 10 سنوات من الإنجاز" فيلما تسجيليا حول مشروعات سكن لكل المصريين وتوفير سكن مناسب لكل مواطن طبقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح.

واستعرض الفليم عددا من اللقاءات مع المواطنين المستفيدين بوحدات سكنية ضمن البرنامج الذين أشادوا بالمناطق الخضراء في المدينة والخدمات المقدمة لهم داخل المناطق .

كما استعرض أحاديث رئيس الوزراء ووزير الإسكان بشأن توفير المساكن للمواطنين بأسعار مدعومة من الحكومة والشركاء الدوليين مثل البنك الدولي.

وقالت مي عبد الحميد رئيس صندوق الإسكان الاجتماعي "نحتفل بمرور 10 سنوات من إطلاق مبادرة سكن لكل المصريين، وفق دستور 2014 الذي أكد على الحق في السكن لكل مواطن .

وأضافت أنه منذ إطلاق البرنامج تم تنفيذ 790 ألف وة سكنية من مليون و200 وحدة سكنية مؤكدة أن تم تنفيذ 14 ألف مشروع خدمي حول المدن الجديدة المنفذ بها برنامج سكن لكل المصريين مؤكدة أن هذا نجح في جذب المواطنين الي شراء الوحدات السكنية.

وأشارت الى أنه تم تسليم 690 ألف وحدة سكنية للمواطنين حتى الآن لقطاع خاص وموظفين في جميع المدن الجديدة مشيرة الي أنه بلغت نسبة استفادة الاناث من الوحدات السكنية الى 25% .

وتابعت عبد الحميد ان الدولة دعمت الوحدات السكنية المقدمة للمواطنين بنسبة 50 % ووصل التمويل العقاري الى 105مليارات جنيه .