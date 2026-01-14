قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ديني

متى ليلة الإسراء والمعراج ؟ أقل من يومين وتأتي ليلة جبر الخواطر

ليلة الإسراء والمعراج
ليلة الإسراء والمعراج

متى ليلة الإسراء والمعراج 2026  يبحث الكثيرون على محرك البحث العالمي جوجل عن متى ليلة الإسراء والمعرا 2026 ، وذلك منذ بدء شهر رجب، و ليلة الإسراء والمعراج معجزة شهر رجب، إلا أن العلماء اختلفوا في تحديد وقت الإسراء والمعراج وتتابعت الأمة على الاحتفال بذكراه في السابعِ والعشرين من شهر رجب بما يغلب الظن على صحة ذلك التاريخ، وتوارد السلف الصالح على الاحتفال بتلك الليلة الكريمة وإحيائها بأنواع القرَبِ والطاعات.

متى ليلة الإسراء والمعراج 2026

توافق ليلة الإسراء والمعراج 27 رجب بشكل عام، ويوم 27 رجب يوافق الجمعة 16 يناير. 

وتبدأ ليلة الإسراء والمعراج من مغرب الخميس 26 رجب 15 يناير وتنتهى فجر الجمعة 27 رجب 16 يناير .

هل ليلة الإسراء والمعراج يوم 27 رجب ؟

ليلة 27 رجب هي ليلة الإسراء والمعراج، وتبدأ ليلة الإسراء والمعراج من مغرب يوم 26 رجب الخميس الموافق 15 يناير حتى مغيب شمس 27 رجب 1447هـ الجمعة 27 رجب 16 يناير هكذا ما أفتت به دار الإفتاء المصرية.

وقالت دار الإفتاء المشهور والمعتمد من أقوال العلماء سلفًا وخلفًا وعليه عمل المسلمين أنَّ الإسراء والمعراج وقع في ليلة سبعٍ وعشرين من شهر رجبٍ الأصمِّ؛ فاحتفال المسلمين بهذه الذكرى في ذلك التاريخ بشتَّى أنواع الطاعات والقربات هو أمرٌ مشروعٌ ومستحب؛ فرحًا بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم وتعظيمًا لجنابه الشريف، وأما الأقوال التي تحرِّمُ على المسلمين احتفالهم بهذا الحدث العظيم فهي أقوالٌ فاسدةٌ وآراءٌ كاسدةٌ لم يُسبَقْ مبتدِعوها إليها، ولا يجوز الأخذ بها ولا التعويل عليها.

هل كان الإسراء والمعراج ليلة 27 رجب ؟

اشتهر أن ليلة السابع والعشرين من رجب هي ليلة المعراج بالنبي، وأن موسمُ الرجبية متعارَفٌ عليه في الحرمين الشريفين؛ ويأتي النَّاس في رجبٍ لزيارة القبر النبوي في المدينة، ويجتمعون في تلك الليلة، وعليه فيستحب إحياء ليلة السابع والعشرين من رجب، وسائر الليالي التي ذكر أنها ليلة المعراج بالإكثار بالعبادة في تلك الليلة التي فرضت فيها الصلوات الخمس وجعلها الله في الثواب خمسين، وما أفاض الله به على نبينا فيها مِن أصناف الفضيلة والرحمة.

وقالت إن العلماء اختلفوا في تحديد وقت الإسراء وتتابعت الأمة على الاحتفال بذكراه في السابعِ والعشرين من شهر رجب بما يغلب الظن على صحة ذلك التاريخ، ومنه ما ذكره العلَّامة الزُّرقاني أن الاسراء والمعراج :«كان كان ليلة السابع والعشرين من رجب.»، وتوارد السلف الصالح على الاحتفال بتلك الليلة الكريمة وإحيائها بأنواع القرَبِ والطاعات.

وكان السلف يعظمون ليلة السابع والعشرين من رجب إكرامًا للنبى محمد صلى الله عليه وآله وسلم بزيادة العبادة وإطالة القيام في الصلاة والتضرع إلى الله امتثالاً لسنَّةَ نبيهم صلى الله عليه وآله وسلم؛ وفيها جُعلت الصلوات الخمس بخمسين إلى سبعمائة ضعف ويضاعف الله لمن يشاء. 

هل ليلة الإسراء والمعراج يوم 27 رجب متى ليلة الإسراء والمعراج 2026 هل كان الإسراء والمعراج ليلة 27 رجب

