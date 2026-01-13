قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رياضة

عمرو زكي في الصدارة.. بصمة تهديفية لا تنسى في نصف نهائي أمم أفريقيا

عمرو زكي
عمرو زكي
منتصر الرفاعي

واصل عمرو زكي مهاجم منتخب مصر الأسبق حضوره اللافت في سجلات بطولة كأس أمم أفريقيا بعدما انفرد بصدارة قائمة الهدافين في الدور نصف النهائي منذ عام 2000 مؤكدا مكانته كأحد أبرز أصحاب البصمات الحاسمة في الأدوار الإقصائية للبطولة القارية.

بصمة تهديفية حاسمة بقميص الفراعنة

وسجل عمرو زكي 3 أهداف مع منتخب مصر في مباريات الدور نصف النهائي ليصبح اللاعب الأكثر تسجيلًا في هذا الدور خلال الألفية الجديدة في إنجاز يعكس قدرته على الظهور في اللحظات الكبرى وصناعة الفارق حين تكون الضغوط في ذروتها.

إحصائيات عالمية تؤكد التفوق

وكشفت شبكة Statsdufoot العالمية المتخصصة في إحصائيات كرة القدم أن نجم الفراعنة الأسبق يتصدر قائمة أكثر اللاعبين تسجيلًا للأهداف في نصف نهائي كأس أمم أفريقيا منذ نسخة 2000، متفوقا على نخبة من أبرز نجوم القارة السمراء.

نجوم أفريقيا في قائمة المطاردة

وضمت قائمة اللاعبين الذين سجلوا هدفين في الدور نصف النهائي أسماء بارزة في مقدمتها الكاميرونيان باتريك مبوما وسالومون أوليمبي إلى جانب النيجيري تيجاني بابانجيدا والإيفواري جيرفينيو ولاعب بوركينا فاسو أريستيد بانسي والمغربي يوسف مختاري فضلا عن الغاني مبارك واكاسو.

رقم يعكس تاريخًا من التألق

يجسد هذا الرقم التاريخي المكانة الخاصة التي يحتلها عمرو زكي في ذاكرة الكرة الأفريقية باعتباره أحد أبرز المهاجمين الذين تركوا بصمة واضحة في المواعيد الحاسمة وأسهموا في كتابة فصول مضيئة من تاريخ منتخب مصر في بطولة أمم أفريقيا.

موعد مباراة منتخب مصر والسنغال 

يواجه منتخب مصر نظيره منتخب السنغال مساء غد الأربعاء في اطار منافسات نصف نهائى بطولة كأس الأمم الأفريقية المقامة فى المغرب.

القنوات الناقلة لمباراة مصر والسنغال

تذاع مباراة مصر والسنغال في نصف نهائي كأس الأمم الأفريقية عبر قناة بي إن سبورت ماكس1.

كما تذاع مباراة مصر والسنغال عبر القناة الجزائرية الأرضية (عبر نايل سات) والقناة المغربية الرياضية الأرضية (داخل المغرب).

وحقق منتخب مصر الفوز امام كوت ديفوار في ربع نهائي كأس الامم الافريقية بنتيجة 3-2.

منتخب مصر منتخب السنغال عمرو زكي كأس أمم إفريقيا

رئيس الأركان يلتقي قائد قوات الدفاع المالاوي ويترأسان الاجتماع الثالث للجنة التعاون العسكري

رئيس الأركان يلتقي قائد قوات الدفاع المالاوي ويترأسان الاجتماع الثالث للجنة التعاون العسكري
رئيس الأركان يلتقي قائد قوات الدفاع المالاوي ويترأسان الاجتماع الثالث للجنة التعاون العسكري
رئيس الأركان يلتقي قائد قوات الدفاع المالاوي ويترأسان الاجتماع الثالث للجنة التعاون العسكري

