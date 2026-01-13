محمد حاتم ضمن برنامج برليناله للمواهب

أعرب الفنان محمد حاتم عن سعادته بالظهور ضمن أحداث مسلسل "عرض وطلب"، المنتظر عرضه في موسم دراما رمضان المقبل.



ويحاول محمد حاتم تكثيف تصوير مشاهده خلال الأيام المقبلة حيث يطير بعدها إلى العاصمة الألمانية للمشاركة في برنامج مواهب برلين السينمائي .



وكان مهرجان برلين السينمائي أعلن عن أسماء المشاركين في برنامج برليناله للمواهب، البرنامج المخصص لتدريب المواهب الصاعدة في التخصصات السينمائية المختلفة، والذي تقام نسخته الجديدة على هامش الدورة السادسة والسبعين للمهرجان، في الفترة بين 12 و22 فبراير المقبل.



وضمت القائمة عددا من الاسماء المصرية بجانب حاتم، منهم المنتجة سوسن يوسف، والمخرجة يمنى خطاب، ومؤلف الموسيقى مينا سامي.

وأعلن قسم بانوراما في مهرجان برلين السينمائي الدولي 2026 خريطة سينمائية خاصة لدورة 2026، لا تنشغل بأسماء النجوم بقدر انشغالها بالإنسان، وبالأسئلة الأخلاقية والسياسية التي تفرض نفسها على عالم مضطرب.

اختيارات هذا العام تبدو أقرب إلى بيان سينمائي عن العزلة والهوية والجسد والسلطة، حيث تتراجع الحكايات التقليدية لصالح تأملات أكثر قسوة وصدقًا، عادة ما يحرص مهرجان برلين على الاهتمام بها.