محافظ الإسكندرية يوجه برفع كفاءة شبكة الطرق والأرصفة والمرافق

أ ش أ

كلف محافظ الإسكندرية أحمد خالد، رؤساء الأحياء برفع كفاءة شبكة الطرق والأرصفة والمرافق، والارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين.

وبناء علي توجيهات المحافظ قام حي غرب برفع كفاءة الأرصفة ووضع بلدورات لتركيب البلاط أمام مدرسة كبس القطن بشارع البيهقي وإنشاء شنايش الأمطار وتركيب بلدورات الأرصفة والبلاط بشارع عين جالوت بالقباري، وإصلاح كسر ماسورة مياه بشارع محسن، وإعادة الشيء لأصله بشارع عمر لطفي بعد انتهاء الإصلاح و أعمال شركة الكهرباء.

وواصل مركز ومدينة برج العرب تطوير البنية الأساسية وتجريف وتسوية الطرق ورفع كفاءتها بنطاق المركز والمدينة حيث تم تجريف شارع شركة المياه بنطاق برج العرب و تمهيده وتسويته وتجريف ورفع كفاءة شارع مدرسة خالد بن الوليد بنطاق برج العرب القديم لتسهيل حركة المرور والتخفيف عن المواطنين وتيسيراً على الطلبة وللارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لمواطني المركز.

وقامت إدارة الرصد البيئي بالمركز بمتابعة أعمال شركة نهضة مصر لرفع المخلفات ورفع كفاءة النظافة بنطاق مركز برج العرب ، حيث تم رفع عدة أطنان من المخلفات بمساكن النوبارية وطريق الخدمات والطريق الصحراوي ومناطق عبد القادر بحري وعبد القادر قبلي والعامرية البلد لتحسين جودة الحياة لدى أهالي برج العرب والقرى وتحقيق بيئة صحية نظيفة ومظهر حضاري وجمالي.

وناشدت رئاسة برج العرب، المواطنين الحفاظ على البنية التحتية مع التأكيد على استمرار عمل المركز بكافة الامكانيات ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين.

في سياق آخر، تفقد الدكتور عربي أبو زيد مدير مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية مدرسة قايتباي الإعدادية بنين بإدارة الجمرك ومدرسة رأس التين الثانوية بنات بذات الإدارة بحضور روحية أبو غالي مدير عام الإدارة، لمتابعة سير امتحانات النقل بالصفوف المختلفة.

وأشاد أبوزيد، في تصريح خلال جولته التفقدية، بالتزام كافة أطراف منظومة العملية الامتحانية من قيادات وطلاب ومعلمين ومديري مدارس وموجهين، حيث انطلقت اللجان بهدوء وتم فتح المظاريف وانتظمت العملية الامتحانية دون حدوث أية معوقات، مؤكدا أنه لم تَرِد أية شكاوى لغرفة العمليات بشأن امتحانات اليوم.

وأدى طلاب الصف الثالث الابتدائي أدوا امتحان مادة الرياضيات في ختام جدول الصف الثالث، فيما أدى طلاب الصف الرابع امتحان مادة اللغة الإنجليزية، ويؤدي طلاب الصفين الخامس والسادس مادتي الرياضيات واللغة الإنجليزية على الترتيب، وفيما يخص الصفين الأول والثاني الإعدادي أدى الطلاب امتحان مادتي العلوم والرياضيات على الترتيب.

كما أدى طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي يؤدون امتحاناتهم إلكترونيا على أجهزة الحاسب اللوحي ( التابلت ) في المدارس التي تعمل بها المنظومة الإلكترونية وورقيا بالمدارس الأخرى.