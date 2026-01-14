قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
غدا أولى جلسات محاكمة والدة الإعلامية شيماء جمال بتهمة سب محامين
شيخ الأزهر: لست بفضل الله ممن يشغلون أنفسهم بالجوائز ويكفيني حمل أمانة العلم
‏يارب نصرك ..إبراهيم فايق يدعو للمنتخب قبل مباراة السنغال
وزير الإنتاج الحربي لـ رئيس المتحدة: الإعلام الهادف شريك أساسي في بناء الوعي
رئيس الوزراء البريطاني: نعمل على فرض المزيد من العقوبات على إيران
أجواء شديدة البرودة ليلا.. الأرصاد تحذر من ظاهرة جوية تبدأ خلال ساعات
شيخ الأزهر: موقف الرئيس السيسي في حماية القضية الفلسطينية حاسم
اعرف القيمة التسويقية لمنتخبي مصر والسنغال قبل مواجهة الليلة
رئيس إسكان النواب: نسعى لصياغة تشريعات تحقق طموح المواطن في السكن
الزراعة: تحصين وتعقيم 2700 كلب في يناير.. وحملات متخصصة بالمواقع الأثرية
سعر الدولار في مصر بختام تعاملات الأربعاء
ترامب يطالب الدنمارك بإخراج الصين وروسيا من جرينلاند
مطروح.. أبرز شخصيات المجتمع المدني بتشكيل مجالس إدارات المستشفيات والإدارات الصحية

ايمن محمود

قرر اللواء  خالد شعيب محافظ مطروح إختيار عدد من أبرز شخصيات المجتمع المدني المطروحى المساهمين والمهتمين بقطاع الصحة بمطروح ضمن تشكيل مجالس الإدارات للمستشفيات والإدارات الصحية التابعة لمديرية الصحة بمطروح ، تقديراً لجهودهم ودورهم الفعال فى خدمة القطاع الصحي بمطروح.

واكد الدكتور أحمد رفعت وكيل وزارة الصحة بمطروح  ان  اختيار شخصيات من المجتمع الصحى ضمن تشكيل مجالس الإدارات للمستشفيات والإدارات الصحية  ياتى لتعزيز الشفافية ، وضمان تمثيل مختلف شرائح المجتمع ، وتحسين التواصل و تلبية احتياجات المجتمع الصحية ودعم التطوير و تقديم مقترحات لتحسين الخدمات الصحية و فى ضوء توجيهات  اللواء  خالد شعيب محافظ مطروح على التنسيق المتكامل مع مؤسسات وشخصيات المجتمع المدني للمشاركة الايجابية في خدمة ابناء المحافظة ،

واضاف ان هذا القرار يانتى فى اطار  تشكيل مجالس الإدارات الخاصة بالمنشأت التابعة لمديرية الصحة بمطروح لعام 2026 وفقاً للائحة الأساسية للمنشآت الصحية التابعة لوحدات الإدارة المحلية رقم 75 لسنة 2024 .

واوضح انه تم اختيار حمزة هارون ممثلاً عن شخصيات المجتمع المدني ضمن مجلس إدارة مستشفى مطروح العام 

سلطان الزعيرى ممثلاً عن شخصيات المجتمع المدني ضمن مجلس إدارة مستشفى التوليد والصحة الانجابية

عيسى ابو عيسى ممثلاً عن شخصيات المجتمع المدني ضمن مجلس إدارة مستشفى الأطفال التخصصي

سعد أبو شيتة ممثلاً عن شخصيات المجتمع المدني ضمن مجلس إدارة مستشفى النجيلة المركزى

أحمد حبون ممثلاً عن شخصيات المجتمع المدني ضمن مجلس إدارة مستشفى سيوة المركزى

خالد علوانى ممثلاً عن شخصيات المجتمع المدني ضمن مجلس إدارة مستشفى الضبعة المركزى

 رمضان عيد ممثلاً عن شخصيات المجتمع المدني ضمن مجلس إدارة مستشفى الحمام المركزي

 خيرالله عوض ممثلاً عن شخصيات المجتمع المدني ضمن مجلس إدارة مستشفى رأس الحكمة المركزى

 صفوت صلاح الدين ممثلاً عن شخصيات المجتمع المدني ضمن مجلس إدارة مستشفى مارينا المركزى

بالإضافة إلى اختيار

عمر هيبة ممثلاً عن شخصيات المجتمع المدني ضمن مجلس إدارة الإدارة الصحية بمطروح .

 سعد كويلة ممثلاً عن شخصيات المجتمع المدني ضمن مجلس إدارة الإدارة الصحية بالنجيلة .

فتحية سنوسى ممثلاً عن شخصيات المجتمع المدني ضمن مجلس إدارة الإدارة الصحية بسيوة.

 هانى عبدالرحمن ممثلاً عن شخصيات المجتمع المدني ضمن مجلس إدارة الإدارة الصحية ببرانى .

خير عياد ممثلاً عن شخصيات المجتمع المدني ضمن مجلس إدارة الإدارة الصحية بالحمام .

حماد ابوشويقى ممثلاً عن شخصيات المجتمع المدني ضمن مجلس إدارة الإدارة الصحية بالضبعة .

عبدالحليم ميهوب ممثلاً عن شخصيات المجتمع المدني ضمن مجلس إدارة الإدارة الصحية بالعلمين .

 فؤاد الزوام ممثلاً عن شخصيات المجتمع المدني ضمن مجلس إدارة الإدارة الصحية بالسلوم .

من ناحية اخرى وفى وقت سابق قاد الدكتور إسلام رجب نائب محافظ مطروح ، استهلها بقيادة حملة لإزالة الإشغالات ومتابعة أعمال فك التند الثابتة المتعدية على الأرصفة العامة بالشارع العمومي، يرافقه الاستاذ عبد السلام كويلة نائب رئيس مدينة العلمين والرائد مازن السمرى مدير شرطة مرافق العلمين وذلك وفقاً للمهلة التي سبق منحها لأصحاب المحال لتوفيق أوضاعهم، في إطار الحفاظ على المظهر الحضاري للمدينة وتيسير حركة المواطنين.

وأسفرت الحملة عن إزالة عدد من الإشغالات والمخالفات التي تعيق حركة المرور والمشاة، كما تم التنبيه على عدد من المحال والأكشاك المخالفة بضرورة توفيق أوضاعها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال غير الملتزمين.

واستكمل نائب المحافظ جولته بتفقد مشروع صيانة معهد بلوزه الأزهري، وذلك بصحبة الشيخ عادل الشافعى مدير عام الادارة التعليمية الأزهرية، حيث تابع معدلات التنفيذ وأعمال الصيانة الجارية، مشدداً على أهمية الانتهاء من الأعمال وفق الجدول الزمني المحدد وبما يضمن توفير بيئة تعليمية مناسبة للطلاب.

واختُتمت الجولة بتفقد مستشفى العلمين المركزى ، للاطمئنان على حالة المرضى ومستوى الخدمات الطبية المقدمة، وذلك بحضور الدكتور أحمد رفعت وكيل وزارة الصحة، والدكتور إبراهيم حرب مدير مستشفى العلمين المركزى ، حيث تم التأكيد على استمرار تقديم الرعاية الصحية اللازمة للمواطنين ورفع كفاءة الخدمات العلاجية.

ورافق نائب المحافظ خلال الجولة الأستاذ عبدالسلام كويلة نائب رئيس مدينة العلمين، والأستاذة وفاء أحمد نائب رئيس المدينة، والأستاذ هاني محرم مدير تراخيص المحال العامة، وعدد من القيادات التنفيذية المعنية.

