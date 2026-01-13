قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تصعيد خطير في القدس.. بن غفير يقتحم المسجد الأقصى
أبوالغيط: المجتمعات العربية تمتلك طاقات شبابية في وقت يعاني آخرون من الشيخوخة
عبد العاطي: مصر تواصل دعمها للسودان وتستضيف الاجتماع التشاوري الخامس غدا
قسد تفجر جسرًا في حلب.. وترد على هجوم مزعوم من فضائل حكومية
فتحي سند يعلق على أنباء سفر فنانين إلى الغرب: بلاش «الزيطة» قبل مواجهة السنغال
الفرق بين البكالوريا والثانوية العامة.. سؤال يثير الجدل بامتحان أولى ثانوي بالحامول
مربع الوزارات.. جولة حكومية لرسم خريطة تحويل مباني وسط البلد لمشروعات فندقية وخدمية
الركراكي يدافع عن إفريقيا ويشيد بالجماهير قبل موقعة نيجيريا في نصف النهائي
وزير الخارجية يشدد لنظيره الألماني على أهمية الانتقال إلى المرحلة الثانية بغزة
حسام حسن: نحترم منتخب السنغال ونحن أبطال أفريقيا 7 مرات
يورجن كلوب يجيب على السؤال المتكرر : هل اقتربت من تدريب ريال مدريد ؟
تهديد للهوية والانتماء.. أبو الغيط: جيل الشباب الحالي متصل رقميًا ومعزول إنسانيا
محافظات

محافظ الإسكندرية يوجه برفع كفاءة شبكة الطرق والأرصفة والمرافق

محافظ الإسكندرية يوجه برفع كفاءة شبكة الطرق والأرصفة والمرافق
محافظ الإسكندرية يوجه برفع كفاءة شبكة الطرق والأرصفة والمرافق
أ ش أ

كلف محافظ الإسكندرية أحمد خالد، رؤساء الأحياء برفع كفاءة شبكة الطرق والأرصفة والمرافق، والارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين.

وبناء علي توجيهات المحافظ قام حي غرب برفع كفاءة الأرصفة ووضع بلدورات لتركيب البلاط أمام مدرسة كبس القطن بشارع البيهقي وإنشاء شنايش الأمطار وتركيب بلدورات الأرصفة والبلاط بشارع عين جالوت بالقباري، وإصلاح كسر ماسورة مياه بشارع محسن، وإعادة الشيء لأصله بشارع عمر لطفي بعد انتهاء الإصلاح و أعمال شركة الكهرباء.

وواصل مركز ومدينة برج العرب تطوير البنية الأساسية وتجريف وتسوية الطرق ورفع كفاءتها بنطاق المركز والمدينة حيث تم تجريف شارع شركة المياه بنطاق برج العرب و تمهيده وتسويته وتجريف ورفع كفاءة شارع مدرسة خالد بن الوليد بنطاق برج العرب القديم لتسهيل حركة المرور والتخفيف عن المواطنين وتيسيراً على الطلبة وللارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لمواطني المركز.

وقامت إدارة الرصد البيئي بالمركز بمتابعة أعمال شركة نهضة مصر لرفع المخلفات ورفع كفاءة النظافة بنطاق مركز برج العرب ، حيث تم رفع عدة أطنان من المخلفات بمساكن النوبارية وطريق الخدمات والطريق الصحراوي ومناطق عبد القادر بحري وعبد القادر قبلي والعامرية البلد لتحسين جودة الحياة لدى أهالي برج العرب والقرى وتحقيق بيئة صحية نظيفة ومظهر حضاري وجمالي.

وناشدت رئاسة برج العرب، المواطنين الحفاظ على البنية التحتية مع التأكيد على استمرار عمل المركز بكافة الامكانيات ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين.

في سياق آخر، تفقد الدكتور عربي أبو زيد مدير مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية مدرسة قايتباي الإعدادية بنين بإدارة الجمرك ومدرسة رأس التين الثانوية بنات بذات الإدارة بحضور روحية أبو غالي مدير عام الإدارة، لمتابعة سير امتحانات النقل بالصفوف المختلفة.

وأشاد أبوزيد، في تصريح خلال جولته التفقدية، بالتزام كافة أطراف منظومة العملية الامتحانية من قيادات وطلاب ومعلمين ومديري مدارس وموجهين، حيث انطلقت اللجان بهدوء وتم فتح المظاريف وانتظمت العملية الامتحانية دون حدوث أية معوقات، مؤكدا أنه لم تَرِد أية شكاوى لغرفة العمليات بشأن امتحانات اليوم.

