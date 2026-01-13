قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رياضة

حضور إفريقي لافت في سباق نجوم NBA 2026 قبل إغلاق التصويت

نجوم NBA 2026
نجوم NBA 2026
حسام الحارتي

يواصل اللاعبون المرتبطون بالقارة الإفريقية فرض حضورهم القوي في سباق المشاركة بمباراة كل النجوم لدوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين (NBA) لعام 2026، المقرر إقامتها في لوس أنجلوس خلال الفترة من 13 إلى 16 فبراير 2026.

وتشير نتائج الجولة الثانية من تصويت الجماهير إلى تصدر خمسة لاعبين ذوي جذور أو ارتباطات إفريقية قوائم التصويت في مؤتمري الشرق والغرب، في تأكيد جديد على تنامي تأثير المواهب الإفريقية داخل أكبر دوري كرة سلة في العالم.

في المنطقة الغربية، يحتل فيكتور ويمبانياما، لاعب سان أنطونيو سبيرز (فرنسا – جذور من جمهورية الكونغو الديمقراطية)، المركز الخامس، خلف نخبة من أبرز نجوم الدوري، بينهم لوكا دونتشيتش ونيكولا يوكيتش وستيفن كاري وشاي جيلجيوس-ألكسندر.

أما في المنطقة الشرقية، فيقود جيانيس أنتيتوكونمبو، ذو الأصول النيجيرية، قائمة التصويت، يليه باسكال سياكام، أفضل لاعب في نهائيات المنطقة الشرقية والمنحدر من الكاميرون، في المركز العاشر مع فريق إنديانا بيسرز. كما حل أو.جي. أنونوبي، صاحب الجذور النيجيرية، لاعب نيويورك نيكس، في المركز الثالث عشر، بينما جاء جويل إمبيد، الحاصل على جائزة أفضل لاعب في الدوري لعام 2023 والمنحدر من الكاميرون، في المركز السابع عشر.

ومن المقرر أن يُغلق باب التصويت لمباراة كل النجوم يوم الخميس 15 يناير 2026 عند الساعة 06:59 صباحًا بتوقيت وسط إفريقيا، على أن يتم الإعلان عن التشكيل الأساسي يوم الاثنين 19 يناير.

وتقام مباراة كل النجوم هذا العام وفق نظام جديد، حيث تتنافس ثلاثة فرق، فريقان من لاعبي الولايات المتحدة وفريق دولي يضم نخبة من النجوم العالميين، في بطولة مصغّرة بنظام الدوري، تشمل أربع مباريات مدة كل منها 12 دقيقة. وستُقام المباراة النهائية يوم الاثنين 16 فبراير عند الساعة 12:00 منتصف الليل بتوقيت وسط إفريقيا، في صالة إنتويت دوم بمدينة إنغلوود، كاليفورنيا.

وسيكون جمهور كرة السلة في مختلف أنحاء القارة الإفريقية على موعد مع متابعة فعاليات عطلة كل النجوم مباشرة عبر القنوات SuperSport،ESPN ،Canal+ ،ZAP TV وNTV.

القارة الإفريقية NBA كرة السلة الأمريكي للمحترفين لوس أنجلوس فيكتور ويمبانياما SuperSport

مقارنة بين القهوة ودواء السكري
مشكلات خفية في الجهاز الهضمي تسبب رائحة الفم الكريهة
مادة مستخلصة من الورد تعيد لون الشعر الرمادي إلى طبيعته
رفرفة العين
