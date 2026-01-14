قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

وفد كلية الهندسة بجامعة بيروت يبحث آليات التخطيط العمراني الحديث بالعلمين الجديدة

طلاب جامعة بيروت فى زيارة العلمين
طلاب جامعة بيروت فى زيارة العلمين
ايمن محمود

استقبل المهندس محمد خليل والمهندس عصام الشيخ، نائبا رئيس جهاز مدينة العلمين الجديدة، وفدًا من كلية الهندسة بجامعة بيروت العربية بلبنان، في زيارة ميدانية للتعرف على المشروعات القومية والتنموية، وذلك نيابة عن الدكتور مهندس محمد خلف الله، رئيس جهاز المدينة والمشرف على جهاز القرى السياحية.

وجاءت الزيارة برعاية جامعة الإسكندرية، وكان يرافق الوفد خلال الزيارة كلٌ من الدكتور عبد الله الغالي، مساعد عميد كلية الهندسة جامعة بيروت، والدكتورة منال فطوم، والدكتور محمد رضا، والأستاذ الدكتور محمد الجوهري، أستاذ كلية الهندسة جامعة الإسكندرية.

اضاف رئيس الجهاز، ان نائبا رئيس الجهاز قدما شرحًا تفصيليًا عن مدينة العلمين الجديدة، شمل مراحل التخطيط والتنفيذ ورؤية الدولة لإنشاء مدن الجيل الرابع، كما تم عرض فيلم توضيحي يبرز حجم التطور الذي شهدته المدينة قبل وبعد تنفيذ المشروعات، مع نقل تحية الدكتور محمد خلف الله للوفد، والتأكيد على أهمية الزيارات الأكاديمية في ربط الدراسة النظرية بالتطبيق العملي على أرض الواقع.

واختُتمت الزيارة بجولة ميدانية شملت عددًا من المشروعات القومية بمدينة العلمين الجديدة، حيث اطلع الوفد على حجم التطور العمراني غير المسبوق، وأسس التخطيط العمراني الحديث، وآليات تصميم وتنفيذ الأبراج والمنشآت الكبرى، إلى جانب منظومة البنية التحتية الذكية المنفذة وفق أحدث المعايير العالمية.

وأشاد أعضاء الوفد بما شهدته المدينة من طفرة تنموية شاملة تعكس رؤية الدولة في إنشاء مدن متكاملة ومستدامة. وأكدوا أن مدينة العلمين الجديدة تمثل نموذجًا متقدمًا يمكن الاستفادة منه في الدراسة الأكاديمية والبحثية بمجالات الهندسة والتخطيط العمراني، مشددين على أهمية الزيارات الميدانية في تعزيز الربط بين النظرية والتطبيق العملي ونقل الخبرات العالمية للطلاب والباحثين.

من ناحية اخرى وفى وقت سابق قاد الدكتور إسلام رجب نائب محافظ مطروح ، استهلها بقيادة حملة لإزالة الإشغالات ومتابعة أعمال فك التند الثابتة المتعدية على الأرصفة العامة بالشارع العمومي، يرافقه الاستاذ عبد السلام كويلة نائب رئيس مدينة العلمين والرائد مازن السمرى مدير شرطة مرافق العلمين وذلك وفقاً للمهلة التي سبق منحها لأصحاب المحال لتوفيق أوضاعهم، في إطار الحفاظ على المظهر الحضاري للمدينة وتيسير حركة المواطنين.

وأسفرت الحملة عن إزالة عدد من الإشغالات والمخالفات التي تعيق حركة المرور والمشاة، كما تم التنبيه على عدد من المحال والأكشاك المخالفة بضرورة توفيق أوضاعها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال غير الملتزمين.

واستكمل نائب المحافظ جولته بتفقد مشروع صيانة معهد بلوزه الأزهري، وذلك بصحبة الشيخ عادل الشافعى مدير عام الادارة التعليمية الأزهرية، حيث تابع معدلات التنفيذ وأعمال الصيانة الجارية، مشدداً على أهمية الانتهاء من الأعمال وفق الجدول الزمني المحدد وبما يضمن توفير بيئة تعليمية مناسبة للطلاب.

واختُتمت الجولة بتفقد مستشفى العلمين المركزى ، للاطمئنان على حالة المرضى ومستوى الخدمات الطبية المقدمة، وذلك بحضور الدكتور أحمد رفعت وكيل وزارة الصحة، والدكتور إبراهيم حرب مدير مستشفى العلمين المركزى ، حيث تم التأكيد على استمرار تقديم الرعاية الصحية اللازمة للمواطنين ورفع كفاءة الخدمات العلاجية.

ورافق نائب المحافظ خلال الجولة الأستاذ عبدالسلام كويلة نائب رئيس مدينة العلمين، والأستاذة وفاء أحمد نائب رئيس المدينة، والأستاذ هاني محرم مدير تراخيص المحال العامة، وعدد من القيادات التنفيذية المعنية.

مطروح محافظة مطروح اخبار المحافظات اخبار محافظة مطروح مدينة العلمين

