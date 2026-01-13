أشرف عبد الباقي يتألق في عرض خاص فيلمه ده صوت إيه ده

وصل الفنان أشرف عبد الباقي منذ قليل إلى إحدى سينمات مدينة 6 أكتوبر، لحضور العرض الخاص لفيلمه الجديد «ده صوت إيه دا»، المقام حاليًا بحضور عدد من نجوم الفن وصنّاع العمل.



وشهد العرض الخاص توافد عدد من الفنانين والإعلاميين، وسط استقبال جماهيري وتصفيق حار فور وصول أشرف عبد الباقي، الذي حرص على التقاط الصور التذكارية مع الحضور قبل دخول قاعة العرض.



ويُعد فيلم «ده صوت إيه دا» من الأعمال المنتظرة، حيث يقدم أشرف عبد الباقي تجربة فنية جديدة تجمع بين الكوميديا والتشويق، ومن المقرر طرح الفيلم في دور العرض خلال الفترة المقبلة.



يشهد العرض حضور فريق العمل بالكامل، وفي مقدمتهم الفنان أشرف عبدالباقي، والفنان محمود ماجد، إلى جانب مخرج الفيلم محمد ربيع، والموسيقار محمد نوارة، والملحن إيهاب عبد الواحد، بالإضافة إلى عدد من ضيوف الشرف ونجوم الوسط الفني، من بينهم رامي إمام، هشام ماجد، حازم إمام، محمد حفظي، وشيكو.