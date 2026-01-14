محافظو الجمهورية يهنئون الرئيس السيسي بذكرى ليلة الإسراء والمعراج

بعث محافظو الجمهورية برقيات تهنئة لرئيس الجمهورية بمناسبة الإحتفال بذكرى ليلة الإسراء والمعراج.



ففي محافظة الشرقية ، بعث المحافظ ، المهندس حازم الاشمونى ، ببرقية تهنئة لرئيس الجمهورية بمناسبة الإحتفال بذكرى ليلة الإسراء والمعراج ، قال فيها:" يسعدني ويشرفني أن أبعث لسيادتكم بالأصالة عن نفسي وبالإنابة عن أبناء الشرقية خالص التحية مقرونة بأسمى آيات الإعزاز بمناسبة الإحتفال بذكرى الإسراء والمعراج أعادها الله عليكم وعلى الأمة العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات.



وأضاف :" بهذه المناسبة الجليلة نتوجه إلى المولى عز وجل أن يعيدها على سيادتكم بموفور الصحة والسعادة وأن يوفقكم لما فيه الخير لمصرنا الغالية .. سلمت للوطن قائد مخلص صادق لقيادة مسيرة الديمقراطية وحياة أفضل لشعب مصر ..وسلمت مصر بكم ، والله يوفقكم ويحفظكم ويرعاكم ، ونعاهد الله ونعاهدكم على المضي قدماً نحو تحقيق الرخاء والبناء لمصرنا الجديدة التي نحلم بها.



كما بعث محافظ الشرقية ببرقية تهنئة مماثلة للدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء بهذه المناسبة ، داعياً المولى عز وجل أن يحفظ مصر وشعبها من كل مكروه وسوء.

