6 لاعبين من منتخب مصر مهددون بالإيقاف حال تخطي السنغال
الوطنية للصحافة: علاوة بحد أقصى 600 جنيه للعاملين بالصحف القومية
رئيس وزراء جرينلاند: لن نبيع الجزيرة ولا نريد أن نكون جزءا من الولايات المتحدة
رئيس الوزراء يتابع موقف مشروع إنتاج الهيدروجين الأخضر بقدرة 100 ميجاوات بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس
بحضور خالد عبدالعزيز ..لجنة الثقافة بمجلس الشيوخ تناقش تحديات الإعلام
هبوط جديد .. سعر الدولار ينهاية تعاملات اليوم الثلاثاء
موعد مباراة الأهلي وطلائع الجيش فى كأس عاصمة مصر والقناة الناقلة
شركة عالمية كبرى تعتزم بناء مشروعات ثروات معدنية متكاملة في مصر
البترول : إطلاق أول مسح جوي مصري شامل لاستكشاف الثروات المعدنية
إدارة ترامب تصنف ثلاثة فروع بالشرق الأوسط للإخوان المسلمين منظمات إرهـ ابية
إيران تهدأ من الاحتجاجات بإحالة مسئولين كبار إلى المحاكم
محافظ القاهرة: استغلال مقار الوزارات يعيد الهوية البصرية للعاصمة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
فن وثقافة

نشوى مصطفى تحيى ذكرى ميلاد زوجها بكلمات مؤثرة

علا محمد

حرصت الفنانة نشوى مصطفى على إحياء ذكرى ميلاد زوجها الراحل عماد، عبر منشور عبرت فيه بكلمات مؤثرة عن حزنها وحبها، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى “فيسبوك”.

ونشرت نشوى مصطفى صورة تجمعها بزوجها، حيث كتبت: "عيد ميلاد حبيبي.. ربنا يسعد روحك يا عماد ويراضيك برحمته.. ألف رحمة ونور يا عشرة عمري".

قصة القبض علي نشوي مصطفى 

تصدر اسم الفنانة نشوي مصطفى، علي مدار الساعات الماضية، مؤشرات البحث على الإنترنت، بعد تردد شائعة عن إلقاء القبض عليها، على خلفية مشكلة مع الفنانة هند عاكف. 

وعلى الرغم من عدم حرص الفنانة نشوى مصطفى على الظهور إعلاميًا، بعد وفاة زوجها، إلا أنها خرجت في بث مباشر لتضع حدًا لتلك الشائعة التي أثارت قلق بعض الفنانين. 

وظهرت الفنانة نشوى مصطفى، في بث مباشر من منزلها، لتكشف تفاصيل الشائعات التي تناولتها مؤخرا، وأزعجتها هي والمقربين منها.

وقالت نشوى مصطفى، في الفيديو، إنها لا تعتاد على عمل بث مباشر لكنها اضطرت له لوضع حد للشائعات، وإنها بثت هذا الفيديو بعد خروج أحفادها من منزلها وجلوسهم معها جلسة عائلية. 

وأوضحت نشوى مصطفى أن الشائعات التي ترددت حولها مؤخرا أزعجت مقربين منها، أبرزهم الفنانة إسعاد يونس، التي حرصت على الاطمئنان عليها بعدما قرأت هذه الشائعات عنها. 

وقالت نشوى مصطفى: «لقيت إسعاد يونس بتكلمني تطمن وبتسألني إذا كان عندي مشكلة قانونية وكانت محرجة تقولي إنها قرأت شائعة القبض علي.. ولقيت كتير بيطمنوا علي والشائعة كانت بتقول إني اتقبض علي بسبب مشكلة مع الفنانة هند عاكف.. لكن أنا موجودة في بيتي أهو وما اتقبضش علي وعمري ما كان في مشكلة مع هند عاكف أو أي زميلة ليا ولا عمري عملت مشاكل مع حد». 

وأضافت نشوى مصطفى: «أنا بخير أهو ما موتش ولا اتقبض عليا.. وبقول للناس اللي بتتربح من الشائعات دي حرام عليكم خافوا من ربنا وكلنا هنموت ونبقى في القبر لوحدنا مع أعمالنا».

الفنانة نشوى مصطفى نشوى مصطفى احياء ذكرى ميلاد زوجها الراحل عماد صولا نشوى مصطفى القبض علي نشوي مصطفي

