المنتخب السنغالي يكرر حركة الجيب في التدريبات.. فما القصة؟

قام لاعبو المنتخب السنغالي اليوم بتكرار حركة الجيب التي أثارت جدلاً واسعاً قبل مباراة نصف نهائي كأس الأمم الأفريقية خلال تدريباتهم استعدادًا للمباراة النهائية المرتقبة.

وكانت الحركة قد أثارت انتقادات حيث وصفت الجماهير المصرية الحركة بالاستفزازية قبل المواجهة المرتقبة بين الفريقين.

وعلى الرغم من الجدل، عاد لاعبو السنغال اليوم لأداء نفس الحركة، ما أثار تساؤلات جديدة حول دلالتها.

تعلو قام الحساب الرسمي للمنتخب السنغالي عبر مواقع التواصل الاجتماعي بنشر تعليق تحت عنوان: "الفائزون في تدريبات اليوم"، مع صورة للاعبين وهم يؤدون الحركة الجماعية.

ويسعى المنتخب الوطني الي طرق ابواب المجد حين يواجه نظيره السنغالي في المباراة المقرر لها مساء غد بمدينة طنجة في نصف نهائي بطولة أمم افريقيا المقامه حاليا في المغرب والتي تستمر حتي الأحد المقبل.





ويعد الظهور المصري في المربع الذهبي هو رقم 13 حيث توج في 7 نسخ سابقة .