رئيس صندوق الإسكان: تسليم 690 ألف وحدة حتى الآن

حضر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء احتفالية "سكن كل المصريين..10 سنوات من الإنجاز" بالعاصمة الجديدة .



وقالت مي عبد الحميد رئيس صندوق الإسكان الاجتماعي أن اليوم نحتفل بمرور ١٠ سنوات من إطلاق مبادرة سكن لكل المصريين لافتا ان دستور ٢٠١٤ أكد علي الحق في السكن لكل مواطن .

وأضافت أنه منذ إطلاق البرنامج تم تنفيذ ٧٩٠ ألف وة سكنية من مليون ٢٠٠ وحدة سكنية مؤكدة أن تم تنفيذ ١٤ الف مشروع خدمي حول المدن الجديدة المنفذ بها برنامج سكن لكل المصريين مؤكدة أن هذا نجح في جذب المواطنين الي شراء الوحدات السكنية.

وأشارت الي انهم سلموا ٦٩٠ ألف وحدة سكنية للمواطنين حتي الآن لقطاع خاص وموظفين في جميع المدن الجديدة مشيرة الي أنه بلغت نسبة استفادة الاناث من الوحدات السكنية الي ٢٥ % .

وتابعت عبد الحميد ان الدولة دعمت الوحدات السكنية المقدمة للمواطنين بنسبة ٥٠ % لافتا أنه وصل التمويل العقاري الي ١٠٥ مليار جنيه تمويل