تفاصيل شخصية أحمد عيد في مسلسل أولاد الراعي

يستأنف الفنان احمد عيد تصوير دوره في احداث مسلسل أولاد الراعي حيث يجسد شخصية نديم الراعي وهي شخصية غامضة جدا حياته مليئة بالاسرار التي يتفاجيء بيها الجمهور طوال حلقات المسلسل.



نديم الراعي شخصية جديدة ومختلفة لاحمد عيد عن الشخصيات المعتاد علي تقديمها مسلسل اولاد الراعي قصة ريمون مقار وسيناريو وحوار لمينا بباوي ومحمود شكري وخالد شكري وطه زغلول ومن اخراج محمود كامل.



المسلسل من بطولة ماجد المصري وخالد الصاوي ونيرمين الفقي وامل بوشوشة وايهاب فهمي وشادي مقار ومحمد عز، وهو من انتاج فنون مصر بالتعاون مع الشركة المتحدة ومن المقرر عرض المسلسل علي احد قنوات المتحدة.



“اولاد الراعي”يعرض في ٣٠ حلقة وهو مسلسل دراما اجتماعية واثارة وتشويق.



يذكر ان اخر اعمال النجم احمد عيد هو مسلسل الحشاشين وفيلم اهل الكهف.