باحث سياسي : أمريكا محتمل تنفذ عمليات عسكرية لتصفية شخصيات إيرانية

أكد العميد محمود محيى الدين، الباحث السياسي في الأمن الإقليمي، أن كل الشواهد تؤكد أن الولايات المتحدة الأمريكية في اتجاهها لتنفيذ عملية عسكرية في إيران، مشيرا إلى أن أمريكا قد تنفذ بعض العمليات العسكرية المحدودة لتصفية بعض الشخصيات الأيرانية.

وقال محمود محيي الدين، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “يحدث في مصر"، عبر فضائية “ام بي سي مصر”، أن التدخل الأمريكي في إيران ليس محسوبا بوقت ولا مرتبطا بمرحلة زمنية، مؤكدا أنه يمكن أن يحدث في أي وقت.

ونقلت وسائل إعلام دولية عن ترامب قوله موجها حديثه للمتظاهرين في إيران: «سيطروا على مؤسسات دولتكم، المساعدة في الطريق إليكم»، مضيفًا أن «من يقتلونكم سيدفعون الثمن باهظًا».

وتعد هذه التصريحات من أكثر المواقف الأمريكية حدة وتدخلاً في الشأن الداخلي الإيراني، حيث فسرتها طهران على أنها تحريض مباشر على تقويض النظام.