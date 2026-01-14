قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
غدا أولى جلسات محاكمة والدة الإعلامية شيماء جمال بتهمة سب محامين
شيخ الأزهر: لست بفضل الله ممن يشغلون أنفسهم بالجوائز ويكفيني حمل أمانة العلم
‏يارب نصرك ..إبراهيم فايق يدعو للمنتخب قبل مباراة السنغال
وزير الإنتاج الحربي لـ رئيس المتحدة: الإعلام الهادف شريك أساسي في بناء الوعي
رئيس الوزراء البريطاني: نعمل على فرض المزيد من العقوبات على إيران
أجواء شديدة البرودة ليلا.. الأرصاد تحذر من ظاهرة جوية تبدأ خلال ساعات
شيخ الأزهر: موقف الرئيس السيسي في حماية القضية الفلسطينية حاسم
اعرف القيمة التسويقية لمنتخبي مصر والسنغال قبل مواجهة الليلة
رئيس إسكان النواب: نسعى لصياغة تشريعات تحقق طموح المواطن في السكن
الزراعة: تحصين وتعقيم 2700 كلب في يناير.. وحملات متخصصة بالمواقع الأثرية
سعر الدولار في مصر بختام تعاملات الأربعاء
ترامب يطالب الدنمارك بإخراج الصين وروسيا من جرينلاند
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

الوعي الديني ودوره في تعزيز الصحة الوقائية للأسرة بإعلام الداخلة

جانب من الندوه
جانب من الندوه
منصور ابوالعلمين

 نظم مجمع اعلام الداخلة بمحافظة الوادي الجديد اليوم ، حلقة نقاشية تحت عنوان " الوعي الديني ودوره في تعزيز الصحة الوقائية للأسرة " ، وذلك ضمن محور القضية السكانية وتنمية الأسرة وفي إطار استراتيجية قطاع الإعلام الداخلي ٢٠٢٥- ٢٠٣٠   
عقدت الحلقة النقاشية بمقر جمعية تنمية المجتمع بقرية غرب الموهوب التابعة لمركز الداخلة ، وحاضر فيها مدير إدارة الأوقاف بالقرية الشيخ أحمد مختار ، ورئيس الوحدة المحلية لقرى غرب الموهوب المهندسة محاسن محمد أحمد ، في حضور  عدد من أهالي القرية .


 إستهدفت الحلقة النقاشية تعزيز الوعي المجتمعي بأهمية الوقاية من الأمراض وتحسين جودة الحياة بالإعتماد على القيم الدينية .


وأكد الشيخ أحمد مختار  أن الصحة نعمة عظيمة وهبة من الله تعالى ، وأحد المقاصد الشرعية التي أمر الإسلام بحفظها إلى جانب الدين والعقل والعرض والمال ، موضحا أن الحفاظ على الصحة ليس مجرد ضرورة  فردية بل مسؤولية جماعية يجب أن تتضافر الجهود لحمايتها وتعزيزها من خلال السياسات الصحية الفعالة والتوجيه الديني الذي يشجع على السلوكيات الصحية السليمة .


وأشار إلى أن الإسلام قدم منهجا  متكاملا للوقاية من الأمراض من خلال الدعوة إلى الطهارة والنظافة ، والإعتدال في الأكل والشرب ، والابتعاد عن المحرمات الضارة كالمخدرات والخمر ، إلى جانب التأكيد على دور العبادات كالصوم والصلاة  في تحقيق التوازن الصحي والنفسي .


وقال الشيخ أحمد مختار : أن الوعي الديني يعزز الحفاظ على الصحة عبر ربط العناية بالجسد بالتعليمات والمعتقدات الدينية والالتزام بالأوامر الدينية كالنظافة والإعتدال والوقاية وتجنب الضرر مما يدفع الإنسان لتبني عادات صحية سليمة كالتغذية المتوازنة وممارسة الرياضة والنوم الكافي والتكيف الإيجابي مع الضغوط ، مؤكدا في هذا الصدد على أن المؤسسات الدينية شريكا فاعلا في نشر الوعي الصحي وتصحيح المفاهيم الخاطئة من خلال نشر ثقافة الوقاية وفق النصوص الدينية  .
وأضاف الشيخ أحمد مختار قائلا : تلعب المؤسسات الدينية دورا  كبيرا في بناء الوعي الصحي والوقاية من الأمراض والتعاون مع مؤسسات الدولة في مبادرات الصحة العامة ، مشيرا إلى أن الحفاظ على الصحة ليس فقط من خلال العلاج وإنما الأهم هو الوقاية وتجنب مسببات الإصابة بالأمراض . 
وأكد على أن الوعي الديني يمزج بين المبادئ الروحية والأخلاقية وبين الرعاية الصحية مما يؤدي إلى   حياة صحية متكاملة بدنيا ونفسيا .


 وأشار إلى أن ثمة مبادئ إسلامية عديدة تعزز مبدأ الوقاية  الصحية أهمها النظافه باعتبارها جزء لايتجزأ من الإيمان ، بالإضافة إلى تطبيق الحجر الصحي من أجل الوقاية ومنع إنتشار الأوبئة ولعل ما حدث خلال فترة إنتشار وباء كورونا دليل على ذلك .


وأضاف قائلا : من بين المبادئ الإسلامية لدعم الصحة العامة والوقاية من الأمراض ، الأكل الصحي وعدم الإسراف ، وممارسة الرياضة كضرورة لتوازن الجسم والوزن الصحي والوقاية من الأمراض ، بالإضافة للأمر بالإعتدال مثل قوله تعالى " كلوا واشربوا ولاتسرفوا " .