وأدى طلاب الصف الثالث الابتدائي أدوا امتحان مادة الرياضيات في ختام جدول الصف الثالث، فيما أدى طلاب الصف الرابع امتحان مادة اللغة الإنجليزية، ويؤدي طلاب الصفين الخامس والسادس مادتي الرياضيات واللغة الإنجليزية على الترتيب، وفيما يخص الصفين الأول والثاني الإعدادي أدى الطلاب امتحان مادتي العلوم والرياضيات على الترتيب.

كما أدى طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي يؤدون امتحاناتهم إلكترونيا على أجهزة الحاسب اللوحي ( التابلت ) في المدارس التي تعمل بها المنظومة الإلكترونية وورقيا بالمدارس الأخرى.

محافظ الإسكندرية أحمد خالد رفع كفاءة شبكة الطرق والأرصفة والمرافق الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين رفع كفاءة الأرصفة تركيب البلاط

أرشيفية

اعترافات صادمة لـ 6 سيدات متهمات بممارسة الأعمال المنافية للآداب

الدواجن

هبوط قوي في أسعار الدواجن اليوم بالأسواق.. اعرف بكام

مشغولات ذهبية

تراجع الآن.. سعر الذهب اليوم الثلاثاء 13 يناير 2026

محمد صلاح

الملك.. قرار عاجل من ليفربول حول مستقبل محمد صلاح| ماذا حدث؟

إجازة

30 يومًا إجازة بأجر كامل.. مفاجآت سارة للعاملين بالقطاع الخاص في 2026

الدولار

رسميا الآن.. أسعار الدولار مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء

الارصاد

الأرصاد تُحذر: موجة برد شديدة وأمطار رعدية غداً.. واضطراب الملاحة بالبحر المتوسط

محسن محيي الدين

محسن محيي الدين يكشف لـ صدى البلد لأول مرة سبب اعتزال زوجته نسرين الفن

صورة ارشيفية

وزيرة خارجية أيرلندا أبدت استعداد بلادها للمساعدة في عملية دخول المساعدات إلى غزة

صورة أرشيفية

لمتابعة الجهود المصرية لمساعدة الفلسطينيين.. وزيرة الخارجية الأيرلندية تزور مستشفى العريش العام

صورة ارشيفية

تفاصيل زيارة وزيرة الخارجية والتجارة والدفاع الأيرلندية لمعبر رفح

تنفيذ 14 مشروعاً بقطاع تحسين البيئة وتدعيم الخدمات المحلية بالشرقية

ترعه
ترعه
ترعه

الأبراج الأكثر حظًّا في العام الجديد 2026: بداية قوية وفرص غير مسبوقة |هل أنت منها؟

الأبراج الأكثر حظًّا في العام الجديد 2026: بداية قوية وفرص غير مسبوقة ..هل أنت منهم؟
الأبراج الأكثر حظًّا في العام الجديد 2026: بداية قوية وفرص غير مسبوقة ..هل أنت منهم؟
الأبراج الأكثر حظًّا في العام الجديد 2026: بداية قوية وفرص غير مسبوقة ..هل أنت منهم؟

تقوّي الذاكرة.. حيل مذهلة أثبتها العلم لتحسين التركيز ومنع النسيان في أي عمر

تقوّي الذاكرة.. حيل مذهلة أثبتها العلم لتحسين التركيز ومنع النسيان في أي عمر
تقوّي الذاكرة.. حيل مذهلة أثبتها العلم لتحسين التركيز ومنع النسيان في أي عمر
تقوّي الذاكرة.. حيل مذهلة أثبتها العلم لتحسين التركيز ومنع النسيان في أي عمر

تجاهلت مرض والدتها .. صور نيو لوك لـ ابنة شيرين في صالون مصفف الشعر

تجاهلت مرض والدتها..10 صور لـ ابنة شيرين بنيولوك جديد
تجاهلت مرض والدتها..10 صور لـ ابنة شيرين بنيولوك جديد
تجاهلت مرض والدتها..10 صور لـ ابنة شيرين بنيولوك جديد

مي حمدي

مي حمدي تكتب: إلى كل أم.. إملأي وعائك!

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: سباق البحث العلمي.. بين كثافة النشر وقوة التأثير

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د. محمد عسكر يكتب: كيف يصنع العالم العربي قيمة حقيقية من التحول الرقمي؟

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: امبراطور القطب الأوحد يترنح !

محمد مندور

محمد مندور يكتب: سلطنة عمان.. سياسة الحكمة والتوازن

