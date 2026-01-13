ذكرى الإسراء والمعراج.. دعاء النبي الذي جبر به الخاطر

توافق ليلة الإسراء والمعراج ليلة السابع والعشرين من شهر رجب 1447 هجريًا، وتبدأ شرعًا من مغرب يوم الخميس 15 يناير 2026، وتستمر حتى فجر يوم الجمعة 16 يناير 2026، ليكون يوم الجمعة هو يوم 27 رجب، وهو الموعد الذي يحرص فيه المسلمون على إحياء هذه الذكرى العظيمة بالطاعات والذكر والدعاء ، ويتساءل العديد من المسلمين عن الدعاء الذي قاله النبي في هذه الليلة المباركة.

دعاء النبي في ليلة الإسراء والمعراج

«اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس، يا ارحم الراحمين أنت رب المستضعفين وأنت ربي، إلى من تكلني؟ إلى بعيد يتجهمني؟ أم إلى عدو ملكته أمري؟ إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي، غير أن عافيتك هي أوسع لي.

أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات، وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة، أن يحل على غضبك، أو ينزل بي سخطك. لك العتبى حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بك».



خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى الطائف، التي تبعد عن مكة حوالي ستين ميلاً، ماشياً على قدميه مع مولاه زيد بن حارثة. وعندما وصل إلى قبيلة ثقيف، دعا ثلاثة من رؤسائهم (عبد ياليل ومسعود وحبيب أبناء عمرو بن عمير الثقفي) إلى الإسلام، فرفضوا بقسوة وسخروا منه.

وبعد إقامة عشرة أيام في الطائف، أمره أهلها بالخروج، فأغروا به السفهاء والعبيد الذين تعقبوه يسبونه ويرمونه بالحجارة حتى سالت الدماء من قدميه، وكان زيد بن حارثة يحميه بنفسه حتى أُصيب في رأسه.

ولجأ النبي أخيراً إلى حائط (بستان) يملكه عتبة وشيبة ابنا ربيعة، وجلس تحت عريشة عنب.

في هذا الموقف الصعب، دعا النبي بالدعاء السابق معبراً عن شدة حزنه وكآبته مما لاقاه من رفض وأذى.

أدعية مستحبة في ليلة الإسراء والمعراج

- «اللهم يا مقيل العثرات يا قاضي الحاجات اقضي حاجتي وفرج كربتي وارحمني ولا تبتليني وارزقني واكرمني من حيث لا أحتسب».

- «اللهم إني أسألك من الخير كله عاجله وآجله، ما علمت منه وما لم أعلم، وأعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله، ما علمت منه وما لم أعلم، اللهم إني أسألك من خير ما سألك عبدك ونبيك، وأعوذ بك من شر ما عاذ به عبدك ونبيك، اللهم إني أسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل، وأسألك أن تجعل كل قضاء قضيته لي خيراً».

- «اللهم إنا نسألك باسمك العظيم الأعظم، الذي إذا دعيت به أجبت، وإذا سئلت به أعطيت، وبأسمائك الحسنى كلها ما علمنا منها وما لم نعلم، أن تستجيب لنا دعواتنا، وتحقق رغباتنا، وتقضي حوائجنا، وتفرج كروبنا، وتغفر ذنوبنا، وتستر عيوبنا، وتتوب علينا، وتعافينا وتعفو عنا، وتصلح أهلينا وذريتنا، وترحمنا برحمتك الواسعة، رحمة تغنينا بها عن رحمة من سواك».