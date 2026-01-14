محمد نشأت العمدة يفوز بوكالة المشروعات الصغيرة بالنواب ويكشف أولوياته لدعم القطاع

فاز النائب محمد نشأت العمدة بوكالة لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وذلك خلال إجراء انتخابات هيئة مكاتب اللجان النوعية بمجلس النواب في فصله التشريعي الثالث.

وعقب إعلان فوزه، أعرب نشأت العمدة. في تصريح صحفي عن تقديره للثقة التي منحها له زملاؤه، مؤكداً أن دوره داخل اللجنة سيكون موجهاً نحو تعزيز السياسات التشريعية والبرامج الداعمة لرواد الأعمال وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بهدف توفير بيئة محفزة للنمو الاقتصادي وتشجيع الابتكار.

وأشار النائب محمد نشأت العمدة. إلى أن أولوياته داخل اللجنة تتركز على تطوير منظومة التمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتحسين إجراءات منح التراخيص، بالإضافة إلى دعم برامج التدريب الفني والتسويقي للمستثمرين الشباب.

وأضاف: النائب "نحرص على أن تكون اللجنة جسراً فعالاً بين الحكومة والمستثمرين، لضمان أن تصل السياسات والخدمات إلى كل شاب أو صاحب مشروع يحتاج إلى الدعم الفعلي، بما يسهم في خلق فرص عمل جديدة وتعزيز الاقتصاد المحلي".

وأكد نشأت العمدة أن اللجنة ستتابع تنفيذ مبادرات التمويل والإعفاءات الضريبية، وستعمل على اقتراح تعديلات تشريعية تسهل من نمو المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مختلف المحافظات، مشيراً إلى أهمية تفعيل الشراكات مع القطاع الخاص والمجتمع المدني لدعم رواد الأعمال، وتوسيع قاعدة المشروعات التي يمكن أن تلعب دوراً محورياً في التنمية الاقتصادية الشاملة.