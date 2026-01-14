رئيس مدينة سيوة: استجابة فورية لمشكلة ارتفاع منسوب المياه بجوار المقابر

في استجابة فورية لشكوى المواطنين بشأن ارتفاع منسوب المياه بجوار المقابر بمنطقة الرمل بمدينة سيوة.

توجه على الفور اللواء اشرف بدران رئيس مركز ومدينة سيوة يرافقه محمد بكر نائب رئيس مركز ومدينة سيوة إلى الموقع

حيث تم معاينة الموقع واتخاذ الإجراءات الفورية لحل المشكلة من خلال التنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحى ، وإدارة الرى ، وتم الدفع بالسيارات والمعدات اللازمة .

واكد رئيس مركز ومدينة سيوة انه تم حل المشكلة حفاظا على حرمة الموتى ، وسهولة حركة المرور بالمنطقة مشيدا بالتفاعل الايجابى من المواطنين تجاه القضايا العامة

واكد ان ذلك ياتى تنفيذا لتوجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بشأن التواصل المستمر والفعال مع المواطنين إعلاء للصالح العام .

من ناحية اخرى وفى وقت سابق قاد الدكتور إسلام رجب نائب محافظ مطروح ، استهلها بقيادة حملة لإزالة الإشغالات ومتابعة أعمال فك التند الثابتة المتعدية على الأرصفة العامة بالشارع العمومي، يرافقه الاستاذ عبد السلام كويلة نائب رئيس مدينة العلمين والرائد مازن السمرى مدير شرطة مرافق العلمين وذلك وفقاً للمهلة التي سبق منحها لأصحاب المحال لتوفيق أوضاعهم، في إطار الحفاظ على المظهر الحضاري للمدينة وتيسير حركة المواطنين.

وأسفرت الحملة عن إزالة عدد من الإشغالات والمخالفات التي تعيق حركة المرور والمشاة، كما تم التنبيه على عدد من المحال والأكشاك المخالفة بضرورة توفيق أوضاعها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال غير الملتزمين.

واستكمل نائب المحافظ جولته بتفقد مشروع صيانة معهد بلوزه الأزهري، وذلك بصحبة الشيخ عادل الشافعى مدير عام الادارة التعليمية الأزهرية، حيث تابع معدلات التنفيذ وأعمال الصيانة الجارية، مشدداً على أهمية الانتهاء من الأعمال وفق الجدول الزمني المحدد وبما يضمن توفير بيئة تعليمية مناسبة للطلاب.

واختُتمت الجولة بتفقد مستشفى العلمين المركزى ، للاطمئنان على حالة المرضى ومستوى الخدمات الطبية المقدمة، وذلك بحضور الدكتور أحمد رفعت وكيل وزارة الصحة، والدكتور إبراهيم حرب مدير مستشفى العلمين المركزى ، حيث تم التأكيد على استمرار تقديم الرعاية الصحية اللازمة للمواطنين ورفع كفاءة الخدمات العلاجية.

ورافق نائب المحافظ خلال الجولة عبدالسلام كويلة نائب رئيس مدينة العلمين، ووفاء أحمد نائب رئيس المدينة، وهاني محرم مدير تراخيص المحال العامة، وعدد من القيادات التنفيذية المعنية.