وشدد على أن الخطاب الديني يمكن أن يكون أداة قوية لتعزيز الوعي الصحي وترسيخ السلوكيات الإيجابية التي تحمي الأفراد والمجتمعات من المخاطر الصحية .


 من جهتها أكدت رئيس الوحدة المحلية لقرى غرب الموهوب المهندسة محاسن محمد ، على أن التنمية الحقيقية لا تتحقق إلا من خلال بناء أفراد أصحاء قادرين على المساهمة بفاعلية في المجتمع ، مشيرة إلى أن الإسلام يولي عناية خاصة بصحة الإنسان ويحثه على إتباع نهج متوازن في الحياة قائم على الوقاية والإعتدال والمسؤولية تجاه الجسد والمجتمع .


وأوصت الحلقة النقاشية ، عقب فتح باب النقاش ، بالتأكيد على دور المؤسسات الدينية  في تعزيز الوعي الصحي من خلال إستخدام المساجد والخطاب الدعوي كمنصة للتوعية الصحية  من أجل دعم جهود وزارة الصحة في الوقاية من الأمراض ، وتفعيل الشراكة الفاعلة بين المؤسسات الصحية والدينية .


أدار الندوة مدير مجمع اعلام الداخلة محسن محمد ، في حضور مروة محمد الاعلامية بالمجمع.

الوادي الجديد اخبار الوادي الجديد ندوه

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

طائرة تابعة لشركة الاتحاد

إصابات عدة خلال هبوط طائرة قادمة من أبو ظبي فوق فوكيت بتايلاند

قاعدة العديد

أوامر لعدد من العسكريين بمغادرة قاعدة العديد بحلول مساء اليوم

وزير التربية والتعليم

موعد اجازة نصف العام 2026 في المدارس لجميع الصفوف .. قرارات رسمية

مصر ضد السنغال

القنوات الناقلة لمباراة مصر والسنغال في كأس أمم أفريقيا 2025

رئيس مجلس الوزراء

الحكومة توافق على 8 قرارات اليوم.. تعرف عليها

ماني ومحمد صلاح

بـ التردد.. قنوات مجانية ومشفرة تنقل مباراة مصر والسنغال

مشغولات ذهبية- صورة أرشيفية

أسعار الذهب في مصر بمستهل التعاملات الصباحية

ستانلي أوجو

نادي الترجي الجرجيسي يكشف حقيقة عرض الأهلي لضم ستانلي أوجو

ترشيحاتنا

ناصر ماهر

ناصر ماهر ينضم لـ بيراميدز بقرار من يورتشيتش

ريال مدريد

قائمة ريال مدريد لمواجهة ألباسيتي في كأس ملك إسبانيا

منتخب مصر

مرموش وصلاح .. تشكيل منتخب مصر المتوقع ضد السنغال فى أمم إفريقيا

بالصور

هشاشة العظام.. علامات تحذيرية لإصابتك بهذا المرض الصامت

هشاشة العظام.. علامات تحذيرية لاصابتك بهذا المرض الصامت
هشاشة العظام.. علامات تحذيرية لاصابتك بهذا المرض الصامت
هشاشة العظام.. علامات تحذيرية لاصابتك بهذا المرض الصامت

بطن الولادة القيصرية.. كيف تتخلصين منها بطريقة صحية وفعّالة؟

لو لسة والدة ..كيف تتخلصين من دهون البطن بطريقة صحية وفعّالة؟
لو لسة والدة ..كيف تتخلصين من دهون البطن بطريقة صحية وفعّالة؟
لو لسة والدة ..كيف تتخلصين من دهون البطن بطريقة صحية وفعّالة؟

حيل تنسف الكرش سريعًا.. نتائج ملحوظة خلال أيام بدون رجيم قاسٍ

حيل تنسف الكرش سريعًا.. نتائج ملحوظة خلال أيام بدون رجيم قاسٍ
حيل تنسف الكرش سريعًا.. نتائج ملحوظة خلال أيام بدون رجيم قاسٍ
حيل تنسف الكرش سريعًا.. نتائج ملحوظة خلال أيام بدون رجيم قاسٍ

تفاصيل صحية صادمة في أزمة ياسر صادق.. أطباء يكشفون ما لا يعرفه الجمهور

تفاصيل صحية صادمة في أزمة ياسر صادق.. أطباء يكشفون ما لا يعرفه الجمهور
تفاصيل صحية صادمة في أزمة ياسر صادق.. أطباء يكشفون ما لا يعرفه الجمهور
تفاصيل صحية صادمة في أزمة ياسر صادق.. أطباء يكشفون ما لا يعرفه الجمهور

فيديو

يسون خيمينيز

الحلم تحقق.. فنان شهير يلقى حتفه في الجو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: إلى اين يتجه العالم المجنون الآن؟!

د. محمد جمعة الأستاذ بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر

د. محمد جمعة يكتب : هل هي محاربة البدعة ونشر صحيح العقيدة أم تفكيك لوحدة المسلمين وطمس هويتهم ؟!

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ترياق الوعي .. طوفان الزيف

د. إيمان شاهين - مدرس إدارة المنزل والمؤسسات بجامعة المنوفية

د. إيمان شاهين تكتب: دور الأسرة في كسر دائرة العنف عبر الأجيال

مي حمدي

مي حمدي تكتب: إلى كل أم.. إملأي وعائك!

المزيد